Вышла первая серия нейросетевой комедии «Феофан»

«В "Хогвартс" я не попал» выйдет в следующем году в веб-кинотеатре Chill

В России снимают первый неигровой сериал о подростках с невербальным аутизмом

17 сентября

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии