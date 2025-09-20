Кино-Театр.Ру
Владимир Веревочкин примкнул к «Партизанам»

20 сентября
2025 год

20 сентября 2025
В Минске проходят съемки десятисерийной военной драмы Дмитрия Коробкина и Сергея Гиргеля «Партизаны» с Владимиром Веревочкиным, Кристиной Александровой и Владимиром Юматовым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Партизаны (2025)

Режиссера Дмитрия Коробкина «всегда цепляли истории про людей на грани, когда судьба загоняет в угол, и человек вынужден раскрыться полностью. В сериале будет много драйва, перестрелок, диверсий и взрывов. Но все это не ради киноэффектов. Каждая пуля, каждый взрыв и диалог несут в себе серьезную драматическую нагрузку и имеют свою цену и последствия. При этом сериал наполнен живыми репликами, народным юмором, ну и без любви никуда. Мы показываем, что даже в страшные времена люди могли любить, смеяться и спорить. Основная мысль простая – человек может оставаться человеком, даже находясь в аду, происходящем вокруг».

События сериала разворачиваются в 1941 году. Белоруссия охвачена войной. На оккупированной немцами территории советские партизаны обнаруживают секретные урановые рудники. Здесь под руководством талантливого русского учёного, бежавшего от советской власти после революции, проводятся опасные эксперименты. Учёный не просто предан своему делу, он одержим идеей завершить свои научные исследования по выделению энергии при делении ядер урана, ведь эти открытия способны изменить ход войны и мировую историю.

Партизаны (2025)

Тем временем бывший вор-рецидивист Алексей Лаврентьев (Веревочкин) по прозвищу Леха-Лавр чудом избегает смерти, оказавшись в гуще войны. Судьба приводит его в партизанский отряд капитана НКВД Виктории Дегтяренко (Александрова): поначалу новые товарищи встречают его с недоверием и враждебностью, но благодаря находчивости и смелости он быстро завоевывает авторитет и уважение. Постепенно Алексей узнает, что таинственный немецкий ученый – это его отец Александр Лаврентьев (Юматов), которого он считал погибшим. Лаврентьеву-младшему предстоит принимать решения, от которых зависит судьба его товарищей и исход борьбы с нацистами. А Лаврентьев-старший окажется на перепутье: с одной стороны, он фанатично предан науке и жаждет славы, а с другой – его одолевают отцовские чувства и моральный долг. Противостояние отца и сына приведет к столкновению, исход которого определит не только их судьбу, но и будущее человечества.

По словам Кристины Александровой, «Великая Отечественная война сыграла ключевую роль в истории нашей страны. Из этого и вытекает основная мысль сериала – сохранить в памяти подвиг наших предков, которые готовы были пойти на всё. Актуальность этой темы никогда не погаснет! Она заставляет задуматься о ценностях мира, и для меня большая честь прикоснуться к ней. Я давно хотела сыграть в военном кино, и сериал "Партизаны" дал мне такую возможность. Благодаря ему я перешла на новый этап, произошло полное разрушение моего уже устоявшегося образа. Моя героиня Виктория – волевая женщина, потерявшая многое и столкнувшаяся с непростыми обстоятельствами. Но всех карт я раскрыть не могу, зрители сами все увидят. Главное то, что эта история будет про Людей с большой буквы».
№ 4
Angelika77   21.09.2025 - 21:23
... ну и тема сильной женщины на Домашнем, без него никуда. читать далее>>
№ 3
nord   21.09.2025 - 07:39
Война и уголовники-2 темы в кино. И всё. читать далее>>
№ 2
Тина Суоло   21.09.2025 - 07:36
Опять, наверное, победили благодаря ворам... и вопреки, разумеется, кровавому режиму Сталина. Прям по шовчику протягивает известным запашком уже от описания. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.09.2025 - 20:21
В России закончился лес)) Все тоже самое есть у нас....Поразительно. читать далее>>
Всего сообщений: 4
