Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости»

18 сентября
2025 год

Новости кино >>
18 сентября 2025
ТНТ и Black Box Production начали съемки сатирической комедии «Новости» с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой и Кариной Зверевой. Одного из персонажей – звезду новостного эфира – играет ведущий и шоумен Владимир Маркони, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости»
фото: пресс-служба ТНТ

Первый блок съемок проходит в Самаре – городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссером выступает Аскар Бисембин.

«Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьезно помогает нам в организации съемок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье», — отмечает продюсер Павел Сарычев.

По сюжету провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернется в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы?

Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости»
фото: пресс-служба ТНТ

«Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съемкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект», — говорит генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский.

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съемочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. «Я уже сталкивался с сатирой на новости в своей карьере в пародийном шоу Реутов ТВ. И сейчас для меня это как возвращение с одной стороны в знакомую, но при этом совершенно новую атмосферу. В “Новостях” всё доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах. И при этом у нас очень яркие и смешные линии в сериях. Мой персонаж — звезда эфира, которая свято верит, что без неё город и вся область просто не узнает, когда выйдет солнце. Мне нравится, что сериал весело высмеивает стереотипы о телевидении, а я в процессе могу еще и слегка посмеяться над собой, но в основном над другими», — добавляет Владимир Маркони.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 19:13
Ну на ТНТ вошло уже в привычку появление в главных ролях блогеров, ведущих, шоуранеров, так что удивляться нечему. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова окажутся на Земле 22 сентября
Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»
Максим Лагашкин притворится пилотом «Рейса-314»
Семью Владимира Сычева взяли под «Госзащиту»
Илья Полежайкин: «Главный плюс «Универа» — он про то, как человек меняется»
Константин Маньковский: «Сериалов выходит так много, что люди не могут разобраться и просто перестают их смотреть»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Аскар БисембинКарина ЗвереваСофья КаштановаВладимир КурцебаКонстантин МаньковскийВладимир МаркониВиктория РазумовскаяПавел Сарычев (II)
фильмы
Новости

фотографии >>
Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости» фотографии
Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости» фотографии
Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости» фотографии
Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Папко
17 сентября ушёл из жизни артист балета, балетмейстер Юрий Папко.
Роберт Редфорд
16 сентября ушёл из жизни актёр Роберт Редфорд.
Владимир Мойковский
15 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Мойковский.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Ирина Домнинская
Вера Ивлева
Алла Покровская
Екатерина Тышкевич
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Джеймс Марсден
Катя Паскалева
Джейсон Судейкис
Джек Уорден
Руси Чанев
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен