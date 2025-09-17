Пассажиры поездов получили доступ к проектам ИРИ

что почитать?

Спутник телезрителя «Механик: Воскрешение»: Стой, стрелять буду В ночь с 15 на 16 декабря, 03:20, viju TV 1000

Интервью Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли» Актриса о сериале «Даниловский тупик», работе с сестрой на площадке и важности смотреть себя со стороны

Новости кино Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа» Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии

Новости кино Не стало Роберта Редфорда Иконе Голливуда было 89 лет

Интервью Сергей Степин: «Детство для того и создано, чтобы человек побыл непослушным» Звезда «Одних дома» — о злых соседях, съемках с детьми, образовании и внимании

Лайфстайл «Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате Актёр уверен, что брат пропил деньги, предназначенные для похорон отца

Лайфстайл Евгений Цыганов снялся в кино вместе со своим 15-летним сыном Андреем Три Цыгановых в кадре