Владимир Маркони и Виктория Разумовская расскажут сатирические «Новости»

Первый блок съемок проходит в Самаре – городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссером выступает Аскар Бисембин.
«Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьезно помогает нам в организации съемок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье», — отмечает продюсер Павел Сарычев.
По сюжету провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет. Чтобы отстоять свое право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернется в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы?
фото: пресс-служба ТНТ
«Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съемкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект», — говорит генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский.
История будет рассказана в формате мокьюментари, а съемочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. «Я уже сталкивался с сатирой на новости в своей карьере в пародийном шоу Реутов ТВ. И сейчас для меня это как возвращение с одной стороны в знакомую, но при этом совершенно новую атмосферу. В “Новостях” всё доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах. И при этом у нас очень яркие и смешные линии в сериях. Мой персонаж — звезда эфира, которая свято верит, что без неё город и вся область просто не узнает, когда выйдет солнце. Мне нравится, что сериал весело высмеивает стереотипы о телевидении, а я в процессе могу еще и слегка посмеяться над собой, но в основном над другими», — добавляет Владимир Маркони.
