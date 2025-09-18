Кино-Театр.Ру
IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу

18 сентября
2025 год

18 сентября 2025
IV Международный кинофестиваль дебютов Евразийского континента «Одна шестая» объявил конкурсную программу. В нее войдут 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. Полный список участников доступен на сайте смотра.

фото: Кадр из фильма «Подари мне цветы» 

Среди участников конкурса игрового кино — «Подари мне цветы» Василия Слепцова, «Крыша» Ирины Кано, «Мальчик-птица» Савелия Осадчего, «Бесконечный апрель» Антона Бутакова, «Встречные» Камилы Рамазановой, «Я приду» Булата Сабитова, «Шамбала» Мин Бахадур Бхам, «Дом без адреса» Хатидже Ашкин, «Свет» Флоры Лау, «Великий зевок истории» Алияра Расти, «Смельчаки» Ясмин Гордон, «Кьюка: Перед концом лета» Костиса Харамунтаниса.

«Фильмы основного конкурса связывает жажда героев исправить ошибки, совершенные в прошлом. Иногда это невозможно — и тогда принять правду героям помогает магический реализм, как в российских фильмах "Встречные", "Подари мне цветы" и "Бесконечный апрель". Или фантастическая условность, как в китайском "Свете" или турецко-греческом "Доме без адреса". Иногда спасение начинается со встречи с другим человеком, как в иранском "Великом зевке истории" или российской "Крыше". А иногда заканчивается встречей с собой, как в непальской "Шамбале" и российском "Мальчике-птице". Иногда на помощь приходит семья - как в трогательных фильмах из Швейцарии и Северном Македонии. Собирая фестиваль, мы искали фильмы, которые подсказывают зрителю путь к исцелению. Гордость российской части программы - то, что у нас в этом году много настоящих премьер. Удача зарубежной - в том, что в конкурсы попали картины с самых значимых фестивалей мира, и что показы этих лент в Екатеринбурге станут уникальными случаями для России. А надежда перед стартом фестиваля - та же, что и всегда: на то, что нас ждут глубокие и искренние разговоры после показов», — говорит программный директор Егор Москвитин, отвечающий за игровое кино.

фото: Кадр из фильма «Гнездо из бумаги» 

Среди участников конкурса документального кино – «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского, «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича, «Тени за кадром» Ивана Батурина, «Пока течет река» Марии Красноперовой, «Хрупкое» Максима Аньшина, «Всем фанк!» Франко Дуймича, «Был у мамы дедушка» Александра Гринева, «ВелоМахеш» Сухель Банерджи, «Мастерицы» Габриэлы Геролему, «Замок» Дэнни Бьянкарди, Вирджинии Нарделли, Стефано Ла Роза, «Ее собственный дом» Ади Толедано, Дана Пени-Гиль, «О герое» Петра Виневича.

«Документальное кино — это возможность узнать что-то новое, испытать глубокие переживания и сопереживание, а главное - почувствовать свое единство с людьми во всем мире, что сейчас, наверное, особенно важно. А дебютное документальное кино – это всегда о самом близком и наболевшем: себе, семье, доме в глобальном смысле. Такие фильмы всегда самые искренние, выстраданные. Когда я собираю программу, мне нравится "рифмовать" фильмы и самой удивляться, насколько в разных точках нашего огромного континента люди чувствуют и переживают примерно одно и то же. Что дети в ямальской провинции не менее чудесные, чем в итальянской; что трудящиеся девушки из Греции и мастера уральского завода одинаково сильно болеют за свое дело», — отмечает куратор неигрового конкурса Мария Готлиб.

Смотр пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области. Главная тема этого года — «Искусственный интеллект в кинематографе».
трейлер: «Я приду» >>
«Бесконечный апрель»
«Бесконечный апрель». Отрывок
«Бесконечный апрель». Отрывок №3
«Бесконечный апрель». Отрывок №2
«Родченко»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
что почитать?