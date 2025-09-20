Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
20 сентября
2025 год

20 сентября 2025
Памела Андерсон совместно с сыновьями Брэндоном и Диланом Ли спродюсирует телевизионный перезапуск культового фильма «Не называй меня малышкой», уверяет Deadline.

Фантастический боевик «Не называй меня малышкой» с Памелой Андерсон перенесут на малые экраны
фото: people.com

За производство сериала возьмутся Universal Content Productions, Dark Horse Entertainment и продюсерская компания Андерсон и сыновей And-Her-Sons Productions, для которой это будет первый проект. Главную героиню воплотит другая акриса.

Картина 1996 года основана на серии комиксов, выпущенной издательством Dark Horse Comics в 1990-х. События разворачиваются в ближайшем будущем. Америка охвачена огнем гражданской войны. Единственное место, уцелевшее в военной стихии, — свободный город Стальная Бухта, где царит преступность и властвует хаос. Хозяйка местного бара — дерзкая красотка Барб Уайр — подрабатывает отловом сбежавших преступников, за чьи головы объявлена награда. Справиться с ней не удавалось еще никому. Но однажды, согласившись помочь своему бывшему любовнику, охотница за головами становится пешкой в опасной политической игре. Компанию Андерсон в оригинале составили Темуэра Моррисон, Ксандер Беркли, Удо Кир, Клинт Ховард, Стив Рэйлсбэк и Томми Листер.
трейлер: «Не называй меня малышкой». Трейлер на английском языке >>
«Пустошь тьмы и зла». Трейлер №2
«Театр абсурда». Трейлер на английском языке
«Железное небо»
«Шоугёрл»
«Повышение». Трейлер на английском языке

Памела АндерсонКсандер БерклиУдо КирТомми ЛистерТемуэра МоррисонСтив РэйлсбэкКлинт Ховард
фильмы
Не называй меня малышкой

