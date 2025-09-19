На Первом фестивале якутского кино покажут фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Там, где танцуют стерхи»

С 21 по 27 сентября в кинотеатральной сети «Синема Парк и Формула Кино» пройдет первый фестиваль якутского кино в рамках программы «Саха Синема». По информации пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве, показы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени. Фестиваль приурочен ко Дню государственности Республики Саха и организован при поддержке Постоянного представительства Якутии при Президенте Российской Федерации.
фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве
«Якутское кино за последние годы достигло впечатляющих высот, завоевав признание как на российском, так и на международном уровне. У нас большой опыт проведения таких фестивалей, ведь Якутия — это флагман регионального кино. Уверен, что фестиваль внесет неоценимый вклад в развитие культурного диалога между регионами России, а "Саха Синема" станет традиционным культурным событием, которое еще больше укрепит позиции регионального отечественного кинематографа», — подчеркнул постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов.
Торжественное открытие смотра состоится 21 сентября в 17:00 в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис»: гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, выступлением этно-певицы Марисабель, шоу строганины от компании «Сила Сибири», национальными играми «Хабылык» и «Хаамыска», после чего с приветственным словом выступят организаторы.
