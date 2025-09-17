«Враг везде»: опубликован новый трейлер военной драмы «Август» с Безруковым и Табаковым

В сети появился новый трейлер военной драмы «Август
» производства «Дирекции кино» и Первого канала при поддержке Фонда кино, снятой по мотивам романа Владимира Богомолова
«Момент истины
». Картину Никиты Высоцкого
и Ильи Лебедева
с Сергеем Безруковым
, Никитой Кологривым
и Павлом Табаковым
кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 25 сентября.
«Август». Трейлер №3
События фильма разворачиваются в глухие лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
В картине также заняты Илья Исаев
, Роман Мадянов
, Даниил Воробьев
, Кирилл Кузнецов
, Алексей Вертков
, Иван Колесников
, Эльдар Калимулин
, Илья Малаков
, Александр Устюгов
, Роман Васильев
, Лика Нифонтова
, Денис Нурулин
, Ефим Петрунин
, Петр Логачев
и Вера Шпак
. За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Шинкоренко
и художник-постановщик Владимир Гудилин
, а за музыку — композитор Дмитрий Емельянов
.
Это уже четвертая попытка кинематографистов перенести произведение Богомолова на большие экраны. В 1975 году, сразу после публикации романа, экранизировать
его попытался режиссер Витаутас Жалакявичюс
, пригласив на роль Алехина Сергея Шакурова
, за год до того снявшегося в фильме Никиты Михалкова
«Свой среди чужих, чужой среди своих
». Едва отснятый материал увидел писатель, и ему не понравилось все. И то, что «Жалакявичюс непонятно для чего заставил актеров неделю или больше не бриться, снимал их со щетиной на лицах, с закатанными выше локтя рукавами, без ремней, с расстегнутыми до пупа гимнастерками. Они... походили на арестантов с гауптвахты».
И то, что «во всем материале режиссером была осуществлена вестернизация: герои двигались и говорили, как ковбои в "Великолепной семерке"»
. И, конечно, то, что режиссер «не понимает... не воевал... не в теме...».
В конце концов Богомолов даже подал на авторов фильма в суд. И 5 декабря 1975-го Мосгорсуд постановил: «Производство фильма приостановить и без согласия автора никаких съемок не производить».
Пленку с фильмом уничтожили.
С тем же гневом Владимир Иосифович
обрушился и на следующую экранизацию романа — фильм Михаила Пташука
«В августе 44-го...
» с Евгением Мироновым
. Премьера состоялась в 2000-м, за три с половиной года до смерти писателя. Но Богомолов остался неумолим: «В силу бессмыслия и непродуманных импровизаций режиссера оказалось проваленным большинство эпизодов, в том числе и узловые, наиболее важные... Персонажи лишились психологических характеристик, ушел мыслительный процесс... Картина оказалась примитивным боевичком...».
Несмотря на то, что автор убрал свою фамилию из титров, фильм Пташука пользуется успехом до сих пор. В 2023-м вышел сериал Сергея Виноградова
«Операция "Неман"
» с Александром Яценко
, Алексеем Кравченко
и Алексеем Макаровым
.
