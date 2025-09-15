Ирина Алферова и Лянка Грыу появятся в военно-исторической драме «Ушедшие в метель»

В Хибинах Мурманской области стартовали съемки нового военно-исторического фильма «Ушедшие в метель» Руслана Тихомирова. За производство отвечает кинокомпания «Русич». В проекте заняты Ирина Алферова, Лянка Грыу, Сергей Барковский, Ибра Туре и Александер Садреддини, сообщает пресс-служба фильма.
фото: кинокомпания «Русич»
Сюжет основан на реальных событиях Второй мировой войны и рассказывает о судьбе двух советских офицеров, попавших в плен в Норвегии и решивших сбежать, чтобы передать важные разведданные на Родину. В этом опасном пути им помогают норвежские партизаны и отважная Хильда — дочь влиятельного бизнесмена, вставшая на сторону Сопротивления.
Сценарная группа, в которую вошел и режиссер и продюсер Руслан Тихомиров, работала над фильмом около трех лет. Проект задуман как международный, с исторической точностью и визуальной аутентичностью. Съемки проходят в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии, на локациях, максимально приближенных к условиям 1944 года в Норвегии. Фильм планируют выпустить на экраны осенью следующего года.
