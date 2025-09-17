В России снимают первый неигровой сериал о подростках с невербальным аутизмом. Док «В "Хогвартс" я не попал» открывает зрителям мир этих уникальных людей: несмотря на то, что герои не используют речь в привычной форме, у каждого из них есть богатый внутренний мир, собственные мысли, чувства и стремление к самовыражению.
фото: пресс-служба сериала
«В "Хогвартс" я не попал» — это история о выходе на связь. О том, что даже молчание может оказаться полным смысла, если только дать ему прозвучать. Сериал создает кинокомпания «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета. Он будет состоять из шести эпизодов по тридцать минут каждый, премьера состоится в следующем году в веб-кинотеатре Chill.
Тема невербального аутизма остается малоизвестной и почти не поднимается в обществе. Таких людей часто воспринимают как «неполноценных», хотя это совсем не так. Они чувствуют, думают, мечтают. Невербальный аутизм означает, что человек не может использовать речь в привычном виде или использует ее очень ограниченно. Общение для него возможно через письмо, творчество, образы и метод альтернативной коммуникации, которые помогают выстроить диалог с окружающим миром. Сегодня существует немало проектов, рассказывающих об аутизме, но именно о таком его проявлении впервые создается отдельная история.
Миссия сериала — разрушить стереотипы и дать возможность услышать тех, кто раньше оставался в тени. Проект призван помочь семьям с такими детьми, поддержать и подарить им надежду, а также поделиться ценными знаниями и практическими инструментами, которые реально помогут устанавливать контакт и общаться с людьми с невербальным аутизмом.
Истории подростков в сериале разворачиваются в формате документального наблюдения: зрители увидят их жизнь изнутри, узнают истории их семей и смогут заглянуть в повседневность героев. Зрителю откроется, что за невозможностью героев говорить скрывается огромный мир и способность к самовыражению, которые часто остаются без должного внимания. Проводником во внутренний мир героев станет анимация — именно через нее будут раскрыты созданные ими тексты и образы. Это попытка приблизить зрителя к внутреннему миру ребят и дать понять, что они такие же, как мы, только общаются иначе.
фото: пресс-служба сериала
Автором идеи и креативным продюсером «В "Хогвартс" я не попал» выступил Семен Шомин, снявший короткометражку «Внимание!», участвовавшую в конкурсе фестиваля «Короче» в 2024 году. «В четыре года моему брату Захару поставили атипичный аутизм с глубокой умственной отсталостью. Он не разговаривал и никак не выходил на связь. Когда ему было 13 лет, мы пришли в студию "Зеленое яблоко", где Захар впервые вышел с нами на связь с помощью метода альтернативной коммуникации. Более того, он написал сказку и сообщил, что любит Гарри Поттера. А на наш вопрос, хотел бы он учиться в школе чародейства и волшебства, написал: "В "Хогвартс" я не попал". Моему удивлению и шоку не было предела. "Вау!" — подумал я, и захотел, чтобы это "Вау" услышало как можно больше людей. Нам удалось собрать команду профессионалов, чтобы этот сериал рассказал историю выхода на связь. Он про то, что жизнь удивительна в своих поворотах и что никогда нельзя терять надежду и что каждый может быть услышанным. И это не только про аутизм», — поделился Семен Шомин.
За постановку отвечает Евгения Леушкина, выпускница Школы документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Ранее она сняла документальную работу «Тучи как люди» о жизни подростка перед поездкой в коррекционный колледж-интернат. По словам режиссера, «над проектом работает уникальная творческая команда! Здесь нет случайных людей — у каждого своя личная история и мотивация сделать проект мощным высказыванием. Для меня важно, что наши герои в каком-то смысле наши соавторы: все образы и закадровые тексты принадлежат им. Однажды один из героев нашего сериала написал: "Иногда мне кажется, что люди совсем не готовы нас понимать. Но вы же тоже люди и вы готовы. Это для меня самое главное и удивительное открытие". Я очень надеюсь, что сериал посмотрят не только люди, близкие к теме расстройства аутистического спектра. Для меня этот проект про общечеловеческие переживания — в этом мы ничем не отличаемся от героев».
фото: пресс-служба сериала
Генеральные продюсеры сериала — российский режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, учредитель ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин и директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов, работавший над документальным проектом «Роман Костомаров: Рожденный дважды», получившим ряд международных наград. «"В "Хогвартс” я не попал" впервые поднимает тему подростков с невербальным аутизмом и раскрывает ее глубоко и тонко. Проект помогает семьям с такими детьми, поддерживает их и подробно рассказывает о методе альтернативной коммуникации, о котором очень многие даже не знают. Этот сериал органично вписывается в стратегию Chill: у нас уже есть проект "Иной взгляд" о жизни людей с инвалидностью, и таким образом уже выстраивается целая линейка социальных проектов на нашей платформе. И мы намерены продолжать работать в этом направлении, чтобы наши сериалы имели не только развлекательный, но и мощный социальный эффект», — расказал Жан Просянов.
Среди героев — психолог Ольга Николаева, руководитель студии студии для детей и взрослых с расстройством аутического спектра «Зеленое яблоко». Она адаптировала метод, основанный на технологии facilitated communication австрийского педагога Розмари Кроссли, которая стала основателем техники облегченной коммуникации для людей с тяжелыми нарушениями речи. Ольга доработала этот подход, сделав возможным переход от поддержки к самостоятельной письменной коммуникации. Благодаря ее методике подростки, молчавшие годами, получили шанс найти свой голос и выйти на связь. «Представьте, что вы потеряли способность говорить и двигаться осознанно, но внутри остались таким же. Вы все чувствуете и понимаете, продолжаете ясно мыслить, только не можете об этом никому рассказать. Примерно так живут невербальные аутисты, которых из-за их особенностей поведения часто принимают за умственно отсталых. Обычная коммуникация с такими людьми невозможна. Зато вполне реальна альтернативная — когда они общаются с окружающими письменно, при помощи фасилитатора. Этот фильм — о том, что хотят сказать неговорящие люди миру, о том, как они видят нас и чему могут нас научить», — говорит Ольга Николаева.
