«Левша», «Отель "У погибшего альпиниста"» и «Умка» получат поддержку Фонда кино

Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Об этом сообщается на сайте организации.
фото: кадр из фильма «Умка»
В список включены три ленты студии «ВоенФильм». Это «Есть только МиГ», «Батька Минай. Партизанская легенда» и «Знамя Победы». Среди поддержанных картин по две работы от компаний «Легио Феликс», «Рок» и «1-2-3 Продакшн»: «Левша», «Шум времени», «Умка», «Спасенный», «Ханна» и «Я Призрак».
обсуждение >>