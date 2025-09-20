Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

20 сентября
2025 год

Новости кино >>
20 сентября 2025
«Дандадан» продлили на третий сезон, весь мир считает деньги «Истребителя демонов», а ученые выявили целебные свойства фильмов Ghibli: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о суперзлодейской офисной драме «Ганглион» или новом сериале «Цугаи загробного мира» от создательницы «Стального алхимика»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

Одной строкой


🔘 Уже девять недель кряду «Истребитель демонов: Бесконечный замок» лидирует в японском прокате. Сборы на родине перевалили за $224 миллиона — до рекорда «Поезда «Бесконечный» осталось $53 миллиона.

🔘 Студия MAPPAЛазарь», «Сага о Винланде») поделилась новым трейлером фильма «Человека-бензопилы: Резе». В проморолике можно оценить эндинг JANE DOE от Кэнси Ёнэдзу и Хикару Утады.

🔘 С 31 октября по 2 ноября в избранных кинотеатрах Глазго, Эдинбурга и Лондона в 15 раз пройдет фестиваль Scotland Loves Anime, где покажут «Всё, что тебе нужно, — это убивать», «Недотрогу», «Стометровку» и «ЧаО».

🔘 Кстати, о «Стометровке»: японская рок-группа Official HIGE DANdism выпустила клип, смонтированный из различных сцен грядущего спокона. Некоторые даже не показывали в трейлерах.


🔘 К слову, о «Недотроге»: в сети доступен семиминутный отрывок из аниме студии CLAPКиноманка Помпо»).

🔘 «Магическая битва» разогревает зрителей перед третьим сезоном фильмом-компиляцией «Резня в Сибуе». Туда войдут арка «Инцидент в Сибуе» и два новых эпизода. Вот трейлер.

🔘 В Японии покажут «Галактический экспресс: Млечное метро. Фильм», смонтированный из 12-серийного инди-аниме. Один эпизод новинки занимал четыре минуты, так что закономерно обещают новые сцены.

🔘 С выходом финального эпизода второго сезона «Дандадана» на официальном сайте объявили о продолжении.

🔘 «MF Призрак», духовный наследник «Инициала Ди», вернется с третьим сезоном в январе.

🔘 Самурайский сёнэн «Убийство Сэридзавы», второй сезон «Синих Мибуро», обзавелся первым трейлером.

Читать «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет

Трейлер второго сезона «В любом случае я влюблюсь в тебя»


Романтическая драма взросления «В любом случае я влюблюсь в тебя», созданная по манге Харуки Мицуи, вернется с продолжением в январе 2026 года. За производство также отвечает студия Typhoon GraphicsНевеста герцога по контракту», «Египетские боги»), а руководит процессом режиссер Дзюнъити ЯмамотоХаигакура», «Войти в сад»). В новом ролике — смена времен года, разговоры о будущем в снежной тишине, образы повзрослевших героев и щемящая сцена признания в душевой.


Мидзухо Нисино мечтает стать мангакой и проводит время с четырьмя друзьями детства: Кидзуки, Сином, Айру и Сюго. Пандемия нарушает привычный ритм школьной жизни, а признание Кидзуки в любви становится переломным моментом для всей компании. Желая сохранить дружбу, Мидзухо вынуждена разобраться в собственных чувствах и переживаниях. Повествование одновременно разворачивается в 2020-м и 2030-м, что позволяет рассказать, как сложилась судьба персонажей и как изменились их отношения за прошедшие десять лет.

Читать Девочка-волшебница, реверс-гарем и переосмысление сказки в «Легенде о Новой Белоснежке Притиар»

«Ранма ½» вернется в октябре


Второй сезон аниме «Ранма ½» обзавелся новым трейлером. В нем звучит трек Wo Ai Ni группы Wednesday Campanella. Эксцентрическая буффонада по манге Румико Такахаси стартует 4 октября — эксклюзивно на Netflix и японском ТВ. За анимацию отвечает студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила»).


Во время тренировок в горах Китая мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ с сыном Ранмой случайно падает в заколдованные источники Дзюсэнкё. С тех пор всякий раз, когда на них проливается холодная вода, отец превращается в панду, а юноша — в рыжеволосую девушку; горячая возвращает прежний облик. В Японии Ранма узнает, что по старой договоренности между семьями он помолвлен с упрямой Аканэ Тэндо. Совместная жизнь и странное проклятие делают их отношения еще более комичными и бурными. Главные роли озвучивают те же сэйю, что и в аниме 1989 года: Ранму в мужском облике играет Каппэй Ямагути (Комао Сакигакэ в «Буттигири?!»), его женскую форму — Мэгуми Хаясибара (Фэй Валентайн в «Ковбое Бибопе»), а Аканэ Тэндо остается за Норико Хидакой (Доминатор из «Психопаспорта»).

Читать «Человек-бензопила» — безумный хит той же студии

Тизер продолжения «Изгнанных из рая»


Аниме «Изгнанные из рая: Резонанс сердец», сиквел одноименного фильма 2014 года, выйдет в японский прокат в следующем году. В тизере можно увидеть, как по склону движется странная субстанция, а за ней несется всадница на футуристическом мотоцикле. За постановку вновь отвечает Сэйдзи МидзусимаСтальной алхимик», «Евангелион»), а сценарий написал прославленный Гэн УробутиДевочка-волшебница Мадока», «Психопаспорт»).


В недалеком будущем человечество покинуло опустошенную Землю и переселилось в виртуальный рай — орбитальную станцию «ДЭВА». Работница Службы безопасности Анджела Бальзак, привыкшая к цифровому существованию, получает задание спуститься на планету и расследовать деятельность хакера Frontier Setter, взломавшего систему и распространяющего радикальные идеи. Для миссии ей создают органическое тело 16-летней девушки, и агентка впервые сталкивается с незнакомой, но осязаемой реальностью. Протагонистку озвучивала Риэ Кугимия (Татьяна из «Нежити и неудачи»).

Читать «Изгнанные из рая» — научная фантастика, где людям больше не снится космос

Как Ghibli и Zelda делают студентов счастливее


В журнале JMIR Serious Games опубликовано исследование о влиянии открытых миров и ностальгических аниме на психологическое состояние молодых людей. В центре внимания оказались The Legend of Zelda: Breath of the Wild и два фильма студии Ghibli — «Мой сосед Тоторо» и «Ведьмина служба доставки».

Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

В эксперименте участвовали 518 аспирантов, которых разделили на четыре потока: одним предложили полчаса играть в Breath of the Wild, другим — семь минут смотреть отрывки из «Тоторо» или «ВСД», третьи совмещали обе активности, а оставшиеся не получали никаких стимулов — лишь, как и все участники, отвечали на вопросы анкеты (их результаты служили показателями контрольной группы). Наибольший эффект наблюдался у тех, кто сочетал игру и просмотр: интерактивный опыт пробуждал интерес к исследованию и давал ощущение прогресса, тогда как анимация приносила умиротворение и помогала восстановить душевное равновесие. Исследователи отмечают, что ностальгия, вызванная просмотром аниме Хаяо Миядзаки, усиливает чувство спокойствия, интерес к миру и осмысленность происходящего. В публикации также говорится, что в дальнейшем стоит проверить этот эффект на других проектах студии, например, «Ходячем замке» и «Небесном замке Лапута».

Читать Мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки

Стартуем «В поисках зомби»


На 2026 год заявлено аниме «В поисках зомби» — экранизация остросюжетной манги о нежити и юности за авторством КацумоЖизнь не в одиночку»). Анонс сопроводили праздничной иллюстрацией и обращением автора к поклонникам: «Исследования, ловушки, самодельные бомбы… Кругом ожившие мертвецы, но всё равно весело! Когда узнал о грядущем аниме, первым делом задумался: какими будут голоса героев? Теперь остается лишь вместе с вами ждать объявления сэйю — и радоваться моменту, когда персонажи оживут на экране».

Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

13 лет назад почти всё человечество превратилось в ходячих мертвецов из-за загадочной инфекции. Аки, выросшая в уединенной деревне, решается посетить внешний мир, чтобы найти отца. Вместе с ней в путь отправляются друзья детства Хару и Нацуки. Манга, публиковавшаяся с 2022-го по 2023-й в журнале Comic Dengeki Daiohji, примечательна необычным жанровым коктейлем: зомби-апокалипсис тут подан через призму подростковых отношений, где юмор сочетается с элементами драмы взросления.

Читать «Предсмертный список зомби» — комедия о борьбе с выгоранием при помощи конца света

Бонус:С 3 по 26 октября в специализированном пространстве Akiba Fan Cube в Акихабаре откроется временный магазин, посвященный культовому фильму Сатоси Кона «Идеальная грусть». Для поклонников это редкий шанс увидеть и приобрести уникальный мерч, созданный компанией Cocollabo. Бренд специализируется на коллаборациях и лимитированных коллекциях, связанных с аниме и играми.

Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об истории возникновения «Семьи шпиона» или киноманской манге Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы».
обсуждение
№ 2
Angelika77   21.09.2025 - 21:34
Любители романтического анимэ, разговоров о чувствах, слезливых историй просто обязаны будут посмотреть "В любом случае я влюблюсь в тебя". читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   20.09.2025 - 21:26
Кроме новинок очень много продолжений с заходом на второй и третий сезоны. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
