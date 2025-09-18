IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

IV Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявил конкурсную программу. В нее войдут 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. Полный список участников доступен на сайте смотра.
«Фильмы основного конкурса связывает жажда героев исправить ошибки, совершенные в прошлом. Иногда это невозможно — и тогда принять правду героям помогает магический реализм, как в российских фильмах "Встречные", "Подари мне цветы" и "Бесконечный апрель". Или фантастическая условность, как в китайском "Свете" или турецко-греческом "Доме без адреса". Иногда спасение начинается со встречи с другим человеком, как в иранском "Великом зевке истории" или российской "Крыше". А иногда заканчивается встречей с собой, как в непальской "Шамбале" и российском "Мальчике-птице". Иногда на помощь приходит семья - как в трогательных фильмах из Швейцарии и Северном Македонии. Собирая фестиваль, мы искали фильмы, которые подсказывают зрителю путь к исцелению. Гордость российской части программы - то, что у нас в этом году много настоящих премьер. Удача зарубежной - в том, что в конкурсы попали картины с самых значимых фестивалей мира, и что показы этих лент в Екатеринбурге станут уникальными случаями для России. А надежда перед стартом фестиваля - та же, что и всегда: на то, что нас ждут глубокие и искренние разговоры после показов», — говорит программный директор Егор Москвитин, отвечающий за игровое кино.
фото: Кадр из фильма «Гнездо из бумаги»
Среди участников конкурса документального кино – «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича, «Тени за кадром» Ивана Батурина, «Пока течет река» Марии Красноперовой, «Хрупкое» Максима Аньшина, «Всем фанк!» Франко Дуймича, «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «ВелоМахеш» Сухель Банерджи, «Мастерицы» Габриэлы Геролему, «Замок» Дэнни Бьянкарди, Вирджинии Нарделли, Стефано Ла Роза, «Ее собственный дом» Ади Толедано, Дана Пени-Гиль, «О герое» Петра Виневича.
«Документальное кино — это возможность узнать что-то новое, испытать глубокие переживания и сопереживание, а главное - почувствовать свое единство с людьми во всем мире, что сейчас, наверное, особенно важно. А дебютное документальное кино – это всегда о самом близком и наболевшем: себе, семье, доме в глобальном смысле. Такие фильмы всегда самые искренние, выстраданные. Когда я собираю программу, мне нравится "рифмовать" фильмы и самой удивляться, насколько в разных точках нашего огромного континента люди чувствуют и переживают примерно одно и то же. Что дети в ямальской провинции не менее чудесные, чем в итальянской; что трудящиеся девушки из Греции и мастера уральского завода одинаково сильно болеют за свое дело», — отмечает куратор неигрового конкурса Мария Готлиб.
Смотр пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Главная тема этого года — «Искусственный интеллект в кинематографе».
