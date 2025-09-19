Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Кирилла Седухина «Моя рыжая чудачка» по мотивам одноименного романа Марины Левановой. Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Елизавета Строгалина, Владислав Терских, Максим Щеголев и Ольга Красько.

Моя рыжая чудачка (2025)

Главная героиня Лиза попала. Сначала – в престижный вуз, в мир элиты и мажоров, а потом – в историю, въехав на своем «корыте» в дорогую иномарку, принадлежащую звезде универа Роме Самойлову… И влюбилась в него без оглядки. Когда пострадавший предложил в счет отработки долга за ремонт тачки стать его водителем, она, конечно, сказала «да». Так началась история «принца» Ромы, избалованного успешной мамой Ингой, и пацанки Лизы, воспитанной отцом-одиночкой Сергеем. Обоим предстоит показать друг другу характер, пережить немало трудностей, узнать цену истинной дружбы, испытать первую влюбленность и счастье настоящей любви, доказав друг другу, что их чувства искренни. Тем временем Инга и Сергей, сблизившись, будут помогать своим детям разобраться в чувствах. И неожиданно деловая Инга поймет, что суровый солдафон Сергей занимает все ее мысли. А Сергей не может не думать об этой красивой, сильной и такой умной женщине.

«Лиза — упрямая, со своими четкими принципами и взглядами. Рома для нее – избалованный мажор, которому она обязана. Постепенно открывая его для себя с новой стороны, Лиза начинает понимать, что в ней зарождаются чувства, в которых она не готова себе признаться, ведь для нее это – проявление слабости. Только узнав, что ее чувства взаимны, она сама себе признается, что влюбилась. Мы увидим ее и нежной, и милой, и ранимой», — рассказала Елизавета Строгалина.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Dомашний
персоны
Ольга КраськоКирилл СедухинЛиза СтрогалинаВладислав ТерскихМаксим Щёголев
фильмы
Моя рыжая чудачка

"Моя рыжая чудачка" (2025)
"Моя рыжая чудачка" (2025)
"Моя рыжая чудачка" (2025)
"Моя рыжая чудачка" (2025)
анонс

