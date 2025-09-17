«Враг везде»: опубликован новый трейлер военной драмы «Август» с Безруковым и Табаковым

анонс

19 сентября

На Первом фестивале якутского кино покажут фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Там, где танцуют стерхи»

Объявлена программа смотра, который пройдет в сети «Синема Парк и Формула Кино» с 21 по 27 сентября