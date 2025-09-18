Кино-Театр.Ру
Анна Ардова и Гела Месхи появятся во втором сезоне комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»

18 сентября
2025 год

18 сентября 2025
Начались съемки второго сезона сериала «Солнце, море, два ствола» с Романом Постоваловым и Кириллом Зайцевым в главных ролях. К команде присоединились Анна Ардова, Гела Месхи, Серафима Соловьева и Владислав Ветров. Съемки пройдут в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Москве, сообщает пресс-служба телеканала СТС, где и состоится премьера проекта.

Анна Ардова и Гела Месхи появятся во втором сезоне комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»
фото: пресс-служба СТС

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьева), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

«Моя первая роль сотрудника полиции, еще и майора. Это строгая и властная женщина, но при этом трогательная, когда дело касается любви. Здорово поиграть влюблённую начальницу в такой колоритной комедии», — говорит Анна Ардова.

Во втором сезоне Роман Постовалов и Кирилл Зайцев не только исполняют главные роли, но и выступают в качестве креативных продюсеров. «Конечно, при запуске продолжения на создателей всегда возлагается дополнительная ответственность. Но мы с Кириллом как креативные продюсеры хотим сделать второй сезон значительно круче. Есть ощущение, что с точки зрения юмора и экшена он будет богаче. Не сказать, что мы Томы Крузы, но в погонях, драках и других трюках поучаствуем», — делится Роман Постовалов.

Анна Ардова и Гела Месхи появятся во втором сезоне комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»
фото: пресс-служба СТС

Взрыв в торговом порту, погони на полицейских машинах, разборки в закрытом аэропорту, расследование на теплоходе, поиск бриллиантов в чурчхеле и сыре и другие приключения ждут главных героев. В кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска, аэропорт Геленджика, колоритные дома Сочи. Экстерьер полицейского отделения найден в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино».

«Первый сезон можно назвать этапом притирки. Ничто так не объединяет людей, как общее дело, и пройденный нами путь отразился и на взаимоотношениях наших героев: они стали не просто коллегами, а настоящими друзьями и напарниками. Это чувство взаимной поддержки ощущается и в авторской работе. Если я сосредотачиваюсь на структуре, построении диалогов и других драматургических аспектах, в которых хорошо разбираюсь, то в тонкой огранке юмора, безусловно, больше мастерства у Романа. Мы проверяем каждую шутку друг на друге, ведь рассмешить зрителя — задача, требующая особого искусства и точности», — отмечает Кирилл Зайцев.
персоны
Анна АрдоваВладислав ВетровКирилл ЗайцевКристина КаширинаТом КрузГела МесхиРоман ПостоваловСерафима Соловьева
фильмы
Солнце, море, два ствола

что почитать?

