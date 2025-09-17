В конкурс Четвертого фестиваля «Кремний» вошло десять фильмов

Объявлена конкурсная программа Четвертого Сибирского фестиваля научного и индустриального кино «Кремний
», который пройдет в Новосибирске с 25 по 28 сентября. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено десять фильмов о науке, технологиях и людях, создающих будущее.
К участию пригласили авторов полнометражных и короткометражных неигровых фильмов научной и промышленной тематики. За награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшее изобразительное решение», «Лучшая драматургия» и «Специальный приз жюри» поборются картины «О людях и китах
» Владислава Гришина
, «Кобот
» Анны Евдокимовой
, «Научная фантазия
» Андрея Ананина
, Владимира Головнева
, Павла Тихонова
и Маргариты Морозовой, «Увидеть барса
» Михаила Кулунакова
, «10 из 10
» Алексея Немова, «Время квантов
» Саши Агафоновой, «Лес. Хранитель жизни
» Владислава Гришина и Ирины Шапман, «Наука о жизни
» Михаила Родионова, «Сквозь темную материю
» Марьям Махиевой и «Территория привязанности
» Насти Тарасовой.
Конкурсные работы будут оценивать под председательством режиссера и продюсера Алексея Федорченко
кинокритик, заместитель главного редактора портала Кино-Театр.Ру Екатерина Визгалова
, креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов
, режиссеры Юлия Бывшева
, Юлия Серьгина
и Борис Травкин
. Конкурсные показы пройдут 26 и 27 сентября в ЦКиО «Победа». С расписанием можно ознакомиться на сайте
смотра.
Внеконкурснаяя фестивальная программа включает ретроспективу к столетию Аркадия Стругацкого, лучшие образцы российского фэнтези и фантастики для семейного просмотра в программе «Семейные фантазии», специальные показы фильмов Алексея Федорченко, в том числе премьеру его новой картины «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде», премьерные показы фильмов «Хот род: летающий кирпич», «Как приручить лису» и многое другое. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации
.
