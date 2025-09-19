Кино-Театр.Ру
«Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане»

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
В сети появились первые трейлер и постер фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименного произведения Александра Сергеевича Пушкина. Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино».

«Сказка о царе Салтане»

По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.

«Для меня царь Салтан — это не только персонаж из знакомой всем с детства сказки, но и человек со своими слабостями, сомнениями, эмоциями. Я стремился показать его не как картонную фигуру, а как живого героя, у которого есть сердце и внутренние противоречия. Надеюсь, зритель почувствует, что за этой историей стоит не только волшебство, но и настоящие человеческие чувства. На съемках для меня по-новому открылись хорошо знакомые по прежним проектам актеры. Наверное, так сработала магия сказки — и, конечно, режиссера: Сарик Андреасян сумел создать то самое волшебство, которое, я уверен, передастся зрителю», — отмечает Павел Прилучный.

«Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»

В картине также сыграли Елизавета Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров и Алиса Стасюк. «Работая над образом царицы, я ориентировалась на собственные ощущения. Моей целью было воплотить на экране заботливую мать и любящую жену — архетип, близкий и понятный сердцу каждой женщины. Любая сказка, особенно Александра Сергеевича, учит нас вере в чудо, которое наполняет жизнь любовью и истинным смыслом», — говорит Моряк.

«Мне хотелось, чтобы князь Гвидон был понятен и детям, и взрослым. Он — богатырь, который рос не по дням, а по часам, и поэтому в нем сочетается и детское, и взрослое. С одной стороны, он мужественно спасает царевну Лебедь, с другой — скучает и грустит по отцу, который их оставил. Благодаря стараниям каждого, кто принимал участие в съемочном процессе, зрители смогут окунуться в волшебный, по-настоящему сказочный мир русской сказки. Хочется, чтобы богатырский дух, дух пушкинской магии дошел до нашего современного зрителя в полной мере», — делится Алексей Онежен.
