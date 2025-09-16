В России хотят создать киновселенную, посвященную Дмитрию Менделееву

«Марс Медиа» снимет сразу два проекта про Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается в телеграм-канале кинокомпании.
фото: Марс Медиа
Компания «Марс Медиа» приняла участие в семинаре «Наука на экране: как превратить российскую науку в большое кино», организованном Министерством культуры совместно с Министерством образования.
«Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр. Недавний научный семинар лишь подтвердил: интерес к фигуре Дмитрия Менделеева огромен и никогда не угаснет. Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого идеальный вариант», — отмечает продюсер Рубен Дишдишян.
Авторы планируют рассказать о самых ярких событиях из жизни ученого, включая величайшее открытие — периодической системы химических элементов, так называемую «таблицу Менделеева».
Сценарий пишет Мария Сапрыкина («Угрюм-река»), а продюсерами выступают Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Сейчас проекты находятся в финальной стадии разработки. Съемки планируются в 2026 году.
