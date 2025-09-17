Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
«Враг везде»: опубликован новый трейлер военной драмы «Август» с Безруковым и Табаковым

17 сентября
2025 год

17 сентября 2025
В сети появился новый трейлер военной драмы «Август» производства «Дирекции кино» и Первого канала при поддержке Фонда кино, снятой по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картину Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 25 сентября.

«Август». Трейлер №3

События фильма разворачиваются в глухие лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно- диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.

В картине также заняты Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Роман Васильев, Лика Нифонтова, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Петр Логачев и Вера Шпак. За визуальную составляющую отвечают оператор Максим Шинкоренко и художник-постановщик Владимир Гудилин, а за музыку — композитор Дмитрий Емельянов.

Август (2025)

Это уже четвертая попытка кинематографистов перенести произведение Богомолова на большие экраны. В 1975 году, сразу после публикации романа, экранизировать его попытался режиссер Витаутас Жалакявичюс, пригласив на роль Алехина Сергея Шакурова, за год до того снявшегося в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Едва отснятый материал увидел писатель, и ему не понравилось все. И то, что «Жалакявичюс непонятно для чего заставил актеров неделю или больше не бриться, снимал их со щетиной на лицах, с закатанными выше локтя рукавами, без ремней, с расстегнутыми до пупа гимнастерками. Они... походили на арестантов с гауптвахты». И то, что «во всем материале режиссером была осуществлена вестернизация: герои двигались и говорили, как ковбои в "Великолепной семерке. И, конечно, то, что режиссер «не понимает... не воевал... не в теме...». В конце концов Богомолов даже подал на авторов фильма в суд. И 5 декабря 1975-го Мосгорсуд постановил: «Производство фильма приостановить и без согласия автора никаких съемок не производить». Пленку с фильмом уничтожили.

С тем же гневом Владимир Иосифович обрушился и на следующую экранизацию романа — фильм Михаила Пташука «В августе 44-го...» с Евгением Мироновым. Премьера состоялась в 2000-м, за три с половиной года до смерти писателя. Но Богомолов остался неумолим: «В силу бессмыслия и непродуманных импровизаций режиссера оказалось проваленным большинство эпизодов, в том числе и узловые, наиболее важные... Персонажи лишились психологических характеристик, ушел мыслительный процесс... Картина оказалась примитивным боевичком...». Несмотря на то, что автор убрал свою фамилию из титров, фильм Пташука пользуется успехом до сих пор. В 2023-м вышел сериал Сергея Виноградова «Операция "Неман"» с Александром Яценко, Алексеем Кравченко и Алексеем Макаровым.
№ 5
Макс Милиан   18.09.2025 - 22:35
... Не четыре, а три. Первый слили. Фильм 2000 года удачный, просто не понравился автору первоисточника. А сериал выходил совсем недавно. Теперь вот новая адаптация. Видать, кому-то это очень нужно... читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 19:29
Больше сего поражаюсь - перед этим было 4 попытки отснять и выпустить фильм, но не удачные. С чего взяли что Август с Безруковым и Кологривым зайдут зрителю? читать далее>>
№ 3
Иксперт   18.09.2025 - 16:49
Каст конечно отвратительный.Чего только стоит дуэт Калогривый-Табаков читать далее>>
№ 2
Mathilde   18.09.2025 - 13:49
А Мищенко наверное Устюгов)) иначе я просто не могу понять кого он там играет читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   17.09.2025 - 19:43
Сняли как американский боевик, особенно там, где Кологривый проехался на коленях по гильзам. читать далее>>
Всего сообщений: 5
"Август" (2025)
"Август" (2025)
"Август" (2025)
"Август" (2025)
что почитать?