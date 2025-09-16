Кино-Театр.Ру
Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк»

16 сентября
2025 год

16 сентября 2025
Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк». Специальный показ пройдет 7 октября, сообщает пресс-служба смотра.

Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк»
фото: кадр из фильма «Новая волна»

Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса на 78-м Каннском кинофестивале. «Новая волна» расскажет о создании дебютного фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Это первый проект режиссера, полностью снятый на французском языке. Зои Дойч играет Джин Сиберг, Обри Дюллен предстал в образе Жан-Поля Бельмондо, а Гийом Марбек — Годара.

«Прелестная, освежающая картина Линклейтера посвящена людям, работавшим в кино в совершенно конкретное, отведенное им историей время. Сам термин, "новая волна", изначально применялся для обозначения группы независимых и самоуверенных молодых людей, для которых ничего не существовало в жизни помимо кино. Я думаю, что кинематографисты любой страны воспримут эту картину не только как историческую фреску, но и как – до определенной степени – кино о себе, о том прекрасном "пузыре", в котором мы существуем, снимая кино, смотря кино, разговаривая о нем. Вот почему мы с удовольствием делаем российскую премьеру этой картины на фестивале "Маяк"», — говорит программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин.

Действие картины разворачивается в Париже 1959 года. Новая волна уже захлестнула мир кино. Клод Шаброль уже успел снять два фильма, Франсуа Трюффо получает овации в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец Годар решает, что готов, и берет у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадежной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается.

«Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории — о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кино. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца», — рассказывает Ричард Линклейтер.

«Новая волна» выйдет на экраны российских кинотеатров 6 ноября 2025 года. Прокатчиком выступит «Экспонента Фильм».
