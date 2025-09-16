Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В России хотят создать киновселенную, посвященную Дмитрию Менделееву

16 сентября
2025 год

Новости кино >>
16 сентября 2025
«Марс Медиа» снимет сразу два проекта про Дмитрия Менделеева. Об этом сообщается в телеграм-канале кинокомпании.

В России хотят создать киновселенную, посвященную Дмитрию Менделееву
фото: Марс Медиа

Компания «Марс Медиа» приняла участие в семинаре «Наука на экране: как превратить российскую науку в большое кино», организованном Министерством культуры совместно с Министерством образования.

«Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр. Недавний научный семинар лишь подтвердил: интерес к фигуре Дмитрия Менделеева огромен и никогда не угаснет. Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого идеальный вариант», — отмечает продюсер Рубен Дишдишян.

Авторы планируют рассказать о самых ярких событиях из жизни ученого, включая величайшее открытие — периодической системы химических элементов, так называемую «таблицу Менделеева».

Сценарий пишет Мария СапрыкинаУгрюм-река»), а продюсерами выступают Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Сейчас проекты находятся в финальной стадии разработки. Съемки планируются в 2026 году.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Угрюм-река» >>
«Угрюм-река». Трейлер №2
«Угрюм-река». Трейлер №3
«Угрюм-река». Трейлер №7
«Угрюм-река». Трейлер №4
«Угрюм-река». Трейлер №6

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Рубен ДишдишянАрам МовсесянМария Сапрыкина
фильмы
Угрюм-река

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.
Гаджимурад Ягизаров
13 сентября ушёл из жизни актёр Гаджимурад Ягизаров.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Татьяна Кузнецова
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Алексей Шадхин
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Мадлен Зима
Микки Рурк
Текла Рутен
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?