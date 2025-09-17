Кино-Театр.Ру
Вышла первая серия нейросетевой комедии «Феофан»

17 сентября
2025 год

Новости кино >>
17 сентября 2025
На Start вышла дебютная серия «Феофана» — первого в России комедийного сериала, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта. Это комедия о том, как далеко могут зайти фанаты сериалов, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Феофан». Трейлер

По сюжету энтузиаст из Санкт-Петербурга по имени Феофан по примеру Бати из «Хутора» решил построить свое поселение и жить по старинке, без современных городских атрибутов: вместо медицины — травы и заговоры, вместо супермаркета — огород и охота, а вместо интернета — вечерний киносказ у костра, где Феофан рассказывает о сериальных киноновинках. В первой серии Феофан знакомит зрителей с поселением и местным укладом в формате 10-минутного сатирического скетча. Под раздачу попадают как городской образ жизни, так и поп-культура, в частности, недавно вышедшие сериалы российских онлайн-кинотеатров. Вторым важным героем нейросериала, сгенерированным ИИ, является кот Матвей, главный голос разума в поселении. Он недолюбливает Феофана, но вынужден мириться с его причудами ради сохранения своего бизнеса.

Это многосерийный проект, с официальным постером, тизером и трейлером, которые также созданы при помощи нейросети. Для промо нейрокомедии онлайн-кинотеатр запустил телеграм-канал «Феофан», где главный герой шутит в формате коротких видео. «В нашем сериале нет актеров, все персонажи созданы и нарисованы при помощи нейросети. Мы стремились создать героев, максимально приближенных к реальным людям, но, чтобы сохранить развлекательный формат, добавили кота Матвея, который выполняет в сериале роль антагониста Феофана. Но и он создан не как анимационный персонаж, а максимально похожим на реального кота. Мы намеренно выбрали жанр скетча, поскольку пока это большой эксперимент, и наилучшим образом для него подходит именно малая форма», — говорит режиссер ИИ-сериала Илья Плотников.

Вышла первая серия нейросетевой комедии «Феофан»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

Сериал, рассчитанный на аудиторию 18+, будет состоять из скетчей продолжительностью 10 минут. Каждая серия — отдельная ситуативная история, отражающая острые, злободневные темы. По словам директора по производству «Старт Студии» и продюсера «Старт Продакшн» Михаила Ткаченко, «нейросериал "Феофан" — это пример успешного сотрудничества технологий и творческой команды, прежде всего сценаристов. Мы используем ИИ как инструмент для ускорения рабочих циклов, генерации идей и предварительного наброска, но финальные решения, художественное видение и, главное, юмор все еще требуют человеческого участия. Это синергия двух миров — машинной точности и человеческой интуиции. Мы довольны результатом, наш сериал максимально приближен к игровому, снятому на обычную камеру, но в юморе и режиссуре люди пока незаменимы. Мы продолжим эксперимент — для нас это возможность выпускать нестандартный контент на злободневные темы и при этом держать бюджет под контролем».
анонс

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии
1 комментарий

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

