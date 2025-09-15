Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»

Стартовали съемки девятого сезона детективного сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. Компанию актрисе составит Игорь Петренко. Режиссерское кресло вновь займет Андрей Головков, сообщает пресс-служба Первого канала, где и состоится премьера проекта.
«Каждый новый сезон "Ищейки" для меня — это возможность снова встретиться с любимыми героями и показать зрителям их развитие в новых обстоятельствах. Девятый сезон получился особенно насыщенным: здесь много личных историй, неожиданных поворотов и, конечно, сложных дел, которые предстоит расследовать. Для моей героини Кушнир — это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой. Думаю, зрителей ждет эмоциональное и очень увлекательное продолжение», — говорит Анна Банщикова.
В новом сезоне личная и рабочая жизнь Александры Кушнир как никогда играет новыми красками. Новые дела и новые отношения не дают ей скучать, опасности криминального мира, тайны прошлого переплетаются с новыми вызовами и проблемами: повзрослевший сын Мишка заявляет, что хочет жить с Борисом, Жирков с Софьей на грани развода, дочка Абашева влипает в преступную историю, Бирюков становится частным детективом, а сама Кушнир с головой бросается в новый роман и в любимую работу.
фото: Первый канал
«"Ищейка" для меня, по сути, актерский эксперимент. Работа только началась – пока я ищу себя и свою органику в этой иронично-детективной истории. Мне стало интересно войти в уже популярный проект по двум причинам. Первая – это образ подполковника МЧС. Я еще ни разу не играл героя, сопряженного с этой структурой, а хотелось. У меня огромный пиетет перед сотрудниками этой службы и хотелось в том числе киношно отдать им дань уважения. Вторая причина – это люди, с которыми я работаю в проекте. Перед выбором роли я всегда обращаю внимание, с кем я буду находиться плечом к плечу, для меня это важно. С Анной Банщиковой мы были знакомы давно, при этом ни разу не снимались в одном проекте. Мы сталкивались в общих компаниях, на каких-то мероприятиях. У нас теплые человеческие отношения, поэтому мне приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется, в первую очередь, именно с ней. Чтобы добавить немного интриги – приоткрою тайну – есть ощущение, что у наших героев назревает роман…», — добавляет Игорь Петренко.
По словам режиссера Андрея Головкова, с первых сцен первой серии главная героиня предстанет в неожиданном образе, в неожиданном месте и в не менее неожиданном окружении. «Безусловно, у зрителей возникнут вопросы, поскольку прошлый сезон закончился совсем на другой ноте. Но уже в третьей серии все начнет возвращаться на круги своя, и зрители вновь обретут неизменную, любимую Ищейку. В новом сезоне нашу героиню ждет заслуженное вознаграждение – встреча с прекрасным человеком. Как у режиссера у меня есть большое желание воплотить задуманное, чтобы Александра Ивановна наконец-то встретила того самого надежного человека, с которым будут идти по жизни рука об руку, сердце в сердце. Уверен, что у нас получится прекрасная пара – сложится актерский и персонажный тандем, конечно, не без подводных камней в отношениях, которые мы преподнесем очень красиво и неожиданно, так что зрителям будет интересно за всем этим наблюдать», — добавляет постановщик.
Съемки нового сезона пройдут в Геленджике. Интересной загородной локацией станет Римская деревня – тематический парк с декорациями, погружающими в атмосферу древнеримской цивилизации.
обсуждение >>