«Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане»

В сети появились первые трейлер и постер фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино».
«Сказка о царе Салтане»
По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.
«Для меня царь Салтан — это не только персонаж из знакомой всем с детства сказки, но и человек со своими слабостями, сомнениями, эмоциями. Я стремился показать его не как картонную фигуру, а как живого героя, у которого есть сердце и внутренние противоречия. Надеюсь, зритель почувствует, что за этой историей стоит не только волшебство, но и настоящие человеческие чувства. На съемках для меня по-новому открылись хорошо знакомые по прежним проектам актеры. Наверное, так сработала магия сказки — и, конечно, режиссера: Сарик Андреасян сумел создать то самое волшебство, которое, я уверен, передастся зрителю», — отмечает Павел Прилучный.
«Мне хотелось, чтобы князь Гвидон был понятен и детям, и взрослым. Он — богатырь, который рос не по дням, а по часам, и поэтому в нем сочетается и детское, и взрослое. С одной стороны, он мужественно спасает царевну Лебедь, с другой — скучает и грустит по отцу, который их оставил. Благодаря стараниям каждого, кто принимал участие в съемочном процессе, зрители смогут окунуться в волшебный, по-настоящему сказочный мир русской сказки. Хочется, чтобы богатырский дух, дух пушкинской магии дошел до нашего современного зрителя в полной мере», — делится Алексей Онежен.
обсуждение >>