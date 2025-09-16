Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Цугаи загробного мира»: новый тизер аниме от создательницы «Стального алхимика»

16 сентября
2025 год

Новости кино >>
16 сентября 2025
Темное фэнтези «Цугаи загробного мира» обзавелось новым тизером. О планах экранизировать мангу Хирому АракавыСеребряная ложка», «Стальной алхимик»), которая выходит на страницах Monthly Shonen Gangan с декабря 2021-го, впервые объявили на фестивале Anime Expo 2025. Премьера — в следующем году.


Высоко в горах, вдали от цивилизации живут близнецы Юру и Аса. Он — меткий охотник, привыкший полагаться лишь на себя; она — узница, чья жизнь связана с тайной, о которой никто не решается говорить. Мирный уклад деревни рушится с атакой вооруженного отряда. Чтобы защитить сестру, юноша заключает договор с мистическими хранителями-цугаи. С этого момента Юру ждет путь за пределы родного края и испытания, которые перевернут его судьбу.

Читать О злободневности, многоуровневости и зрелости «Стального алхимика»
В проморолике впервые звучат голоса персонажей: юного лучника озвучивает Кэнсё Оно (Кнуд из «Саги о Винланде»), Асу — Юмэ Миямото (Хотару из «Короля огненной охоты»). В образе бродячего торговца Дэра, сопровождающего героя после падения деревни, выступил Юити Накамура (Зай из «Ниндзя Камуи»), а миниатюрную находчивую спутницу Габу воплотила Мисаки Куно (Сироппой из «Отиби»).

«Цугаи загробного мира»: новый тизер аниме от создательницы «Стального алхимика»

Над проектом работают: режиссер Масахиро АндоПатруль времени Бона», «Принц тенниса»), сценарист Нобору ТакагиШумиха!», «Фарс убитой нежити»), чардиз — Нобухиро АраиВетролом», «Волшебница и злой офицер»), а также композитор Кэнъитиро СуэхироЗолотое божество», «Девушки в последнем путешествии»). За производство отвечают Aniplex, студия Bones FilmГатиакута», «Моя геройская академия: Вне закона») и издательство Square Enix, владеющее правами на оригинал.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создательницей «Стального алхимика» или о киноманской манге от автора «Человека-бензопилы».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Конфликт интересов: «Волшебница и злой офицер» — милые девушки и юноши меняют правила игры
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время
Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести от режиссера «Магической битвы»
«Король огненной охоты»: Возвращение в миф
«Фарс убитой нежити» — мистический детектив с Шерлоком Холмсом, Арсеном Люпеном и японской мифологией
Поиск по меткам
AniplexBones FilmАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Хирому АракаваЮити НакамураКэнсё Оно
фильмы
ВетроломВолшебница и злой офицерГачиакутаДевушки в последнем путешествииЗолотое божествоКороль огненной охотыМоя геройская академия: Вне законаНиндзя КамуиОтибиПатруль времени БонаПринц теннисаСага о ВинландеСеребряная ложкаСтальной алхимикФарс из убийства девушки-нежитиЦугаи загробного мираШумиха!

фотографии >>
«Цугаи загробного мира»: новый тизер аниме от создательницы «Стального алхимика» фотографии
«Цугаи загробного мира»: новый тизер аниме от создательницы «Стального алхимика» фотографии
«Стальной алхимик»
«Стальной алхимик»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Татьяна Кузнецова
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Алексей Шадхин
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Мадлен Зима
Микки Рурк
Текла Рутен
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?