Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»

15 сентября
2025 год

Новости кино >>
15 сентября 2025
Стартовали съемки девятого сезона детективного сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли. Компанию актрисе составит Игорь Петренко. Режиссерское кресло вновь займет Андрей Головков, сообщает пресс-служба Первого канала, где и состоится премьера проекта.

Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»
фото: Первый канал

В проекте также задействованы Денис Бургазлиев, Эдуард Чекмазов, Владимир Николенко, Анатолий Гущин, Михаил Гаврилов-Третьяков, Александр Макогон, Ирина Пулина, Полина Кутепова, Иван Колесников и другие.

«Каждый новый сезон "Ищейки" для меня — это возможность снова встретиться с любимыми героями и показать зрителям их развитие в новых обстоятельствах. Девятый сезон получился особенно насыщенным: здесь много личных историй, неожиданных поворотов и, конечно, сложных дел, которые предстоит расследовать. Для моей героини Кушнир — это время непростых выборов — между работой, близкими людьми и собой. Думаю, зрителей ждет эмоциональное и очень увлекательное продолжение», — говорит Анна Банщикова.

В новом сезоне личная и рабочая жизнь Александры Кушнир как никогда играет новыми красками. Новые дела и новые отношения не дают ей скучать, опасности криминального мира, тайны прошлого переплетаются с новыми вызовами и проблемами: повзрослевший сын Мишка заявляет, что хочет жить с Борисом, Жирков с Софьей на грани развода, дочка Абашева влипает в преступную историю, Бирюков становится частным детективом, а сама Кушнир с головой бросается в новый роман и в любимую работу.

Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»
фото: Первый канал

«"Ищейка" для меня, по сути, актерский эксперимент. Работа только началась – пока я ищу себя и свою органику в этой иронично-детективной истории. Мне стало интересно войти в уже популярный проект по двум причинам. Первая – это образ подполковника МЧС. Я еще ни разу не играл героя, сопряженного с этой структурой, а хотелось. У меня огромный пиетет перед сотрудниками этой службы и хотелось в том числе киношно отдать им дань уважения. Вторая причина – это люди, с которыми я работаю в проекте. Перед выбором роли я всегда обращаю внимание, с кем я буду находиться плечом к плечу, для меня это важно. С Анной Банщиковой мы были знакомы давно, при этом ни разу не снимались в одном проекте. Мы сталкивались в общих компаниях, на каких-то мероприятиях. У нас теплые человеческие отношения, поэтому мне приятно поддержать ее в проекте, который ассоциируется, в первую очередь, именно с ней. Чтобы добавить немного интриги – приоткрою тайну – есть ощущение, что у наших героев назревает роман…», — добавляет Игорь Петренко.

По словам режиссера Андрея Головкова, с первых сцен первой серии главная героиня предстанет в неожиданном образе, в неожиданном месте и в не менее неожиданном окружении. «Безусловно, у зрителей возникнут вопросы, поскольку прошлый сезон закончился совсем на другой ноте. Но уже в третьей серии все начнет возвращаться на круги своя, и зрители вновь обретут неизменную, любимую Ищейку. В новом сезоне нашу героиню ждет заслуженное вознаграждение – встреча с прекрасным человеком. Как у режиссера у меня есть большое желание воплотить задуманное, чтобы Александра Ивановна наконец-то встретила того самого надежного человека, с которым будут идти по жизни рука об руку, сердце в сердце. Уверен, что у нас получится прекрасная пара – сложится актерский и персонажный тандем, конечно, не без подводных камней в отношениях, которые мы преподнесем очень красиво и неожиданно, так что зрителям будет интересно за всем этим наблюдать», — добавляет постановщик.

Съемки нового сезона пройдут в Геленджике. Интересной загородной локацией станет Римская деревня – тематический парк с декорациями, погружающими в атмосферу древнеримской цивилизации.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Геленджике снимают восьмой сезон «Ищейки» с Анной Банщиковой
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Ищейка»
персоны
Анна БанщиковаДенис БургазлиевМихаил Гаврилов-ТретьяковАндрей ГоловковАнатолий ГущинИван КолесниковПолина КутеповаАлександр МакогонВладимир НиколенкоИгорь ПетренкоИрина ПулинаЭдуард Чекмазов
фильмы
ИщейкаИщейка-8Ищейка-9

фотографии >>
Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка» фотографии
Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка» фотографии
Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Максуд Иматшоев
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Хелле Виркнер
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Катерина Мурино
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram