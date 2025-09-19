Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Завершились съемки фильма Владимира Котта «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
Владимир Котт завершил съемки фильма «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым, Сергеем Гармашем, Степаном Девониным, Анастасией Красовской, Ириной Пеговой, Кириллом Кагановичем и Антоном Ескиным. Картину при поддержке Русского Радио выпустит на большие экраны страны 5 февраля 2026 года «НМГ Кинопрокат», уточняет пресс-служба прокатчика.

«Человек, который смеётся». Тизер

Съемки финальной сцены прошли 15 сентября под композицию «Песенка о хорошем настроении». В ней приняли участие все исполнители главных ролей. По словам Сергея Гармаша, «это кино — терапия смехом для героев, для съемочной группы и, надеюсь, получится для зрителя тоже».

Зрителям поведают про Дмитрия (Цыганов) — популярного актера и звезду боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Девонин) гонорар в десять раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.

фото: пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

Идея картины родилась на основе реального случая: голландец Хууг Боссе после медицинской операции и неудачного наркоза стал страдать от редкого побочного эффекта — приступов бесконтрольного смеха. Уже на этапе разработки сценария создатели понимали, что исполнителем главной роли должен стать Евгений Цыганов. Тогда кино будет настоящим аттракционом - актер, которого никто не видел в кадре смеющимся, будет смеяться весь фильм. И все сложилось — Евгению понравилась история. А дальше к фильму присоединились и другие большие звезды.

В фильме впервые снялся сын Евгения Цыганова Андрей, который предстанет в качестве сына главного героя. Съемки проходили в Москве и Туле.
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Сергей ГармашСтепан ДевонинАнтон ЕскинКирилл КагановичВладимир КоттАнастасия КрасовскаяИрина ПеговаАндрей Цыганов (III)Евгений Цыганов
фильмы
Человек, который смеётся

