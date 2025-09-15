Ирина Алферова и Лянка Грыу появятся в военно-исторической драме «Ушедшие в метель»

что почитать?

Отомстить и простить: Виктор Сухоруков, Елена Лядова и Марина Брусникина

В ночь с 12 на 13 сентября, 01:50, ОТР

«Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет

Бурака Озчивита и Неслихан Атагюль заменили Федор Гамалея и Виктория Серикова

«Матвей — это не Кемаль»: репортаж со съемок российской версии турецкого хита «Черная любовь»

По возвращении артистку отчитали за черный бантик на голове

«Передо мной сидели смертники»: Алла Пугачева о концерте в Чернобыле

Интервью

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым