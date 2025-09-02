Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

анонс

Стартовали съемки драмы «Бо-Бо» о людях с гемангиомой

1 сентября

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»

Пока это единственный актер из оригинальных фильмов, который появится в новой экранизации