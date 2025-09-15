Кино-Театр.Ру
Xl Международный кинофестиваль «Докер» объявил победителей

15 сентября
2025 год

Новости кино >>
15 сентября 2025
Xl Международный кинофестиваль «Докер» объявил победителей. Гран-при получила картина «Мы здесь живем» режиссера Жананы Курмашевой из Казахстана, сообщает пресс-служба смотра. В фильме переплетаются путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, уже три поколения живущей с отголосками прошлого.

«Мы здесь живём»


За лучшую режиссуру отметили картину «Бессмертные» Майи Чуми (Швейцария, Ирак). За операторскую работу наградили Араша Рахша, снявшего ленту «Дары гор» (Иран). За монтаж отметили фильм «Котлован» Николая Бема (Россия). Приз за лучший звук вручили картине «Козочка-501» режиссера Эврима Черватолу (Турция). Специальный приз жюри достался фильму «Место времени» режиссера Михаила Басова (Россия) — за поэтическое отражение реальности.

Зрительский приз получила лента «Милая куколка» режиссера Давида Монкаси Архилеса (Испания). Лучшей картиной в конкурсе короткого метра стал фильм «Аудио и аллигатор» режиссера Андреса И. Эстрада (Канада, Венесуэла). Особого упоминания жюри удостоились картины «Нечужие» Нины Изотовой (Россия), «за кино, дающее надежду на новую жизнь», и «Молчаливая песня оленя» Александра Красновского (Россия), «за талантливое переосмысление традиций».

Молчаливая песня оленя (2025)
фото: пресс-служба смотра

В программе «Докер Арт» лучшим фильмом назвали «Про Бородянского» Марии Бородянской. Особым упоминанием отметили ленту Юрия Мокиенко «Великанцы». В программе «Док Станция» зрительский приз вручили фильму «Мои медведи. Гималайцы» режиссеров Ирины Шапман и Владислава Гришина.

Закрылся фестиваль премьерой зрелищного и масштабного мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита» о том, как карибские фламинго заводят семьи. Съемки проекта заняли более 9 лет.
№ 3
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 19:46
Главный призёр-фильм (про ядерные испытания) не много не понятно, за что получил награду. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   16.09.2025 - 19:06
Равномерно распределили награды между многонациональными представителями фестиваля. читать далее>>
№ 1
Angelika77   15.09.2025 - 19:54
Победители среди многих стран-участниц, это радует. Значит оценивали объективно, а не по принципу - наши, значит им и награда. читать далее>>
Всего сообщений: 3
