Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Кирилла Седухина
«Моя рыжая чудачка
» по мотивам одноименного романа Марины Левановой. Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Елизавета Строгалина
, Владислав Терских
, Максим Щеголев
и Ольга Красько
.
Главная героиня Лиза попала. Сначала – в престижный вуз, в мир элиты и мажоров, а потом – в историю, въехав на своем «корыте» в дорогую иномарку, принадлежащую звезде универа Роме Самойлову… И влюбилась в него без оглядки. Когда пострадавший предложил в счет отработки долга за ремонт тачки стать его водителем, она, конечно, сказала «да». Так началась история «принца» Ромы, избалованного успешной мамой Ингой, и пацанки Лизы, воспитанной отцом-одиночкой Сергеем. Обоим предстоит показать друг другу характер, пережить немало трудностей, узнать цену истинной дружбы, испытать первую влюбленность и счастье настоящей любви, доказав друг другу, что их чувства искренни. Тем временем Инга и Сергей, сблизившись, будут помогать своим детям разобраться в чувствах. И неожиданно деловая Инга поймет, что суровый солдафон Сергей занимает все ее мысли. А Сергей не может не думать об этой красивой, сильной и такой умной женщине.
«Лиза — упрямая, со своими четкими принципами и взглядами. Рома для нее – избалованный мажор, которому она обязана. Постепенно открывая его для себя с новой стороны, Лиза начинает понимать, что в ней зарождаются чувства, в которых она не готова себе признаться, ведь для нее это – проявление слабости. Только узнав, что ее чувства взаимны, она сама себе признается, что влюбилась. Мы увидим ее и нежной, и милой, и ранимой», —
рассказала Елизавета Строгалина.
