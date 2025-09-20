Сергей Чихачев, Владимир Антоник и Александр Гаврилин подарили свои голоса персонажам игры Clair Obscur: Expedition 33

Сергей Чихачев
и Владимир Антоник
подарили свои голоса персонажам компьютерной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. Об этом стало известно благодаря дневнику русской озвучки, над которой трудится GamesVoice.
Чихачеву досталась роль Моноко — одного из сопартийцев главных героев. Антоник озвучил ключевого злодея по имени Ренуар, который в английской версии говорит с модуляциями Энди Серкиса
. Александру Гаврилину
достался Гюстав, внешне похожий на Роберта Паттинсона
, чей голос в России закреплен как раз за Гаврилиным. А роль незабываемой Маэль доверили молодой актрисе Евгении Лучниковой
, однако в целях подготовки ей пришлось пройти игру, чтобы прочувствовать своего персонажа.
Команда также детально поработала над дубляжем дневников предыдущих экспедиций. Если в оригинале их озвучили одни и те же актеры, то в российской версии можно услышать с десяток мастеров. Создатели планируют выпустить готовый вариант озвучки до конца текущего года.
RPG с пошаговой боевой системой Clair Obscur: Expedition 33, разработанную французской студией Sandfall Interactive, выпустила на всех актуальных платформах Kepler Interactive 24 апреля 2025-го. События приключения разворачиваются в альтернативной Франции в мире темного фэнтези, стилизованном под Прекрасную эпоху. Обитателям вымышленного острова-города Люмьер уже в течение 67 лет угрожает спящая у подножия Монолита великанша Художница. Каждый год она просыпается, чтобы нарисовать на Монолите число, обозначающее возраст людей, которые будут обращены в прах. Группа протагонистов — Гюстав, Маэль, Люнэ, Сиэль, Версо, Моноко и Эскье — отправляется в очередную экспедицию через море, чтобы остановить злодейку.
