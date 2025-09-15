Xl Международный кинофестиваль «Докер» объявил победителей. Гран-при получила картина «
Мы здесь живем
» режиссера
Жананы Курмашевой
из Казахстана, сообщает пресс-служба смотра. В фильме переплетаются путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, уже три поколения живущей с отголосками прошлого.
«Мы здесь живём»
За лучшую режиссуру отметили картину «
Бессмертные
»
Майи Чуми
(Швейцария, Ирак). За операторскую работу наградили
Араша Рахша
, снявшего ленту «
Дары гор
» (Иран). За монтаж отметили фильм «
Котлован
»
Николая Бема
(Россия). Приз за лучший звук вручили картине «
Козочка-501
» режиссера
Эврима Черватолу
(Турция). Специальный приз жюри достался фильму «
Место времени
» режиссера
Михаила Басова
(Россия) — за поэтическое отражение реальности.
Зрительский приз получила лента «
Милая куколка
» режиссера
Давида Монкаси Архилеса
(Испания). Лучшей картиной в конкурсе короткого метра стал фильм «
Аудио и аллигатор
» режиссера
Андреса И. Эстрада
(Канада, Венесуэла). Особого упоминания жюри удостоились картины «
Нечужие
»
Нины Изотовой
(Россия), «за кино, дающее надежду на новую жизнь», и «
Молчаливая песня оленя
»
Александра Красновского
(Россия), «за талантливое переосмысление традиций».
фото: пресс-служба смотра
В программе «Докер Арт» лучшим фильмом назвали «
Про Бородянского
»
Марии Бородянской
. Особым упоминанием отметили ленту
Юрия Мокиенко
«
Великанцы
». В программе «Док Станция» зрительский приз вручили фильму «
Мои медведи. Гималайцы
» режиссеров
Ирины Шапман
и
Владислава Гришина
.
Закрылся фестиваль премьерой зрелищного и масштабного мексиканского фильма «
Фламинго: жизнь после метеорита
» о том, как карибские фламинго заводят семьи. Съемки проекта заняли более 9 лет.
