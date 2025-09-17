Кино-Театр.Ру
В конкурс Четвертого фестиваля «Кремний» вошло десять фильмов

17 сентября
2025 год

Новости кино
17 сентября 2025
Объявлена конкурсная программа Четвертого Сибирского фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который пройдет в Новосибирске с 25 по 28 сентября. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено десять фильмов о науке, технологиях и людях, создающих будущее.

К участию пригласили авторов полнометражных и короткометражных неигровых фильмов научной и промышленной тематики. За награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшее изобразительное решение», «Лучшая драматургия» и «Специальный приз жюри» поборются картины «О людях и китах» Владислава Гришина, «Кобот» Анны Евдокимовой, «Научная фантазия» Андрея Ананина, Владимира Головнева, Павла Тихонова и Маргариты Морозовой, «Увидеть барса» Михаила Кулунакова, «10 из 10» Алексея Немова, «Время квантов» Саши Агафоновой, «Лес. Хранитель жизни» Владислава Гришина и Ирины Шапман, «Наука о жизни» Михаила Родионова, «Сквозь темную материю» Марьям Махиевой и «Территория привязанности» Насти Тарасовой.


Конкурсные работы будут оценивать под председательством режиссера и продюсера Алексея Федорченко кинокритик, заместитель главного редактора портала Кино-Театр.Ру Екатерина Визгалова, креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, режиссеры Юлия Бывшева, Юлия Серьгина и Борис Травкин. Конкурсные показы пройдут 26 и 27 сентября в ЦКиО «Победа». С расписанием можно ознакомиться на сайте смотра.

Внеконкурснаяя фестивальная программа включает ретроспективу к столетию Аркадия Стругацкого, лучшие образцы российского фэнтези и фантастики для семейного просмотра в программе «Семейные фантазии», специальные показы фильмов Алексея Федорченко, в том числе премьеру его новой картины «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде», премьерные показы фильмов «Хот род: летающий кирпич», «Как приручить лису» и многое другое. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации.
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен