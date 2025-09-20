Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33

20 сентября
2025 год

Новости кино >>
20 сентября 2025
Сергей Чихачев и Владимир Антоник подарили свои голоса персонажам компьютерной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. Об этом стало известно благодаря дневнику русской озвучки, над которой трудится GamesVoice.


Чихачеву досталась роль Моноко — одного из сопартийцев главных героев. Антоник озвучил ключевого злодея по имени Ренуар, который в английской версии говорит с модуляциями Энди Серкиса. Александру Гаврилину достался Гюстав, внешне похожий на Роберта Паттинсона, чей голос в России закреплен как раз за Гаврилиным. А роль незабываемой Маэль доверили молодой актрисе Евгении Лучниковой, однако в целях подготовки ей пришлось пройти игру, чтобы прочувствовать своего персонажа.

Команда также детально поработала над дубляжем дневников предыдущих экспедиций. Если в оригинале их озвучили одни и те же актеры, то в российской версии можно услышать с десяток мастеров. Создатели планируют выпустить готовый вариант озвучки до конца текущего года.

Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33
фото: gamemag.ru

RPG с пошаговой боевой системой Clair Obscur: Expedition 33, разработанную французской студией Sandfall Interactive, выпустила на всех актуальных платформах Kepler Interactive 24 апреля 2025-го. События приключения разворачиваются в альтернативной Франции в мире темного фэнтези, стилизованном под Прекрасную эпоху. Обитателям вымышленного острова-города Люмьер уже в течение 67 лет угрожает спящая у подножия Монолита великанша Художница. Каждый год она просыпается, чтобы нарисовать на Монолите число, обозначающее возраст людей, которые будут обращены в прах. Группа протагонистов — Гюстав, Маэль, Люнэ, Сиэль, Версо, Моноко и Эскье — отправляется в очередную экспедицию через море, чтобы остановить злодейку.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Бэтмен». Трейлер №2 >>
«Бэтмен». Трейлер №3 на английском языке
«Бэтмен». Трейлер №3
«Бэтмен». Отрывок
«Бэтмен»
«Зверопоиск»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Персонажи «Токсичного мстителя» заговорят голосами Петра Гланца, Сергея Чихачева и Владимира Зайцева
Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»
Поиск по меткам
игры
персоны
Владимир АнтоникАлександр ГаврилинЕвгения ЛучниковаРоберт ПаттинсонЭнди СеркисСергей Чихачёв

фотографии >>
Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33 фотографии
Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33 фотографии
Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33 фотографии
Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33 фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Новости кино
Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии
3 комментария