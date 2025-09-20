Главные новости аниме за неделю: фильмы Миядзаки спасают от тревожности, но скоро мы отправимся «В поисках зомби»

«Дандадан
» продлили на третий сезон, весь мир считает деньги «Истребителя демонов
», а ученые выявили целебные свойства фильмов Ghibli
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о суперзлодейской
офисной драме «Ганглион
» или новом сериале
«Цугаи загробного мира
» от создательницы «Стального алхимика
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
Одной строкой
🔘 Уже девять недель кряду «Истребитель демонов: Бесконечный замок
» лидирует в японском прокате. Сборы на родине перевалили за $224 миллиона — до рекорда «Поезда «Бесконечный
» осталось $53 миллиона.
🔘 Студия MAPPA
(«Лазарь
», «Сага о Винланде
») поделилась новым трейлером фильма «Человека-бензопилы: Резе
». В проморолике
можно оценить эндинг JANE DOE
от Кэнси Ёнэдзу
и Хикару Утады
.
🔘 С 31 октября по 2 ноября в избранных кинотеатрах Глазго, Эдинбурга и Лондона в 15 раз пройдет фестиваль Scotland Loves Anime
, где покажут «Всё, что тебе нужно, — это убивать
», «Недотрогу
», «Стометровку
» и «ЧаО
».
🔘 Кстати, о «Стометровке
»: японская рок-группа Official HIGE DANdism
выпустила клип, смонтированный из различных сцен грядущего спокона
. Некоторые даже не показывали в трейлерах.
🔘 К слову, о «Недотроге
»: в сети доступен семиминутный отрывок
из аниме студии CLAP
(«Киноманка Помпо
»).
🔘 «Магическая битва
» разогревает зрителей перед третьим сезоном
фильмом-компиляцией «Резня в Сибуе
». Туда войдут арка «Инцидент в Сибуе» и два новых эпизода. Вот трейлер
.
🔘 В Японии покажут «Галактический экспресс: Млечное метро. Фильм
», смонтированный из 12-серийного инди-аниме. Один эпизод новинки занимал четыре минуты, так что закономерно обещают новые сцены.
🔘 С выходом финального эпизода второго сезона «Дандадана
» на официальном сайте объявили о продолжении.
🔘 «MF Призрак
», духовный наследник «Инициала Ди
», вернется с третьим сезоном в январе.
🔘 Самурайский сёнэн
«Убийство Сэридзавы
», второй сезон «Синих Мибуро
», обзавелся первым трейлером
.
Трейлер второго сезона «В любом случае я влюблюсь в тебя»
Романтическая драма взросления «В любом случае я влюблюсь в тебя
», созданная по манге Харуки Мицуи
, вернется с продолжением в январе 2026 года. За производство также отвечает студия Typhoon Graphics
(«Невеста герцога по контракту
», «Египетские боги
»), а руководит процессом режиссер Дзюнъити Ямамото
(«Хаигакура
», «Войти в сад
»). В новом ролике — смена времен года, разговоры о будущем в снежной тишине, образы повзрослевших героев и щемящая сцена признания в душевой.
Мидзухо Нисино мечтает стать мангакой и проводит время с четырьмя друзьями детства: Кидзуки, Сином, Айру и Сюго. Пандемия нарушает привычный ритм школьной жизни, а признание Кидзуки в любви становится переломным моментом для всей компании. Желая сохранить дружбу, Мидзухо вынуждена разобраться в собственных чувствах и переживаниях. Повествование одновременно разворачивается в 2020-м и 2030-м, что позволяет рассказать, как сложилась судьба персонажей и как изменились их отношения за прошедшие десять лет.
«Ранма ½» вернется в октябре
Второй сезон аниме «Ранма ½
» обзавелся новым трейлером. В нем звучит трек Wo Ai Ni
группы Wednesday Campanella
. Эксцентрическая буффонада
по манге Румико Такахаси
стартует 4 октября — эксклюзивно на Netflix
и японском ТВ. За анимацию отвечает студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
»).
Во время тренировок в горах Китая мастер боевых искусств Гэнма Саотомэ
с сыном Ранмой
случайно падает в заколдованные источники Дзюсэнкё. С тех пор всякий раз, когда на них проливается холодная вода, отец превращается в панду, а юноша — в рыжеволосую девушку; горячая возвращает прежний облик. В Японии Ранма узнает, что по старой договоренности между семьями он помолвлен с упрямой Аканэ Тэндо
. Совместная жизнь и странное проклятие делают их отношения еще более комичными и бурными. Главные роли озвучивают те же сэйю, что и в аниме 1989 года: Ранму в мужском облике играет Каппэй Ямагути
(Комао Сакигакэ
в «Буттигири?!
»), его женскую форму — Мэгуми Хаясибара
(Фэй Валентайн
в «Ковбое Бибопе
»), а Аканэ Тэндо остается за Норико Хидакой
(Доминатор
из «Психопаспорта
»).
Тизер продолжения «Изгнанных из рая»
Аниме «Изгнанные из рая: Резонанс сердец
», сиквел одноименного фильма
2014 года, выйдет в японский прокат в следующем году. В тизере можно увидеть, как по склону движется странная субстанция, а за ней несется всадница на футуристическом мотоцикле. За постановку вновь отвечает Сэйдзи Мидзусима
(«Стальной алхимик
», «Евангелион
»), а сценарий написал прославленный Гэн Уробути
(«Девочка-волшебница Мадока
», «Психопаспорт
»).
В недалеком будущем человечество покинуло опустошенную Землю и переселилось в виртуальный рай — орбитальную станцию «ДЭВА». Работница Службы безопасности Анджела Бальзак, привыкшая к цифровому существованию, получает задание спуститься на планету и расследовать деятельность хакера Frontier Setter, взломавшего систему и распространяющего радикальные идеи. Для миссии ей создают органическое тело 16-летней девушки, и агентка впервые сталкивается с незнакомой, но осязаемой реальностью. Протагонистку озвучивала Риэ Кугимия
(Татьяна
из «Нежити и неудачи
»).
Как Ghibli и Zelda делают студентов счастливее
В журнале JMIR Serious Games
опубликовано исследование
о влиянии открытых миров и ностальгических аниме на психологическое состояние молодых людей. В центре внимания оказались The Legend of Zelda: Breath of the Wild
и два фильма студии Ghibli
— «Мой сосед Тоторо
» и «Ведьмина служба доставки
».
В эксперименте участвовали 518 аспирантов, которых разделили на четыре потока: одним предложили полчаса играть в Breath of the Wild, другим — семь минут смотреть отрывки из «Тоторо» или «ВСД», третьи совмещали обе активности, а оставшиеся не получали никаких стимулов — лишь, как и все участники, отвечали на вопросы анкеты (их результаты служили показателями контрольной группы). Наибольший эффект наблюдался у тех, кто сочетал игру и просмотр: интерактивный опыт пробуждал интерес к исследованию и давал ощущение прогресса, тогда как анимация приносила умиротворение и помогала восстановить душевное равновесие. Исследователи отмечают, что ностальгия, вызванная просмотром аниме Хаяо Миядзаки
, усиливает чувство спокойствия, интерес к миру и осмысленность происходящего. В публикации также говорится, что в дальнейшем стоит проверить этот эффект на других проектах студии, например, «Ходячем замке
» и «Небесном замке Лапута
».
Стартуем «В поисках зомби»
На 2026 год заявлено аниме «В поисках зомби
» — экранизация остросюжетной манги о нежити и юности за авторством Кацумо
(«Жизнь не в одиночку
»). Анонс сопроводили праздничной иллюстрацией
и обращением автора к поклонникам: «Исследования, ловушки, самодельные бомбы… Кругом ожившие мертвецы, но всё равно весело! Когда узнал о грядущем аниме, первым делом задумался: какими будут голоса героев? Теперь остается лишь вместе с вами ждать объявления сэйю — и радоваться моменту, когда персонажи оживут на экране
».
13 лет назад почти всё человечество превратилось в ходячих мертвецов из-за загадочной инфекции. Аки, выросшая в уединенной деревне, решается посетить внешний мир, чтобы найти отца. Вместе с ней в путь отправляются друзья детства Хару и Нацуки. Манга, публиковавшаяся с 2022-го по 2023-й в журнале Comic Dengeki Daiohji
, примечательна необычным жанровым коктейлем: зомби-апокалипсис
тут подан через призму подростковых отношений, где юмор сочетается с элементами драмы взросления.
Бонус:
С 3 по 26 октября в специализированном пространстве Akiba Fan Cube
в Акихабаре откроется временный магазин, посвященный культовому фильму Сатоси Кона
«Идеальная грусть
». Для поклонников это редкий шанс увидеть и приобрести уникальный мерч, созданный компанией Cocollabo
. Бренд специализируется на коллаборациях и лимитированных коллекциях, связанных с аниме и играми.
