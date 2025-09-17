Кино-Театр.Ру
Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

17 сентября
2025 год

Новости кино
17 сентября 2025
К актерскому ансамблю фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» присоединились Никита Ефремов, Лев Зулькарнаев и Анастасия Талызина. Согласно пресс-службе Киностудии Горького, Зулькарнаев предстанет в образе Михаила Лермонтова, а Ефремов сыграет его лучшего друга Николая Мартынова — обоих главные герои встретят в Пятигорске.

«Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Фичуретка

«Это не биографический артхаусный фильм, поэтому здесь мы создаём фантазию о поэте, скорее даже фантазию глазами детей — Лермонтов предстает из их сознания. Очарование проекта — в самой задумке: дети пытаются "спасти" поэта, приевшегося им еще в школьной программе. Поэтому вместе с Петром Тодоровским мы выстраиваем образ авантюриста и романтика — отчасти Мюнхгаузена, отчасти – Джека Воробья, отчасти – Бастера Китона. И все главное, что нужно подчеркнуть в Лермонтове, я нахожу прежде всего в его стихах и прозе, а не в биографических описаниях. В фильме у меня великолепные исторические костюмы и грим, которые делают 90% работы за меня. Мне остается добавить лишь штрихи», — говорит Лев Зулькарнаев.

Динамичный и даже слегка комичный дуэт будет бороться за внимание Эмилии, которую играет Анастасия Талызина. По словам Никиты Ефремова, «это молодежная история с элементами комедии. В своем герое я ищу именно эти нотки. Но, думаю, в основе характера Мартынова лежит внутренняя неудовлетворенность, ощущение неполноценности и недоумение: почему Лермонтов — такой классный, если, как ему кажется, он сам красивее, лучше и нужнее обществу? И нам повезло, что в первой сцене со Львом нужно было немного подурачиться. Мы всегда отталкиваемся от того, что говорит Петр Валерьевич Тодоровский: можем где-то добавить лёгкости, а он это скорректирует; или, наоборот, сыграть драматичнее. Со Львом работать одно удовольствие, он замечательный артист. И команда здесь в целом потрясающая — вокруг много добрых и искренних людей. Я не впервые работаю с Петром Валерьевичем, и он, несмотря на все непростые обстоятельства, которые всегда сопряжены с кино, все равно справляется с ними по-рыцарски и благородно».

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
фото: пресс-служба Киностудии Горького

Лента Петра Тодоровского представляет собой современное продолжение знаменитой дилогии и первый совместный проект Киностудии Горького и кинопрокатной компании Вольга. Современных Петю Васечкина, Васю Петрова и Машу Старцеву сыграют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. В новой истории герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и попадают в XIX век. Путешествие во времени дает им шанс лично познакомиться с Михаилом Лермонтовым и его лучшим другом Николаем Мартыновым. Петя, Вася и Маша решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта.

Съемки фильма проходят в Пятигорске и Москве при участии кинокомпании Gonzo Film и приподдержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы. В широкий российский прокат картина выйдет в 2026 году.
Самое интересное

