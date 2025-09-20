Фантастический боевик «Не называй меня малышкой» с Памелой Андерсон перенесут на малые экраны

что почитать?

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Актёр уверен, что брат пропил деньги, предназначенные для похорон отца

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии