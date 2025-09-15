Кино-Театр.Ру
«Киностудия» и «Переходный возраст» стали триумфаторами 77-й церемонии «Эмми»

15 сентября
2025 год

15 сентября 2025
В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми». Триумфатором вечера стал сериал «Киностудия», забравший в общей сложности 13 статуэток (с учетом технических номинаций), в том числе приз за лучший комедийный проект.

«Киностудия» и «Переходный возраст» стали триумфаторами 77-й церемонии «Эмми»
фото: Tim Cook/X

«Переходный возраст», «Пингвин» и «Разделение» получили по 9 статуэток. Мини-сериал Netflix о мальчике, которого подозревают в убийстве одноклассницы, забрал практически все награды в своей категории, включая приз за актерскую работу Оуэна Купера. 15-летний артист стал самым молодым победителем «Эмми» за всю историю. Сериал также отметили за главную роль Стивена Грэма и роль второго плана Эрин Доэрти. Автор «Переходного возраста» Фил Барантини получил статуэтку за лучшую режиссуру, а Джек Торн и Стивен Грэм взяли награду за сценарий. Лучшей актрисой в мини-сериале/антологии была признана Кристин Милиоти из «Пингвина».

«Больницу Питт» назвали лучшей драмой года. Сериал также отметили за главную роль Ноа Уайли и актерскую работу второго плана Кэтрин ЛаНаса. Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Бритт Лауэр из «Разделения». Сериал Apple TV+ также отметили за актерскую работу второго плана, статэутку получил Трэмелл Тиллман. За лучшую режиссуру в драматическом сериале отметили Адама Рэндолла, снявшего «Медленные лошади». Приз за сценарий в драме взял Дэн ГилройАндор»).

«Киностудия», помимо победы в главной комедийной категории, также взяла награды в режиссерской и сценарной номинациях (Сет Роген и Эван Голдберг). Кроме того, Сета Рогена отметили за актерскую работу в комедийном жанре. Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Джин Смарт, сыгравшая главную роль в «Хитростях». За женскую роль второго плана отметили ее коллегу по сериалу Ханну Айнбиндер. Лучшим актером второго плана в комедийном сериале стал Джефф ХиллерКто-то где-то»).
№ 2
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 19:43
... А как по мне то наоборот "Переходный возраст" заслужено получил столько наград. Отснято очень круто, не веришь даже что это кино, а не реальная жизнь. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   15.09.2025 - 20:58
Киностудия по заслугам получила награды. Сериал шел по нарастающей с кульминацией в 9-10 серии. Переходный возраст переоценили. читать далее>>
Всего сообщений: 2
