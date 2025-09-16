Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк»

«Прелестная, освежающая картина Линклейтера посвящена людям, работавшим в кино в совершенно конкретное, отведенное им историей время. Сам термин, "новая волна", изначально применялся для обозначения группы независимых и самоуверенных молодых людей, для которых ничего не существовало в жизни помимо кино. Я думаю, что кинематографисты любой страны воспримут эту картину не только как историческую фреску, но и как – до определенной степени – кино о себе, о том прекрасном "пузыре", в котором мы существуем, снимая кино, смотря кино, разговаривая о нем. Вот почему мы с удовольствием делаем российскую премьеру этой картины на фестивале "Маяк"», — говорит программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.
Действие картины разворачивается в Париже 1959 года. Новая волна уже захлестнула мир кино. Клод Шаброль уже успел снять два фильма, Франсуа Трюффо получает овации в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец Годар решает, что готов, и берет у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадежной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается.
«Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории — о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кино. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца», — рассказывает Ричард Линклейтер.
«Новая волна» выйдет на экраны российских кинотеатров 6 ноября 2025 года. Прокатчиком выступит «Экспонента Фильм».
