«Сектор Газа» с Кологривым, «Паучиха» с Лядовой и «Домашний арест-2»: PREMIER рассказал о новинках сезона

На фестивале «Новый сезон» в Сочи онлайн-кинотеатр PREMIER представил проекты, которые в ближайшем будущем пополнят библиотеку платформы. Фильмы, сериалы и шоу были представлены генеральным продюсером PREMIER и RUTUBE Давидом Кочаровым. В частности, был анонсирован байопик о культовой панк-группе 90-х «Сектор Газа» от создателей сериала «Король и Шут». Главную роль солиста Юрия Хоя исполнит Никита Кологривый.
«Сектор Газа». Тизер-сцена
Картина расскажет о жизни и творческом пути Юрия Хоя от первых шагов в его родном Воронеже во времена поздней Перестройки до всероссийской славы, которая пришла к «Сектору Газа» в начале 90-х. Группа «Сектор газа» прекратила свое существование в 2000-м году после скоропостижной смерти ее лидера в возрасте 35 лет. Бывшие музыканты группы продолжили карьеру в разных коллективах. Картина снимается с максимальным вниманием к деталям: в утверждении сценария принимала участие дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. Режиссером фильма выступил Владимир Щегольков, известный по сериалам PREMIER «Цербер» и «Дорогой Вилли», который также выйдет на платформе в скором времени.
Также стало известно, что Александр Петров исполнит сразу две главные роли в новом сериале PREMIER «Буш». Актер сыграет парня с алкогольной зависимостью и его темное альтер-эго. Одним из создателей проекта стал Петр Внуков – автор двух хитов PREMIER «Звоните Ди Каприо» и «Мир! Дружба! Жвачка!». А Елена Лядова сыграет главную роль в проекте о блогере-мошеннице и ее «марафоне желаний». Сериал «Паучиха» выйдет в онлайн-кинотеатре в 2026 году.
Комедия «Герой» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой расскажет о провинциальном неудачнике, который по нелепой случайности провоцирует аварию на ГЭС и, закрыв собственной пятой точкой дырку в дамбе, спасает целый город, став героем. А драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым повествует о невезучем провинциальном работнике водоканала, который находит на своем земельном участке нефть и решает подпольно освоить ее добычу и сбыт.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
На презентации также рассказали о том, какие проекты получат продолжение. Второй сезон выйдет у иронического детектива «Подслушано в Рыбинске», главные роли в котором исполнили Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев. Сценарий продолжения напишет также Иван Баранов, режиссером останется Петр Тодоровский. Зрители вновь встретятся и со строгой математичкой в исполнении Марии Ароновой – PREMIER снимет второй сезон комедии «Олдскул». Сценарий нового сезона почти готов, съемки скоро стартуют, а премьера планируется на 1 сентября 2026 года. Также второй сезон получит сериал «Хутор» с Гошей Куценко в главной роли. Сериал про крипто-коуча, спрятавшегося от кредиторов в традиционной общине, держится в топе проектов PREMIER уже три месяца. Новые сезоны снимут также для детектива «Тайга», который рассказывает о расследовании серии убийств девочек из неблагополучных семей в провинциальном городке, и для детектива «Зверобой».
Онлайн-кинотеатр PREMIER также представил исторические проекты, которые в ближайшем будущем пополнят библиотеку платформы. Все проекты сняты при поддержке Института развития интернета (АНО ИРИ). Сериал «Берлинская жара» перенесет зрителей в 1943 год. Советская разведка узнает о достижениях немецких ученых в разработке атомной бомбы и и решает выкрасть секрет создания нового смертоносного оружия. В этот год СССР присоединяется к мировой ядерной гонке, которая кардинально изменит ход истории. «Дорогой Вилли» – политический триллер о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе – советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая спасла мир от ядерной катастрофы в годы Холодной войны. «Царь ночи» – оригинальный исторический сериал PREMIER, который изучает тему предпосылок распада Российской империи. Действие разворачивается в начале 20-го века, когда император Николай II начал терять политический вес. На фоне тяжелых социальных и политических условий один из высокопоставленных чиновников принимает участие в опасном заговоре, который грозит привести империю к краху. Многосерийный документальный проект «История России от Петра до Павла» – это продолжение проекта «Уроки истории» от писателя и журналиста Сергея Минаева. Первый сезон стал одним из самых успешных документальных проектов PREMIER. Проект в выйдет 22 сентября.
