Сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым получит второй сезон

Кинокомпания Team Films начала разработку второго сезона криминальной драмы «Хирург». Об этом на фестивале «Новый сезон» заявил генеральный продюсер Team Films, продюсер и шоуранер первого сезона сериала Теймур Джафаров.
фото: Team Films
«Хирург» — история о подпольной трансплантологии, где за фасадом престижной клиники ведtтся опасная игра за жизнь. Успешный хирург, готовый на компромиссы ради науки; аспирантка, пытающаяся спасти любимого; журналистка, которой пересадка может подарить второй шанс — все они оказываются по разные стороны грани между моралью и выживанием.
Теймур Джафаров, когда-то работавший анестезиологом-реаниматологом в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, шутит: «Когда-то я спасал жизни в палатах, теперь спасаю зрителей от скуки — и рассказываю им медицинские драмы так, чтобы было не скучно».
