Сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым получит второй сезон

16 сентября
2025 год

16 сентября 2025
Кинокомпания Team Films начала разработку второго сезона криминальной драмы «Хирург». Об этом на фестивале «Новый сезон» заявил генеральный продюсер Team Films, продюсер и шоуранер первого сезона сериала Теймур Джафаров.

Хирург (2025)
фото: Team Films

«Хирург» — история о подпольной трансплантологии, где за фасадом престижной клиники ведtтся опасная игра за жизнь. Успешный хирург, готовый на компромиссы ради науки; аспирантка, пытающаяся спасти любимого; журналистка, которой пересадка может подарить второй шанс — все они оказываются по разные стороны грани между моралью и выживанием.

Теймур Джафаров, когда-то работавший анестезиологом-реаниматологом в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, шутит: «Когда-то я спасал жизни в палатах, теперь спасаю зрителей от скуки — и рассказываю им медицинские драмы так, чтобы было не скучно».

«Хирург» за первый уикенд собрал более 2 миллионов просмотров на онлайн-платформах. В сериале снялись Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Евгений Санников, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр и другие.
№ 2
Yanina Sokolova   16.09.2025 - 19:33
... Получается как минимум 2 миллионам людей "скучно". Я бы не сказала что у нас скучный народ и смотреть нечего. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   16.09.2025 - 17:47
Бедному народу совсем нечего смотреть, раз накинулись на премьеру. читать далее>>
Всего сообщений: 2
персоны
Ростислав БершауэрМарина ВорожищеваСергей ГилёвТеймур ДжафаровАнна ЗавтурВильма КутавичютеЕвгений Санников
фильмы
ХирургХирург-2

Сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым получит второй сезон фотографии
"Хирург" (2025)
"Хирург" (2025)
"Хирург" (2025)
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен