«Хамнет» Хлои Чжао получил главную награду на кинофестивале в Торонто

В Канаде завершился 50-й Toronto International Film Festival. Главный приз зрительских симпатий достался фильму «Хамнет» Хлои Чжао. Deadline отмечает, что смотр считается предвестником «Оскара», и картины, победившие в Торонто, нередко получают призы главной кинопремии.
фото: кадр из «Хамнета»
Фильм Хлои Чжао является экранизацией одноименного романа Мэгги О'Фаррелл. По сюжету Агнес Шекспир — жена самого известного писателя в мире — пытается смириться с потерей своего единственного сына, Хэмнета. Семейная трагедия побуждает великого драматурга Уильяма Шекспира на написание пьесы «Гамлет». Главные роли исполнили Пол Мескал, Джесси Бакли, Джо Элвин и Эмили Уотсон.
