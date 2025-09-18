Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов ощутят «Берлинскую жару» 25 сентября

Кино-Театр.Ру
18 сентября
2025 год

18 сентября 2025
Восьмисерийный сериал «Берлинская жара» о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта выйдет в онлайн-кинотеатрах KION, Wink и PREMIER 25 сентября. Главные роли исполняют Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин, уточняет пресс-служба KION.

фото: KION, Wink.ru и PREMIER

Действие в новом сериале разворачивается летом 1943 года. Советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Гела Месхи), который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов). В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИД Дори (Анна Пескова) вносит свои нюансы и меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.

Сериал опирается на реальные события времен Второй мировой войны. В 1942-1943 годах в Москве формируется Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова — будущее ядро Курчатовского института. Именно тогда создается команда, определяются задачи и фактически запускается советский атомный проект. Эта линия в сериале построена на архивных материалах и консультациях отраслевых экспертов. Отдельная сюжетная ветка посвящена немецкому физику Вернеру Гейзенбергу и работе Германии над атомной бомбой. Это важный исторический контекст, который соседствует со шпионской линией.

Шпионскую драму «Берлинская жара» снимали в Санкт-Петербурге, Петергофе, Гатчине, Выборге, Кронштадте, Ломоносове, Шлиссельбурге и Москве. Проект снят кинокомпанией «Монументал вижн» при участии «Филин Энтертеймент», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России.

«Берлинская жара»
персоны
Кирилл КяроАндрей МерзликинГела МесхиАнна ПесковаДаниил СтраховАлексей Филимонов
фильмы
Берлинская жара

