«Цугаи загробного мира»: новый тизер аниме от создательницы «Стального алхимика»

Темное фэнтези «Цугаи загробного мира
» обзавелось новым тизером. О планах экранизировать мангу Хирому Аракавы
(«Серебряная ложка
», «Стальной алхимик
»), которая выходит на страницах Monthly Shonen Gangan
с декабря 2021-го, впервые объявили на фестивале Anime Expo 2025
. Премьера — в следующем году.
Высоко в горах, вдали от цивилизации живут близнецы Юру и Аса. Он — меткий охотник, привыкший полагаться лишь на себя; она — узница, чья жизнь связана с тайной, о которой никто не решается говорить. Мирный уклад деревни рушится с атакой вооруженного отряда. Чтобы защитить сестру, юноша заключает договор с мистическими хранителями-цугаи. С этого момента Юру ждет путь за пределы родного края и испытания, которые перевернут его судьбу.
О злободневности, многоуровневости и зрелости «Стального алхимика»
В проморолике впервые звучат голоса персонажей: юного лучника озвучивает Кэнсё Оно
(Кнуд
из «Саги о Винланде
»), Асу — Юмэ Миямото
(Хотару
из «Короля огненной охоты
»). В образе бродячего торговца Дэра, сопровождающего героя после падения деревни, выступил Юити Накамура
(Зай
из «Ниндзя Камуи
»), а миниатюрную находчивую спутницу Габу воплотила Мисаки Куно
(Сироппой
из «Отиби
»).
Над проектом работают: режиссер Масахиро Андо
(«Патруль времени Бона
», «Принц тенниса
»), сценарист Нобору Такаги
(«Шумиха!
», «Фарс убитой нежити
»), чардиз — Нобухиро Араи
(«Ветролом
», «Волшебница и злой офицер
»), а также композитор Кэнъитиро Суэхиро
(«Золотое божество
», «Девушки в последнем путешествии
»). За производство отвечают Aniplex
, студия Bones Film
(«Гатиакута
», «Моя геройская академия: Вне закона
») и издательство Square Enix
, владеющее правами на оригинал.
