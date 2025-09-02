На стриминге viju стартовало детское шоу «viju как ты растешь»

Стриминговый сервис viju ко Дню знаний впервые запустил программу для самых маленьких зрителей «viju как ты растешь». Проект рассчитан на детей от 2 до 5 лет, сообщает пресс-служба платформы.
Ведущими передачи стали Ви и Жу – яркие персонажи в виде пончиков, всегда готовые к приключениям. По легенде, старший брат Ви – ходячая энциклопедия. Он много читает и с радостью готов поделиться приобретенными знаниями с окружающими. Этот пончик научит разным полезным вещам не только сестренку, но и юных зрителей. Малышка Жу впитывает все новое, как губка. Она любознательна, с восторгом стремится к расширению кругозора и старается стать самой умной. «viju как ты растешь» – это возможность погрузиться в увлекательное изучение мира геометрических форм, открыть для себя все многообразие цвета, познакомиться со строгими цифрами и окунуться в волшебство разных времен года. Познавательные уроки сопровождаются легкими и веселыми песенками от Ви и Жу, которые помогают лучше запомнить новую информацию.
При создании маскотов круглая форма была выбрана не случайно. Дизайнеры таким образом «оживили» точки над буквами «j» и «i» бренда viju, превратив их в дружелюбных персонажей. В написании сценариев для «viju как ты растешь» принимал участие психолог, имеющий большой опыт работы с детьми. Сюжеты всех выпусков и диалоги персонажей были продуманы до мелочей, с учетом особенностей детской психики.
«Мы с гордостью представляем наш новый проект, рассчитанный на самую требовательную аудиторию! Дети никогда не будут смотреть то, что им не интересно. Поэтому мы основательно подошли к разработке образа маскотов и написанию сценариев для "viju как ты растешь". Особо подчеркну, что с нами в команде работает отличный педагог-психолог, который помогает правильно и бережно преподносить информацию для малышей. Родители могут быть абсолютно спокойны, отправляя ребенка в мир знаний с Ви и Жу. Я уверен, что "viju как ты растешь" станет любимой детской передачей и многому научит подрастающее поколение», – прокомментировал запуск нового проекта генеральный директор компании «Виасат» Алексей Кроль.
