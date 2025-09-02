Кино-Театр.Ру
Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова приступили к съемкам в сказке «Чудо-Юдо»

2 сентября
2025 год

Новости кино >>
2 сентября 2025
Стартовали съемки нового сказочного блокбастера «Чудо-Юдо» производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», CGF, «Глобус-фильм» при поддержке Фонда кино. Режиссером картины выступает Серик Бейсеу, а главные роли исполняют София Лопунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев и другие.

Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова приступили к съемкам в сказке «Чудо-Юдо»
фото: Кинокомпания СТВ

Съемки пройдут на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. Над новой сказкой работает команда, которая сняла такие фильмы, как «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Огниво», «Горыныч». Продюсерами выступают Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. За визуальную составляющую отвечают оператор Антон Зенкович и художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

«Наша сказка про любовь, как эту любовь найти и как ее сохранить. Поэтому, уверен, предстоящий фильм будет интересен не только детской, но и взрослой аудитории», — говорит Сергей Сельянов.

В центре сюжета – Отрада (София Лопунова) – дочь могущественных магов Болотницы (Виктория Исакова) и Черногора (Сергей Безруков). В день совершеннолетия Отрады выясняется, что она лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, юной волшебнице необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж… Вместе с Отрадой в мир людей отправляется ее таинственный друг – Чудо-Юдо (Микита Воронов), который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя, и даже в прекрасного принца.

Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова приступили к съемкам в сказке «Чудо-Юдо»
фото: Кинокомпания СТВ

«Живет себе такое лесное существо, Чудо-Юдо, которое и волком может обернуться, и птицей, и рыбой. Живет и не задумывается, кто он на самом деле. И только когда ему приходится примерить на себя обличье человека, а вместе с тем и человеческие проблемы, герой начинает размышлять – кто же он такой на самом деле. Эта важная тема поиска себя, знакомая многим, еще не появлялась в отечественном сказочном жанре. Мы решили попробовать, ведь в этом и прелесть сказки: за веселым ярким фасадом заложить какие-то важные и глубокие смыслы, которые могут помочь детям ориентироваться во взрослом мире. И при этом мы хотим рассказать историю легкую, светлую, красочную. Хочется верить, что это будет очень яркий фильм со множеством визуальных аттракционов: сказочные превращения, волшебство Черногора и Болотницы, бал сказочных существ... Сказка на родном, русском материале, но мы ввели в сюжет очень забавного персонажа и из европейского фольклора – вампира Ромуальда. Его экранный образ нам поможет создать артист Риналь Мухаметов», — добавляет автор сценария Александр Архипов.

По словам продюсера Александра Горохова, авторы фильма сознательно уходят от чистого павильона и снимают натурные сцены в пронизанных духом русского фольклора местах: Ленинградской области, на Кольском полуострове в Хибинах: «Это придаст фильму ту самую мощь, эпичность и ту самую "настоящесть", которую зритель будет чувствовать на уровне подсознания. Мы создаем не просто сказку, а масштабную фэнтези-сагу, которая визуально и эмоционально сможет соперничать с мировыми образцами жанра, оставаясь при этом глубоко национальной по духу и смыслу».
персоны
Александр Архипов (II)Сергей БезруковСерик БейсеуНадежда Васильева (II)Микита ВороновАлександр Горохов (III)Сергей ЕпишевАнтон ЗенковичАнтон ЗлатопольскийВиктория ИсаковаСофия ЛопуноваРиналь МухаметовСергей СельяновАлександр Семчев
фильмы
ГорынычКонёк-горбунокОгнивоПо щучьему велениюЧудо Юдо

что почитать?

