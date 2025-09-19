Кино-Театр.Ру
На Первом фестивале якутского кино покажут фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Там, где танцуют стерхи»

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
С 21 по 27 сентября в кинотеатральной сети «Синема Парк и Формула Кино» пройдет первый фестиваль якутского кино в рамках программы «Саха Синема». По информации пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве, показы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени. Фестиваль приурочен ко Дню государственности Республики Саха и организован при поддержке Постоянного представительства Якутии при Президенте Российской Федерации.

На Первом фестивале якутского кино покажут фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Там, где танцуют стерхи»
фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

«Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино. Уверен, что фестиваль внесет неоценимый вклад в развитие культурного диалога между регионами России, а "Саха Синема" станет традиционным культурным событием, которое еще больше укрепит позиции регионального отечественного кинематографа», — подчеркнул постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов.

Торжественное открытие смотра состоится 21 сентября в 17:00 в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис»: гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, выступлением этно-певицы Марисабель, шоу строганины от компании «Сила Сибири», национальными играми «Хабылык» и «Хаамыска», после чего с приветственным словом выступят организаторы.

Читать рецензию «Не хороните меня без Ивана»: У якута три души
Фестиваль откроется 21 сентября показом ленты Василия Слепцова «Подари мне цветы». 22 сентября зрители смогут посмотреть фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», 23 сентября — «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева, 24 сентября — «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского, 25 сентября — «Алдан» Дмитрия Кольцова, а 26 сентября — «Надо мною солнце не садится» Борисовой. Фильм закрытия покажут 27 сентября. Каждый фестивальный показ в столице будет сопровождаться вступительным словом куратора программы Марии Верхотуровой. «Наша цель — познакомить как можно больше людей с феноменом якутского кино, сохраняя традиции и колорит народов Севера. В рамках киноклуба "Саха Синема" мы приняли решение провести тематический кинофестиваль, чтобы как можно больше людей в России могли оценить творчество якутских кинематографистов», — сообщила она.
