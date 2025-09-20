Фантастический боевик «Не называй меня малышкой» с Памелой Андерсон перенесут на малые экраны

Памела Андерсон
совместно с сыновьями Брэндоном и Диланом Ли спродюсирует телевизионный перезапуск культового фильма «Не называй меня малышкой
», уверяет Deadline
.
За производство сериала возьмутся Universal Content Productions, Dark Horse Entertainment и продюсерская компания Андерсон и сыновей And-Her-Sons Productions, для которой это будет первый проект. Главную героиню воплотит другая акриса.
Картина 1996 года основана на серии комиксов, выпущенной издательством Dark Horse Comics в 1990-х. События разворачиваются в ближайшем будущем. Америка охвачена огнем гражданской войны. Единственное место, уцелевшее в военной стихии, — свободный город Стальная Бухта, где царит преступность и властвует хаос. Хозяйка местного бара — дерзкая красотка Барб Уайр — подрабатывает отловом сбежавших преступников, за чьи головы объявлена награда. Справиться с ней не удавалось еще никому. Но однажды, согласившись помочь своему бывшему любовнику, охотница за головами становится пешкой в опасной политической игре. Компанию Андерсон в оригинале составили Темуэра Моррисон
, Ксандер Беркли
, Удо Кир
, Клинт Ховард
, Стив Рэйлсбэк
и Томми Листер
.
