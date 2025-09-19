Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»

что почитать?

В ночь с 15 на 16 декабря, 03:20, viju TV 1000

Актёр уверен, что брат пропил деньги, предназначенные для похорон отца

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате

«Мы были очень строгими родителями»: Джулия Робертс дала редкий комментарий о воспитании детей

«Сектор Газа» с Кологривым, «Паучиха» с Лядовой и «Домашний арест-2»: PREMIER рассказал о новинках сезона

Главная тема

Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

От Миядзаки и культовых боевиков 90-х до Кроненберга и Земекиса