На ТВЦ в конце сентября покажут детективы с Евгенией Лозой и Николаем Ивановым

20 сентября
2025 год

20 сентября 2025
На ТВЦ до конца сентября состоится сразу несколько премьер, сообщает пресс-служба телеканала.

«Садовник»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

20 сентября зрители смогут посмотреть детективную мелодраму «Садовник» с Евгенией Лозой в главной роли. Ее героиня — жена деревенского старосты и директор местной школы Татьяна Иванова. Красивая, высокая и породистая женщина. Уставшая от жизни и несчастного брака. Не имея своих детей, героиня искренне любит учеников, но давно разочаровавшись в муже, привыкла скрывать свои чувства. Также в центре повествования — бывший криминалист Сергей Бурков (Максим Михалев). Потеряв жену, он вместе с двумя дочками переезжает в деревню Бегошу с намерением воплотить давнюю мечту: стать садовником. Но в первую же ночь после его приезда случается ограбление местной почты. Сергею приходится отложить свои планы по выращиванию цветов и заняться привычным делом – расследованием преступления.

26 сентября в эфир выйдет заключительная часть сериала «Женщина с котом и детективом». На этот раз Юля (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) и ее кот Эркюль едут на дачу к тете Лене (Наталья Парашкина), и становятся свидетелями трагического случая: в озере тонет человек. Кто-то бросается ему на помощь… но увы, вскоре на берег вытаскивают труп. Юле кажется, что в этом деле что-то не так. На разгадку ее наведет фотография того же пляжа, сделанная несколько дней назад. Следующая тайна, которую разгадает героиня, будет связана с кошками. Пожилая актриса Ольга Ковалева (Елена Зубович) подает заявление в ОВД – ее близкая подруга Валентина Зимина (Лариса Дмитриева) не выходит на связь и не открывает дверь квартиры. А у нее живет несколько кошек, и она не могла бросить их надолго.

«Женщина с котом и детективом»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В субботу, 27 сентября, телезрителей ожидает премьера детективной мелодрамы «Денежное дерево». Татьяна (Екатерина Симаходская) – хроническая неудачница и неисправимая оптимистка. Познакомившись с обаятельным мужчиной по имени Юра (Александр Пацевич), она немедленно начинает мечтать о личном счастье. А вскоре узнает, что ее избранник недавно освободился из мест заключения, где провел три года за кражу старинного ювелирного украшения. Украденное так и не нашли, но улики указывали на Юру. Таня считает, что его обвинили несправедливо. А вот бандиты, которые охотятся за украшением, уверены в обратном и теперь выслеживают Юру, надеясь, что он выведет их на драгоценности. Защищая человека, которого знает без году неделю, Таня оказывается втянута в очень опасную игру.

В заключительные дни первого месяца осени – 29 и 30 сентября – ТВЦ покажет два первых сезона детектива «Бессонница». По сюжету, следователь Даша (Валентина Ельшанская) и мастер высокой квалификации Денис (Алексей Коряков) встречаются на групповой терапии бессонницы, которой оба давно страдают. Это единственное, что их объединяет, ведь Даша – перфекционистка и отличница, а Денис – работяга-раздолбай. Свои бессонные ночи Денис посвящает глубокому изучению разных областей человеческой деятельности, и Даша понимает, что никто лучше Дениса не поможет ей в одном специфическом расследовании. Николаю Иванову в сериале досталась роль заботливого и романтичного Максима Ситникова, мужа Даши. Правда, не все с его героем так просто. «Если бы я не прочитал сценарий целиком, а ознакомился бы только со своими сценами, то даже не понял бы, что этот человек является героине во снах и что он такой "добрый призрак", — пояснил актер. — Поэтому ничего особенного играть не приходилось. Это и было для меня самым интересным! Абсолютно обычные ситуации для семейной жизни: жена возвращается с работы домой, муж ее встречает, пытается сделать так, чтобы дома ей было приятно находиться, готовит ужин, накрывает на стол, разговаривает с ней, выслушивает ее».
№ 1
colybri   20.09.2025 - 16:28
Хорошо,что наконец заканчивают некоторые проекты. Правда без "продолжаек" никуда. Я имею ввиду "Бессоницу",где энное количество сезонов героиня будет метаться между мужем и напарником. читать далее>>
Всего сообщений: 1
«Бессонница»
«Бессонница»
«Садовник»
«Женщина с котом и детективом»
