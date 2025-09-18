Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион»

18 сентября
2025 год

Новости кино >>
18 сентября 2025
«Ганглион», трагикомедия про бойца-сараримана из корпорации зла, стартует 3 октября. В аниме обещают необычное сочетание пародийного супергеройского экшна и сатиры на офисные будни. Режиссером назначен Аюму ВатанабэУ Коми проблемы с общением», «Летнее время»), а за анимацию отвечает молодая студия maf, успевшая поработать над рядом известных проектов, включая «Блю Лок — Эпизод с Наги» и «Скотт Пилигрим жмет на газ».


Токио, начало нулевых. Кэндзи Исобэ служит в «Ганглионе» — компании, где деловые совещания напоминают встречи злодеев из «бондианы». Вместо KPI — планы по мировому господству, вместо костюма — обтягивающее трико, а вместо рабочих таблиц — очередная бессмысленная «Операция по борьбе с пыльцой токийского кедра» или «Подрыв Фудзиямы». Его вечный враг — герой Хоупмен, но настоящая головная боль — начальник и его нелепые поручения. В эпоху зарождающегося комплаенса Исобэ остается лишь терпеть абсурдные приказы и держаться изо всех сил.

Читать «Любовь после мирового господства» — ромком о любви супергероя и злодейки
Главного (анти)героя озвучивает Ёдзи Уэда (Хидэаки Хабаки из «Смертельной игры мертвой горы»). Фумихико Татики (Тэрада из «Моб Психо 100») предстанет в образе полковника Минору Кагэямы — карьериста, который метит в генералы и старается завоевать расположение начальства подарками. Томокадзу Сугита (Хадзимэ Кудо из «Обычного романа в Коулуне») воплотит Хоупмена — кумира детей и непримиримого борца со злом.

Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион»

В ролике звучит эндинг Miracle в исполнении дуэта NIKO NIKO TAN TAN. Для музыкантов это дебют в аниме-индустрии — они признаются, что давно мечтали поработать над саундтреком и вложили в композицию особый смысл: «Песня — не про великое чудо, а про маленькие огоньки, которые помогают справляться с повседневностью. Мы верим, что их тепло однажды сложится в нечто большее — в надежду».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с актерами «Ванпанчмена» или о возникновении комедийного хита «Семья шпиона».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   19.09.2025 - 20:54
Трагикомедия, то есть буем смотреть пародию на мистический боевичок в духе анимэ. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 19:24
"Первый" трейлер засветился, осталось ещё дождаться с десяток, а потом только само анимэ. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод с Наги»: Величий нехочуха
Монстр на каникулах: «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать
Питер Пэн XXI века: как «Скотт Пилигрим жмет на газ» переосмысляет культовый комикс и фильм
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»
«Гангрейв»: Друзья до и после гроба
Поиск по меткам
mafАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Аюму ВатанабэТомокадзу Сугита
фильмы
ГанглионЛетнее времяМоб Психо 100Обычный роман в КоулунеСиняя тюрьма: Блю Лок — Эпизод НагиСкотт Пилигрим жмёт на газСмертельная игра мёртвой горыУ Коми проблемы с общением

фотографии >>
Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион» фотографии
Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион» фотографии
Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион» фотографии
Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен