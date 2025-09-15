Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Хамнет» Хлои Чжао получил главную награду на кинофестивале в Торонто

15 сентября
2025 год

Новости кино >>
15 сентября 2025
В Канаде завершился 50-й Toronto International Film Festival. Главный приз зрительских симпатий достался фильму «Хамнет» Хлои Чжао. Deadline отмечает, что смотр считается предвестником «Оскара», и картины, победившие в Торонто, нередко получают призы главной кинопремии.

«Хамнет» Хлои Чжао получил главную награду на кинофестивале в Торонто
фото: кадр из «Хамнета»

Фильм Хлои Чжао является экранизацией одноименного романа Мэгги О'Фаррелл. По сюжету Агнес Шекспир — жена самого известного писателя в мире — пытается смириться с потерей своего единственного сына, Хэмнета. Семейная трагедия побуждает великого драматурга Уильяма Шекспира на написание пьесы «Гамлет». Главные роли исполнили Пол Мескал, Джесси Бакли, Джо Элвин и Эмили Уотсон.

В тройку лидеров на фестивале в Торонто также вошли «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и «Достать ножи: Проснись, мертвец» Райана Джонсона. Лучшим международным проектом стал «Метод исключения» Пак Чхан-ука.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Торонто-2025: Сидни Суини, Эль Фаннинг и Райан Рейнольдс
Мой любимый монстр: «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо
Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
персоны
Джесси БаклиГильермо Дель ТороРайан ДжонсонПол МескальЭмили УотсонХлоя ЧжаоПак Чхан УкДжо Элвин
фильмы
Достать ножи: Воскрешение покойникаМетод исключенияФранкенштейнХамнет

фотографии >>
"Франкенштейн" (2025)
"Франкенштейн" (2025)
"Достать ножи: Воскрешение покойника" (2025)
"Достать ножи: Воскрешение покойника" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Максуд Иматшоев
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Хелле Виркнер
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Катерина Мурино
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен