Дедлайны и факапы в первом трейлере суперзлодейской офисной драмы «Ганглион»

«Ганглион
», трагикомедия про бойца-сараримана
из корпорации зла, стартует 3 октября. В аниме обещают необычное сочетание пародийного супергеройского экшна и сатиры на офисные будни. Режиссером назначен Аюму Ватанабэ
(«У Коми проблемы с общением
», «Летнее время
»), а за анимацию отвечает молодая студия maf
, успевшая поработать над рядом известных проектов, включая «Блю Лок — Эпизод с Наги
» и «Скотт Пилигрим жмет на газ
».
Токио, начало нулевых. Кэндзи Исобэ служит в «Ганглионе» — компании, где деловые совещания напоминают встречи злодеев из «бондианы». Вместо KPI — планы по мировому господству, вместо костюма — обтягивающее трико, а вместо рабочих таблиц — очередная бессмысленная «Операция по борьбе с пыльцой токийского кедра» или «Подрыв Фудзиямы». Его вечный враг — герой Хоупмен, но настоящая головная боль — начальник и его нелепые поручения. В эпоху зарождающегося комплаенса
Исобэ остается лишь терпеть абсурдные приказы и держаться изо всех сил.
Главного (анти)героя озвучивает Ёдзи Уэда
(Хидэаки Хабаки
из «Смертельной игры мертвой горы
»). Фумихико Татики
(Тэрада
из «Моб Психо 100
») предстанет в образе полковника Минору Кагэямы — карьериста, который метит в генералы и старается завоевать расположение начальства подарками. Томокадзу Сугита
(Хадзимэ Кудо
из «Обычного романа в Коулуне
») воплотит Хоупмена — кумира детей и непримиримого борца со злом.
В ролике звучит эндинг Miracle
в исполнении дуэта NIKO NIKO TAN TAN
. Для музыкантов это дебют в аниме-индустрии — они признаются, что давно мечтали поработать над саундтреком и вложили в композицию особый смысл: «Песня — не про великое чудо, а про маленькие огоньки, которые помогают справляться с повседневностью. Мы верим, что их тепло однажды сложится в нечто большее — в надежду
».
