Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало Роберта Редфорда

16 сентября
2025 год

Новости кино >>
16 сентября 2025
В возрасте 89 лет не стало великого актера, оскароносного кинорежиссера, продюсера Роберта Редфорда, создавшего незабываемые образы в фильмах «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Афера». Как сообщает The New York Times, артист умер во сне в своем доме в Юте, причина смерти неизвестна.

Не стало Роберта Редфорда
фото: Rolling Stone

Чарльз Роберт Редфорд-младший родился 18 августа 1936 года в калифорнийском городе Санта-Моника. Образование получил в Колорадском университете, где выступал за университетскую команду по бейсболу. После учебы он отправился в путешествие по Европе. Вернувшись в США, Редфорд учился на театрального художника в Институте Пратта в Нью-Йорке, потом закончил Американскую академию драматического искусства, где изучал актерское мастерство. В конце 1950-х — начале 1960-х годов актер стал появляться в комедийных телевизионных шоу.

Актерский дебют Редфорда состоялся в картине «Военная охота», снятом в 1962 году, но первый успех пришел к актеру после фильма Артура Пенна «Погоня». В 1969 году Редфорд блестяще сыграл одну из главных ролей в вестерне Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Санденс Кид».

На его счету десятки ролей в кино и на телевидении, среди которых можно выделить участие в картинах Сидни ЛюметаПродавец льда»), Джина СаксаБосиком по парку»), Сидни ПоллакаИеремия Джонсон»), Питера ЙейтсаКраденый камень»), Джорджа Роя Хилла («Афера»), Джека КлэйтонаВеликий Гэтсби»), Алана Дж. ПакулыВся президентская рать»), Ричарда АттенбороМост слишком далеко»), Барри ЛевинсонаСамородок»), Айвена РайтменаОрлы юриспруденции»), Эдриана ЛайнаНепристойное предложение»), Йона АвнетаБлизко к сердцу»), Тони Скотта («Шпионские игры»), Роберта ОлтманаТэннер против Тэннера») и других. Его последней актерской работой стало появление в фильме «Мстители: Финал».

В 1980 году Роберт Редфорд впервые выступил как режиссер, поставив семейно-психологическую драму «Обыкновенные люди». Впоследствии он снял еще девять фильмов («Война на бобовом поле Милагро», «Там, где течет река», «Телевикторина» и другие ленты). В качестве продюсера поработал на более чем сорока проектах. Обладатель двух «Оскаров» (за постановку «Обыкновенных людей» и выдающиеся заслуги в кинематографе) и премии «BAFTA» за лучшую мужскую роль в фильмах «Буч Кэссиди и Санденс Кид», «Скоростной спуск» и «Скажи им, Вилли Бой здесь». Основатель Института Сандэнс и одноименного фестиваля независимого кино.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Шпионские игры» >>
«Афера». Трейлер на английском языке
«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
«Самородок». Трейлер на английском языке
«Близко к сердцу». Трейлер на английском языке
«Орлы юриспруденции». Трейлер на английском языке

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х
«Не угаснет надежда»: Роберт Редфорд и океан
персоны
Йон АвнетРичард АттенбороПитер ЙейтсДжек КлэйтонЭдриан ЛайнБарри ЛевинсонСидни ЛюметРоберт ОлтманАлан Дж. ПакулаАртур ПеннСидни ПоллакАйвен РайтменРоберт РедфордДжин СаксТони Скотт
фильмы
АфераБлизко к сердцуБосиком по паркуБуч Кэссиди и Сандэнс КидВеликий ГэтсбиВоенная охотаВойна в МилагроВся президентская ратьИеремия ДжонсонКраденый каменьМост слишком далекоМстители: ФиналНепристойное предложениеОбыкновенные людиОрлы юриспруденцииПогоняПродавец льдаСамородокСкажи им, Вилли-Бой здесьСкоростной спускТам, где течёт рекаТелевикторинаТэннер против ТэннераШпионские игры

фотографии >>
Не стало Роберта Редфорда фотографии
Роберт Редфорд
"Скоростной спуск" (1969)
Роберт Редфорд
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.
Валериу Цуркану
13 сентября ушёл из жизни актёр Валериу Цуркану.
Анатолий Архипов
13 сентября ушёл из жизни театральный режиссёр Анатолий Архипов.
Дмитрий Лагачев
13 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Лагачев.

День рождения >>

Валерий Гатаев
Светлана Карпинская
Иван Коваль-Самборский
Михаил Кокшенов
Татьяна Кузнецова
Валерий Порошин
Янина Соколовская
Юлия Учиткина
Алексей Шадхин
Лорен Бэколл
Каролина Дикманн
Мадлен Зима
Микки Рурк
Текла Рутен
Питер Фальк
Энн Фрэнсис
все родившиеся 16 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?