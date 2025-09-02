На стриминге viju стартовало детское шоу «viju как ты растешь»



фото: пресс-служба viju

Стриминговый сервис viju ко Дню знаний впервые запустил программу для самых маленьких зрителей «viju как ты растешь». Проект рассчитан на детей от 2 до 5 лет, сообщает пресс-служба платформы.Ведущими передачи стали Ви и Жу – яркие персонажи в виде пончиков, всегда готовые к приключениям. По легенде, старший брат Ви – ходячая энциклопедия. Он много читает и с радостью готов поделиться приобретенными знаниями с окружающими. Этот пончик научит разным полезным вещам не только сестренку, но и юных зрителей. Малышка Жу впитывает все новое, как губка. Она любознательна, с восторгом стремится к расширению кругозора и старается стать самой умной. «viju как ты растешь» – это возможность погрузиться в увлекательное изучение мира геометрических форм, открыть для себя все многообразие цвета, познакомиться со строгими цифрами и окунуться в волшебство разных времен года. Познавательные уроки сопровождаются легкими и веселыми песенками от Ви и Жу, которые помогают лучше запомнить новую информацию.При создании маскотов круглая форма была выбрана не случайно. Дизайнеры таким образом «оживили» точки над буквами «j» и «i» бренда viju, превратив их в дружелюбных персонажей. В написании сценариев для «viju как ты растешь» принимал участие психолог, имеющий большой опыт работы с детьми. Сюжеты всех выпусков и диалоги персонажей были продуманы до мелочей, с учетом особенностей детской психики.», – прокомментировал запуск нового проекта генеральный директор компании «Виасат»