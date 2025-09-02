«Кто ты?»: Ирина Пегова и Даша Верещагина устраивают ссору в тизер-сцене «Гостьи»

По сюжету в Калуге молодому следователю поручают расследование загадочной смерти астронома. Андрею быстро удается выяснить, что у покойного есть дочь-вундеркинд, которую он по какой-то причине скрывал от всего мира. Пока идет расследование, Марина — дочь астронома — сбегает в Москву. Здесь она знакомится с добродушной женщиной Зоей, у которой жизнь в последнее время идет под откос. Героини быстро сближаются, но со временем Зоя начинает подозревать, что странная гостья не та, за кого себя выдает, и появилась она совсем не случайно.
В новой тизер-сцене из сериала Зоя обнаруживает, что по паспорту новую квартирантку зовут не Марина, а Ульяна. Зачем она скрывает свою личность? Может быть, их с Зоей связывает нечто большее, чем случайная встреча?
