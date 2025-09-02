Третий сезон «Магической битвы»: что известно о сюжете, кто делает — и когда премьера

Аниме «Магическая битва
» отмечает пятилетие и готовит продолжение. На юбилейном стриме Jujutsu Kaisen Anime 5th Anniversary Special
31 августа показали новый трейлер третьего сезона. В ролике появляется Юта Оккоцу
— главный герой фильма «Магическая битва 0
», который вступает в схватку с Юдзи Итадори
— протагонистом серии. Праздничные мероприятия продолжатся офлайн: с 5 по 29 декабря в токийском комплексе Sunshine City Ikebukuro
откроется масштабная выставка, которая затем отправится в тур по другим городам. Финалом юбилейной программы станет большой фестиваль Jujutsu Kaisen
, назначенный на лето 2026-го.
Когда ждать премьеру
Предыдущая глава «Магической битвы» впечатлила зрителей масштабными боями и драматическими поворотами. Следующий этап
, получивший название «Игра на выбывание. Часть первая
» (Culling Game: Part 1), откроет новую сюжетную арку. Премьера назначена на январь 2026 года, а 7 ноября в японских кинотеатрах выйдет фильм, куда вошли компиляция инцидента в Сибуе и первые два эпизода третьего сезона. Позже фильм покажут и за рубежом.
Как всё начиналось и что будет дальше
Старшеклассник Юдзи Итадори случайно проглатывает палец древнего демона Рёмэна Сукуны
, самого опасного проклятия в истории. С этого момента он становится носителем чудовищной силы и, чтобы держать её под контролем, отправляется в Токийскую школу магии, где проходит обучение под началом сильнейшего мага современности — Сатору Годзё
. Второй сезон раскрыл прошлое Годзё и его разрыв с бывшим товарищем Сугуро Гэто
, желающим истребить человечество, а затем вылился в трагические события «Инцидента в Сибуе». Там перевес оказался на стороне проклятий, а Сукуна овладел телом Юдзи и превратил целый район в руины, впервые раскрыв в полной мере разрушительную силу. В сиквеле Итадори и его соратники против воли попадают на смертельный турнир, устроенный колдуном Кэндзяку, где определится дальнейшая судьба заклинателей и человечества. Важную роль сыграет возвращение Юты Оккоцу, готового вступить в решающую схватку и разобраться с носителем Сукуны.
Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, актеры озвучивания
Экранизацией манги Гэгэ Акутами
занимается студия MAPPA
— один из крупнейших
игроков индустрии, на чьем счету финал «Атаки титанов
», «Человек-бензопила
» и «Дорохэдоро
». Пак Сон Ху
(«Пуля/Пуля
», «Ниндзя Камуи
») выступил режиссером первых 24 эпизодов и фильма-приквела «Магическая битва 0
». Со второго сезона его заменил Сёта Госёдзоно
(«Рейтинг короля
»), который продолжит работу над третьей частью. За сценарий всех проектов отвечает Хироси Сэко
(«Дандадан
», «Гатиакута
»). Музыку пишет Ёсимаса Тэруи
(«Мобильный воин Гандам: Джи-квакс
», «Страна самоцветов
»), чьи масштабные оркестровые темы и напряженные электронные аранжировки стали неотъемлемой частью франшизы.
Актеры озвучивания остаются неизменными:
Юдзи Итадори — Дзюнъя Эноки
(Хирото Кадзаками из «Долой безделье
»).
Сатору Годзё — Юити Накамура
(Хадзимэ Умэмия
из «Ветролома
»)
Рёмэн Сукуна — Дзюнъити Сувабэ
(Хироси Накагава
из «Мертвых-мертвых демонов
»).
Юта Оккоцу — Мэгуми Огата
(Синдзи Икари
из «Евангелиона
»).
Дополнительные материалы
История школьника, вынужденного делить тело с безжалостным духом, выходила с 2018 года на страницах Weekly Shonen Jump
и быстро стала одним из флагманов журнала. На данный момент серия завершена: опубликовано свыше 250 глав, а продажи превысили 90 миллионов экземпляров, что сделало её одним из главных сёнэн
-хитов последнего десятилетия.
