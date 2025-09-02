Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

2 сентября
2025 год

Новости кино >>
2 сентября 2025
Аниме «Магическая битва» отмечает пятилетие и готовит продолжение. На юбилейном стриме Jujutsu Kaisen Anime 5th Anniversary Special 31 августа показали новый трейлер третьего сезона. В ролике появляется Юта Оккоцу — главный герой фильма «Магическая битва 0», который вступает в схватку с Юдзи Итадори — протагонистом серии. Праздничные мероприятия продолжатся офлайн: с 5 по 29 декабря в токийском комплексе Sunshine City Ikebukuro откроется масштабная выставка, которая затем отправится в тур по другим городам. Финалом юбилейной программы станет большой фестиваль Jujutsu Kaisen, назначенный на лето 2026-го.

Когда ждать премьеру



Предыдущая глава «Магической битвы» впечатлила зрителей масштабными боями и драматическими поворотами. Следующий этап, получивший название «Игра на выбывание. Часть первая» (Culling Game: Part 1), откроет новую сюжетную арку. Премьера назначена на январь 2026 года, а 7 ноября в японских кинотеатрах выйдет фильм, куда вошли компиляция инцидента в Сибуе и первые два эпизода третьего сезона. Позже фильм покажут и за рубежом.

Как всё начиналось и что будет дальше


Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

Старшеклассник Юдзи Итадори случайно проглатывает палец древнего демона Рёмэна Сукуны, самого опасного проклятия в истории. С этого момента он становится носителем чудовищной силы и, чтобы держать её под контролем, отправляется в Токийскую школу магии, где проходит обучение под началом сильнейшего мага современности — Сатору Годзё. Второй сезон раскрыл прошлое Годзё и его разрыв с бывшим товарищем Сугуро Гэто, желающим истребить человечество, а затем вылился в трагические события «Инцидента в Сибуе». Там перевес оказался на стороне проклятий, а Сукуна овладел телом Юдзи и превратил целый район в руины, впервые раскрыв в полной мере разрушительную силу. В сиквеле Итадори и его соратники против воли попадают на смертельный турнир, устроенный колдуном Кэндзяку, где определится дальнейшая судьба заклинателей и человечества. Важную роль сыграет возвращение Юты Оккоцу, готового вступить в решающую схватку и разобраться с носителем Сукуны.

Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, актеры озвучивания


Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

Экранизацией манги Гэгэ Акутами занимается студия MAPPA — один из крупнейших игроков индустрии, на чьем счету финал «Атаки титанов», «Человек-бензопила» и «Дорохэдоро». Пак Сон ХуПуля/Пуля», «Ниндзя Камуи») выступил режиссером первых 24 эпизодов и фильма-приквела «Магическая битва 0». Со второго сезона его заменил Сёта ГосёдзоноРейтинг короля»), который продолжит работу над третьей частью. За сценарий всех проектов отвечает Хироси СэкоДандадан», «Гатиакута»). Музыку пишет Ёсимаса ТэруиМобильный воин Гандам: Джи-квакс», «Страна самоцветов»), чьи масштабные оркестровые темы и напряженные электронные аранжировки стали неотъемлемой частью франшизы.

Актеры озвучивания остаются неизменными:

Юдзи Итадори — Дзюнъя Эноки (Хирото Кадзаками из «Долой безделье»).
Сатору Годзё — Юити Накамура (Хадзимэ Умэмия из «Ветролома»)
Рёмэн Сукуна — Дзюнъити Сувабэ (Хироси Накагава из «Мертвых-мертвых демонов»).
Юта Оккоцу — Мэгуми Огата (Синдзи Икари из «Евангелиона»).

Дополнительные материалы


Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

История школьника, вынужденного делить тело с безжалостным духом, выходила с 2018 года на страницах Weekly Shonen Jump и быстро стала одним из флагманов журнала. На данный момент серия завершена: опубликовано свыше 250 глав, а продажи превысили 90 миллионов экземпляров, что сделало её одним из главных сёнэн-хитов последнего десятилетия.

🔮 Вспоминаем, чем «Магическая битва» зацепила аудиторию, — с обзором первого сезона.

🔮 Обзор «Магической битвы 0» — фильма-приквела, где раскрываются предыстории некоторых важных персонажей.

🔮 Почему второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого.

Читать «Человек-бензопила» — еще один хит той же студии
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или интервью с актерами нового «Гандама».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новая легенда: «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про японских хулиганов
Сюр и Кен: «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести от режиссера «Магической битвы»
Крокодиловы гёзы: «Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где каждый заходит не в ту дверь
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Поиск по меткам
MAPPAАнимацияанимесёнэнТрейлерЭкранизация
персоны
Гэгэ АкутамиМэгуми ОгатаПак Сон ХуДзюнъити СувабэХироси СэкоДзюнъя Эноки
фильмы
Атаки Титанов: Последняя атакаВетроломГачиакутаДандаданДолой безделье!ДорохэдороЕвангелионМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМёртвые-мёртвые демоныМобильный воин Гандам: GQuuuuuuXНиндзя КамуиПуля/ПуляРейтинг короляСтрана самоцветовЧеловек-бензопила

фотографии >>
Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера фотографии
Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера фотографии
Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера фотографии
Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ато Мухамеджанов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Алексей Чадов
Яни Джеллман
Джулиано Джемма
Мерритт Паттерсон
Линда Перл
Киану Ривз
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram