Ирина Горбачева сыграет в фильме про ожившего плюшевого мишку

15 сентября
2025 год

15 сентября 2025
Режиссер Байбулат Батуллин, победивший на кинофестивале «Короче 2024» с фильмом «Бери да помни», работает над картиной «Потапыч» про ожившего плюшевого медведя. Ленту компании Legio Felix представили на питчинге национальных фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

Ирина Горбачева сыграет в фильме про ожившего плюшевого мишку
фото: Фонд кино

Действие ленты развернется в Новороссийске 1941 года и Москве нулевых. По сюжету отец маленькой Маши перед отправкой на фронт зашивает внутрь игрушечного медвежонка Потапыча прощальное письмо. Благодаря этому игрушка оживает, становится ей лучшим другом, и помогает девочке пережить войну, справиться с потерей отца и найти маму, с которой они теряются во время эвакуации. Но жизнь разлучает лучших друзей. А спустя 60 лет, когда уже никакой надежды найтись не остается, в жизни разочаровавшегося Потапыча появляется добрая девочка Женя, которая намерена отыскать Машу, и вернуть Потапычу веру в людей.

В картине снимется Ирина Горбачева, которая уже дала свое согласие. В дрим-касте на мужские роли – Тихон Жизневский, Федор Федотов и Максим Матвеев.

Бюджет фильма составит 460 млн рублей, у Фонда запрашивается 250 млн. Картину планирует выпустить в прокат «Атмосфера Кино» в 2027 году.
№ 4
Mihail Grafchikov   17.09.2025 - 00:45
[ ... Хахахах, мне тоже почему-то вспомнился «Третий лишний», хотя я его не смотрел, а только видел постер, описание и несколько отрывков в шортсах на YouTube. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   16.09.2025 - 19:01
460 млн рублей — серьёзный бюджет для семейного кино. Главное, чтобы не перегрузили эффектами, а сохранили искренность. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   15.09.2025 - 20:56
кто-бы сомневался, кино про 41 год победило. сейчас если есть военщина в номинации остальным без шансов. читать далее>>
№ 1
Angelika77   15.09.2025 - 19:52
Прочитала что сюжет пойдёт про ожившего медведя и сразу вспомнился "Третий лишний". читать далее>>
Всего сообщений: 4
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен