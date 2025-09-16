Не стало Роберта Редфорда

В возрасте 89 лет не стало великого актера, оскароносного кинорежиссера, продюсера Роберта Редфорда, создавшего незабываемые образы в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Афера». Как сообщает The New York Times, артист умер во сне в своем доме в Юте, причина смерти неизвестна.
Чарльз Роберт Редфорд-младший родился 18 августа 1936 года в калифорнийском городе Санта-Моника. Образование получил в Колорадском университете, где выступал за университетскую команду по бейсболу. После учебы он отправился в путешествие по Европе. Вернувшись в США, Редфорд учился на театрального художника в Институте Пратта в Нью-Йорке, потом закончил Американскую академию драматического искусства, где изучал актерское мастерство. В конце 1950-х — начале 1960-х годов актер стал появляться в комедийных телевизионных шоу.
Актерский дебют Редфорда состоялся в картине «Военная охота», снятом в 1962 году, но первый успех пришел к актеру после фильма Артура Пенна «Погоня». В 1969 году Редфорд блестяще сыграл одну из главных ролей в вестерне Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Санденс Кид».
В 1980 году Роберт Редфорд впервые выступил как режиссер, поставив семейно-психологическую драму «Обыкновенные люди». Впоследствии он снял еще девять фильмов («Война на бобовом поле Милагро», «Там, где течет река», «Телевикторина» и другие ленты). В качестве продюсера поработал на более чем сорока проектах. Обладатель двух «Оскаров» (за постановку «Обыкновенных людей» и выдающиеся заслуги в кинематографе) и премии «BAFTA» за лучшую мужскую роль в фильмах «Буч Кэссиди и Санденс Кид», «Скоростной спуск» и «Скажи им, Вилли Бой здесь». Основатель Института Сандэнс и одноименного фестиваля независимого кино.
