Пассажиры поездов получили доступ к проектам ИРИ

Институт развития интернета и «РЖД» заключили договор о сотрудничестве: теперь обширный каталог видеоконтента, созданного при поддержке ИРИ, доступен пассажирам высокоскоростных электропоездов «Сапсан», скоростных поездов «Ласточка» и поездов дальнего следования АО «ФПК». Проекты представлены в специальном брендированном разделе в информационно-развлекательной системе, а также на экранах, установленных в подвижном составе. Технологическим партнером выступает «Компания ТрансТелеКом» – головная организация холдинга «РЖД» по предоставлению пассажирам комплексной услуги доступа в интернет и развитию пассажирских сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Института.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Раздел ИРИ доступен пассажирам с сентября текущего года. Уже можно посмотреть сериалы «Любопытная Варвара», «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым в главной роли, «Саня, газуй!», «Про людей и про войну», «Школа. Инструкции по применению» и документальные проекты «Советский дизайн» про историю предметного мира советской эпохи и «Просто Супергерои» про героев России, получивших это звание за заслуги перед государством. По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «ИРИ поддерживает социально значимый контент уже пять лет. По просмотрам и реакциям аудитории мы видим, что людям интересны талантливые проекты о своей стране, своей жизни, истории, культуре, о героях, которые актуальны именно нашему обществу. И мы хотим, чтобы такие истории были как можно более доступными для людей по всей стране. Сотрудничество с РЖД и появление раздела с проектами ИРИ в медиасистеме поездов, которыми пользуется практически каждый, – важный шаг в этом направлении».
«Компания ТрансТелеКом на протяжении уже нескольких лет выступает оператором информационно-развлекательной системы для пассажиров поездов. Мы обеспечиваем технологическую реализацию проекта, как с точки зрения оборудования, так и на этапе разработки и внедрения нового полезного для клиентов функционала. Комфортная цифровая среда во время поездки – это уже привычное ожидание пассажира, и мы непрерывно развиваем сервис, пополняя библиотеку доступного контента самыми интересными и познавательными новинками», — прокомментировал гендиректор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.
