«Левша», «Отель "У погибшего альпиниста"» и «Умка» получат поддержку Фонда кино

19 сентября
2025 год

19 сентября 2025
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Об этом сообщается на сайте организации.

Умка (2025)
фото: кадр из фильма «Умка»

В список включены три ленты студии «ВоенФильм». Это «Есть только МиГ», «Батька Минай. Партизанская легенда» и «Знамя Победы». Среди поддержанных картин по две работы от компаний «Легио Феликс», «Рок» и «1-2-3 Продакшн»: «Левша», «Шум времени», «Умка», «Спасенный», «Ханна» и «Я Призрак».

Поддержку также получат фильмы «Альпийская баллада», «Боги Кнорозова», «Вниз», «Дива», «Колотун», «Королек моей любви», «Лермонтов», «Малыш», «Отель "У погибшего альпиниста"», «Русские морозы», «1812. Охота на Императора», «Черный шелк», «Александр Невский. Юный князь», «Аты-баты, шли солдаты!», «Вот придет СЛАВА…», «Враг», «Иван расправил плечи», «Команда», «Кумпарсита», «Лосось на моем чердаке», «Миги против Сейбров», «Молодинская битва», «Мы из комикса», «Падший», «Рейтинг 4.9», «Романовы: преданность и предательство», «Санькя», «Тренировка гнева», «Щекотун» и «Щелкунчик».
