На стриминге viju стартовало детское шоу «viju как ты растешь»

2 сентября
2025 год

Новости кино
2 сентября 2025
Стриминговый сервис viju ко Дню знаний впервые запустил программу для самых маленьких зрителей «viju как ты растешь». Проект рассчитан на детей от 2 до 5 лет, сообщает пресс-служба платформы.

На стриминге viju стартовало детское шоу «viju как ты растешь»
фото: пресс-служба viju

Ведущими передачи стали Ви и Жу – яркие персонажи в виде пончиков, всегда готовые к приключениям. По легенде, старший брат Ви – ходячая энциклопедия. Он много читает и с радостью готов поделиться приобретенными знаниями с окружающими. Этот пончик научит разным полезным вещам не только сестренку, но и юных зрителей. Малышка Жу впитывает все новое, как губка. Она любознательна, с восторгом стремится к расширению кругозора и старается стать самой умной. «viju как ты растешь» – это возможность погрузиться в увлекательное изучение мира геометрических форм, открыть для себя все многообразие цвета, познакомиться со строгими цифрами и окунуться в волшебство разных времен года. Познавательные уроки сопровождаются легкими и веселыми песенками от Ви и Жу, которые помогают лучше запомнить новую информацию.

При создании маскотов круглая форма была выбрана не случайно. Дизайнеры таким образом «оживили» точки над буквами «j» и «i» бренда viju, превратив их в дружелюбных персонажей. В написании сценариев для «viju как ты растешь» принимал участие психолог, имеющий большой опыт работы с детьми. Сюжеты всех выпусков и диалоги персонажей были продуманы до мелочей, с учетом особенностей детской психики.

«Мы с гордостью представляем наш новый проект, рассчитанный на самую требовательную аудиторию! Дети никогда не будут смотреть то, что им не интересно. Поэтому мы основательно подошли к разработке образа маскотов и написанию сценариев для "viju как ты растешь". Особо подчеркну, что с нами в команде работает отличный педагог-психолог, который помогает правильно и бережно преподносить информацию для малышей. Родители могут быть абсолютно спокойны, отправляя ребенка в мир знаний с Ви и Жу. Я уверен, что "viju как ты растешь" станет любимой детской передачей и многому научит подрастающее поколение», – прокомментировал запуск нового проекта генеральный директор компании «Виасат» Алексей Кроль.
