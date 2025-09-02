Кино-Театр.Ру
Стартовали съемки драмы «Бо-Бо» о людях с гемангиомой

2 сентября
2025 год

2 сентября 2025
В деревне Буслаево Нижегородской области начались съемки драмы «Бо-Бо», основанной на личной истории сценаристки и режиссера Анастасии Кузиной. Она, как и ее героиня, прошла долгий путь через травлю, попытки семьи «исправить» ее внешность к принятию самой себя. «Бо-Бо» — ее полнометражный дебют, в котором реальный опыт превращается в художественное высказывание о хрупкости и силе человека, сообщает пресс-служба проекта.

Стартовали съемки драмы «Бо-Бо» о людях с гемангиомой
фото: пресс-служба проекта

Главные роли исполнили Дарья Альхова и сын Евгения Цыганова и Ирины Леоновой Александр Цыганов. В ленте также снялись Ольга Лапшина, Марина Лебедева, Сергей Колесников.

Главная героиня фильма — девочка с гемангиомой на лице, которая из-за своей особенности становится изгоем в родной деревне. Между мамиными мечтами об операции, бабушкиными обрядами и насмешками сверстников она ищет утешение в пении в хоре и дружбе с мальчиком, единственным, кто принимает ее такой, какая она есть. Драма поднимает тему, которая ранее появлялась лишь в медицинских программах и документальных проектах, — влияние гемангиомы на жизнь ребенка и семьи. Несмотря на то, что гемангиому нередко называют «божьим поцелуем», в реальности она становится тяжелым испытанием для человека. Эта история о хрупкости и силе, о том, как любовь и забота близких могут быть одновременно опорой и бременем.

«Это мой первый полнометражный фильм, и он очень личный: я знаю не понаслышке, что значит жить с гемангиомой на лице. Мне важно, чтобы зритель почувствовал — за молчанием и тишиной нередко скрываются самые острые эмоции. Погоня за "нормальностью" способна лишить человека уникальности, а ребенка — детства. "Бо-Бо" — это история о том, как легко ранить и как трудно исцелить. И именно поэтому поддержка близких — не просто важна, она жизненно необходима», — поделилась сценаристка и режиссер фильма Анастасия Кузина.

Стартовали съемки драмы «Бо-Бо» о людях с гемангиомой
фото: пресс-служба проекта

Съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры, а также Правительства и кинокомиссии Нижегородской области. Помимо деревни Буслаево, съемки идут в деревне Раскаты и селе Троицкое, часть фильма также снимается в Москве. Премьера ленты запланирована на 2026 год. Продюсером ленты стал Александр Просянов, работавший на фильмах Станислава Говорухина периода от «Благословите женщину» до «Конца прекрасной эпохи». В его фильмографии также проекты «В русском стиле», «Ректор», «Роман Костомаров: Рожденный дважды» и другие.

«Этот фильм — попытка заглянуть в глубины человеческих отношений и показать, как особенность ребенка влияет на жизнь всей семьи. Мы хотим рассказать историю о хрупкости и силе, о том, как каждый член семьи учится понимать, принимать и ценить уникальность другого. Весь фильм построен через восприятие главной героини — ребенка, который мечтает, фантазирует и живет в своем сказочном мире, напоминающем норштейновского "Ежика в тумане"», — отметил продюсер Александр Просянов.
персоны
Дарья АльховаСтанислав ГоворухинСергей Колесников (II)Анастасия КузинаОльга ЛапшинаМарина ЛебедеваИрина ЛеоноваАлександр ПросяновАлександр ЦыгановЕвгений Цыганов
фильмы
Благословите женщинуВ русском стилеЁжик в туманеКонец прекрасной эпохиРекторРоман Костомаров: Рождённый дважды

