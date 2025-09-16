Санкт-Петербургский международный контент-форум стал площадкой для обсуждения киномаршрутов и регионального кинопроизводства

В рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума 12 сентября продюсеры, руководители кинокомиссий, туристической отрасли эксперты в сфере локационного менеджмента и цифровых сервисов обсудили, как съемки фильмов и сериалов помогают развитию регионов и внутреннего туризма. Форум был открыт приветственным словом председателя Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгения Панкевича, отметившим важность развития кинотуризма в городах России. Модератором форума выступил Дмитрий Якунин, член Совета ФПРК, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт».
фото: пресс-служба форума
Главной темой дискуссий стало то, как кино и сериалы становятся инструментом продвижения регионов, увеличения туристического потока. Участники отметили, что в мире уже накоплен впечатляющий опыт: популярные фильмы и сериалы превращают места съемок в точки массового притяжения. Россия активно вписывается в этот тренд. Съемки фильмов и сериалов, проходящие в Геленджике, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, становятся естественной рекламой местных достопримечательностей и услуг. Киномаршруты расширяют привычные границы путешествий: зрители хотят увидеть не только «топ-5» туристических объектов, но и пройтись по местам, связанным с любимыми киногероями. Такое продвижение позволяет региону выстраивать устойчивый поток туристов, поддерживать малый бизнес, развивать сервисы и инфраструктуру.
Главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов представил инновационный проект «Кинокарта 2.0», запущенный в мае 2023 года при поддержке Института развития интернета. На карте уже более 3500 локаций из 1200 фильмов, создано 15 готовых туристических маршрутов по всей стране и ведется интеграция с кинокомиссиями, чтобы объединить информацию о локациях, маршрутах и услугах для киносъемок в рамках одного ресурса. Для регионов «Кинокарта» становится платформой продвижения: города и области могут представлять свои локации, рассказывать о существующих сервисах и привлекать к себе съемочные группы.
Параллельно проект развивается в направлении интерактивного контента. «Мы в этом году решили расширить его и добавить новый слой, назвать его "Карта Локаций". Идея в том, что очень многие красивые места в нашей стране — водопады, горы, плато — находятся, на самом деле, не так далеко, как нам всем кажется. И вот на этой карте можно размещать локации, потенциально интересные для съемок. Много обычных людей поддержало данный проект, например, пользовательница из Краснодара добавила на карту 150 локаций очень интересных локаций», — поделился Жан Просянов.
фото: пресс-служба форума
Заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов подробно рассказал о развитии кинопроизводства в Калининградской области. Он подчеркнул, что активное сотрудничество с продакшенами способствует не только увеличению числа съемок, но и росту туристического интереса: съемки становятся импульсом для продвижения региональных достопримечательностей и локальных культурных инициатив. Генеральный директор компании «Гамма-продакшн» Антон Смирнов поделился опытом работы с кинокомиссией Великого Новгорода, где его компания реализует несколько телевизионных сериалов. Он отметил, что наличие кинокомиссии и соответствующей системы поддержки позволяет планировать съемки максимально эффективно — от выбора локаций до логистики и взаимодействия с местными властями. По его словам, авторы проектов все чаще учитывают доступность региональных сервисов и инфраструктуры при разработке сценариев, что укрепляет связи между креативной индустрией и регионами.
Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и член экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино, призвал российские кинокомиссии ориентироваться на опыт европейских городов и американских штатов в создании собственного бренда. Он подчеркнул, что многие зарубежные города активно интегрируют свои логотипы в титры фильмов и сериалов, что повышает узнаваемость территории и превращает кинопроекты в эффективный инструмент продвижения: «Люди смотрят титры внимательно, особенно профессионалы, и для кинокомиссии очень важно разработать классный дизайн своего логотипа, возможно, с каким-то дополнительным слоганом».
Президент киностудии имени Кира Булычева Эльбор Чернов представил федеральный проект по развитию детско-юношеской киноиндустрии. Он рассказал, что каждая точка сети, созданной в рамках инициативы, должна выпускать по четыре-пять фильмов в год, рассчитанных на подростковую аудиторию 10-14 лет. Чернов также отметил, что успешное развитие кинокомиссий, как, например, в Крыму, напрямую связано с упрощением логистики и созданием условий для качественного кинопроизводства, что позволяет регионам участвовать в масштабных национальных проектах.
Новейшие технологии и цифровые инструменты стали одной из ключевых тем форума. Медиапродюсер Павел Перегудов, основатель конкурса MyFilm48, рассказал, как нейросети могут использоваться для создания креативного видеоконтента, способного продвигать регионы и привлекать внимание к местным локациям. Перегудов рассказал про конкурс, инициированный правительством Сахалина: участникам нужно было создать видеоролик, используя искусственный интеллект, для продвижения туристических и культурных особенностей островного региона.
фото: пресс-служба форума
Александр Бабаян, ответственный секретарь Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России, отметил, что город постепенно выстраивает собственные механизмы поддержки съемок. Хотя формальных рибейтов в Петербурге нет, субсидии на кинопроизводство частично компенсируют расходы при использовании местных локаций, фактически создавая схожий эффект. Он также подчеркнул, что петербургские студии все чаще выезжают в регионы, где действуют официальные рибейты, например в Калининградскую область, что позволяет оптимизировать затраты и расширять географию съемок. Такой подход стимулирует кросс-региональные проекты, поддерживает кинотуризм и повышает узнаваемость территорий.
Следом за этим своим опытом поделился Святослав Жаданов, директор по коммуникациям компании «Триикс медиа». Он подчеркнул, что успешная работа над проектом во многом зависит от оперативной поддержки кинокомиссий и местных властей, которые активно взаимодействуют с командами на всех этапах съемок. В 2024–2025 годах компания реализовала 24 проекта по всей стране, включая сериалы «Васька» в Пскове, «Ничья» в Великом Новгороде, «Закон Тайги» в Карелии, а также съемки в Крыму, Ингушетии и Сочи. Особое внимание уделяется вовлечению местных жителей как актеров и массовки, что создает дополнительный социальный эффект и поддерживает интерес региона. Алексей Коршиков, руководитель Московской кинокомиссии, рассказал о принципах работы организации, входящей в состав московского кинокластера, включающего киностудию Горького и крупный кинопарк. Он отметил, что кинокомиссия обеспечивает комплексное сопровождение съемок в столице, обрабатывая около 2900 заявок в год. Основные услуги включают согласование съемок через принцип «одного окна», сопровождение на площадке с обеспечением логистики, безопасности и технической поддержки, а также предоставление грантов и компенсаций для российских и международных продакшенов. Кошков подчеркнул, что особое внимание уделяется работе со студентами и молодыми режиссерами, для которых организован отдельный трек, а также сохранению баланса между ритмом города и потребностями кинопроизводства.
В целом форум показал, что кино в России постепенно превращается в полноценный инструмент регионального развития: через киномаршруты, профессиональные кинокомиссии и цифровые проекты, такие как «Кинокарта 2.0», регионы получают возможность одновременно продвигать свои локации, развивать туризм и поддерживать местные сообщества. Опыт Санкт-Петербурга, Москвы, а также других регионов демонстрирует, что системная поддержка съемок, использование современных технологий и создание узнаваемого бренда кинокомиссии способны не только облегчить работу продакшенов, но и укрепить культурную и экономическую привлекательность территорий.
