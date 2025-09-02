Кино-Театр.Ру
«Кто ты?»: Ирина Пегова и Даша Верещагина устраивают ссору в тизер-сцене «Гостьи»

2 сентября
2025 год

Новости кино >>
2 сентября 2025
В сети появилась тизер-сцена из фантастического детектива «Гостья» с Ириной Пеговой и Дашей Верещагиной. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр Иви и «Кинопчелы» Продакшн.



По сюжету в Калуге молодому следователю поручают расследование загадочной смерти астронома. Андрею быстро удается выяснить, что у покойного есть дочь-вундеркинд, которую он по какой-то причине скрывал от всего мира. Пока идет расследование, Марина — дочь астронома — сбегает в Москву. Здесь она знакомится с добродушной женщиной Зоей, у которой жизнь в последнее время идет под откос. Героини быстро сближаются, но со временем Зоя начинает подозревать, что странная гостья не та, за кого себя выдает, и появилась она совсем не случайно.

В новой тизер-сцене из сериала Зоя обнаруживает, что по паспорту новую квартирантку зовут не Марина, а Ульяна. Зачем она скрывает свою личность? Может быть, их с Зоей связывает нечто большее, чем случайная встреча?

«Кто ты?»: Ирина Пегова и Даша Верещагина устраивают ссору в тизер-сцене «Гостьи»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Автором сценария и креативным продюсером выступила Настя Кузнецова. Также продюсируют проект Даша Соловьева, Ксения Касимова, Павел Лилиенфелд, Анастасия Дюкарева и Инна Оркина-Сексте, а кресло режиссера-постановщика занял Иван Петухов.

В сериале также снялись Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов и другие.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 16:48
Называется чтобы было. Пуская болтается на платформе, может кто посмотрит. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен