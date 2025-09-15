Ирина Горбачева сыграет в фильме про ожившего плюшевого мишку

Режиссер Байбулат Батуллин, победивший на кинофестивале «Короче 2024» с фильмом «Бери да помни», работает над картиной «Потапыч» про ожившего плюшевого медведя. Ленту компании Legio Felix представили на питчинге национальных фильмов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
фото: Фонд кино
Действие ленты развернется в Новороссийске 1941 года и Москве нулевых. По сюжету отец маленькой Маши перед отправкой на фронт зашивает внутрь игрушечного медвежонка Потапыча прощальное письмо. Благодаря этому игрушка оживает, становится ей лучшим другом, и помогает девочке пережить войну, справиться с потерей отца и найти маму, с которой они теряются во время эвакуации. Но жизнь разлучает лучших друзей. А спустя 60 лет, когда уже никакой надежды найтись не остается, в жизни разочаровавшегося Потапыча появляется добрая девочка Женя, которая намерена отыскать Машу, и вернуть Потапычу веру в людей.
