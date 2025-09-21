Сказка Пушкина, русские иконы и Екатерина II: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ РУССКИЕ
«Таргет»
Онлайн-кинотеатры START и Unico Play представили официальный трейлер истории о том, как таргетированная реклама превращается в предсказание и меняет траекторию жизни школьников. Проект поднимает главный вопрос: можно ли переписать будущее, если оно уже отображается на экране твоего смартфона? Сериал соединяет в себе динамику подростковой драмы и напряжение мистического триллера.
«Таргет»
«В поисках Андрея Рублёва»
Онлайн-кинотеатр START объявил дату премьеры документального проекта: первые два фильма выйдут 25 сентября, следующие два — 2 октября. Серия фильмов исследует удивительный жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Режиссёром выступил Орхан Абулов
(«Фиджитал. Игры будущего
»), а в образе иконописца предстал Кирилл Кяро
.
«В поисках Андрея Рублёва»
«Дидюшкино Лайф»
15 сентября на платформе RUTUBE вышел оригинальный веб-сериал о молодом поселковом чиновнике (Антон Богданов
), которому по распоряжению из Москвы приходится стать видеоблогером. Уже первый ролик о деятельности администрации собирает тысячи лайков и просмотров. Съёмки проходили в самой настоящей деревне, а помимо профессиональных актёров в кадре оказались местные жители.
«Дидюшкино лайф»
«Огненный мальчик»
6 ноября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах драму режиссёра Нади Михалковой
. В главных ролях — Юлия Высоцкая
, Анна Михалкова
, Оксана Акиньшина
, Александр Устюгов
и Денис Косиков
. По сюжету сын председателя комитета по делам семьи и детей оказывается свидетелем и соучастником трагического события, способного поставить крест на карьере его матери.
«Огненный мальчик»
«Паромщик»
В сети появился трейлер драмеди с Анной Уколовой
, Артёмом Алексеевым
и Эдуардом Радзюкевичем
. Это новый фильм продюсера и режиссёра Фёдора Попова
(продюсер фильма «Бык
»). Действие разворачивается в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года. Главный герой перевозит людей на пароме после того, как старый мост был разобран на металлолом.
«Паромщик»
«Сказка о царе Салтане»
Волшебная история по мотивам любимого с детства произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля. По сюжету в результате интриг сестёр и мачехи молодую жену царя вместе с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан. Главные роли в фильме сыграли Павел Прилучный
, Лиза Моряк
, Алексей Онежен
, Алиса Кот
, Владимир Сычёв
, Ольга Тумайкина
и другие.
«Сказка о царе Салтане»
«Екатерина Фурцева. Невыносимая лёгкость бытия»
Онлайн-кинотеатр KION показал трейлер документального фильма — проникновенного портрета одной из самых влиятельных женщин в истории советской культуры. Её путь — это история о силе воли, внутренней свободе и умении пробивать дорогу в мире, где все правила писали мужчины. Автор проекта — российский журналист, писатель и документалист Игорь Прокопенко
.
«Екатерина Фурцева. Невыносимая лёгкость бытия»
«Хот Род «Летающий кирпич»
Премьера фильма Дарьи Вершининой
состоится в Новосибирске в рамках фестиваля «Кремний». История, рассказанная от лица единственного в своём роде автомобиля Hot-Rod Flying Brick. Созданный в гараже дрифт-пилота и конструктора ddKaba, хот-род оказывается один в городе и пытается найти своё место в этом мире. Фильм представит автор идеи, гонщик, автомобильный конструктор Сергей Кабаргин
.
«Хот Род «Летающий кирпич»
«Шальная императрица»
Комедийная лента Радды Новиковой
(«Мэр поневоле
») обзавелась трейлером. Фильм рассказывает о трёх подругах из Санкт-Петербурга (Зоя Бербер
, Ангелина Стречина
и Алиса Стасюк
), которые ради шутки проводят мистический ритуал и неожиданно вызывают в современный мир Екатерину II (Ирина Пегова
). Встреча с великой императрицей переворачивает их жизнь и запускает цепочку невероятных событий.
«Шальная императрица»
«День рождения Сидни Люмета»
Дебютная картина режиссёра Рауля Гейдарова
, спродюсированная киностудией «РОК» Алексея Учителя
, получила трейлер. 17-летний Дато (Артём Кошман
) хочет стать режиссёром, несмотря на тяжёлые испытания и потери. Поворотным моментом и вдохновением для него становится фильм о справедливости и человеческой доброте режиссёра Сидни Люмета
, чей день рождения совпадает с его собственным.
«День рождения Сидни Люмета»
«Брат навсегда»
Прокат документального проекта — масштабного исследования феномена дилогии «Брат
» режиссёра Алексея Балабанова
— стартует 30 октября. Режиссёрами фильма стали Анна
и Григорий Сельяновы
, которые не только изучают закулисье съёмочного процесса и архивные материалы, но также обращаются к экспертам, чтобы понять главное: как фильмы Балабанова стали частью культурного кода современной России.
«Брат навсегда»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Кролик Момо. Большая погоня»
Турецкий мультфильм о харизматичном пушистом герое, покорившем весь мир, выходит в российский прокат. После громкой голливудской премьеры и рекордных показателей бокс-офиса историю, любимую тысячами детей, представят в России. По сюжету кролик Момо вместе с уличным котёнком Теньком спасают обезьянку-скрипачку Юми от жестокого мира шоу-бизнеса.
«Кролик Момо: Большая погоня»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Презрение»
Кинокомпания «Пионер» возвращает на большой экран новейшую 4K-реставрацию шедевра французской новой волны — фильм Жан-Люка Годара
. В центре сюжета — сценарист Поль (Мишель Пикколи
) и его жена Камилла (Брижит Бардо
), чьи отношения рушатся на фоне съёмок «Одиссеи» в Италии. Личная драма становится метафорой утраты любви и одновременно символом конфликта между вдохновением и коммерцией.
«Презрение»
«Детки: Инструкция не прилагается»
Семейное драмеди, вдохновленное культовым фильмом «2+1
», появится на больших экранах 16 октября. По сюжету холостяк Лео ведёт беззаботную жизнь на Канарских островах до тех пор, пока однажды утром бывшая возлюбленная не оставляет ему ребёнка, утверждая, что это его дочь. Главную роль исполнил один из самых обаятельных актёров испанского кино — Пако Леон
(«Очень плохие родители
»).
«Детки: Инструкция не прилагается»
«Холодные воды»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» опубликовал трейлер мини-сериала со звездой «Ходячих мертвецов
» Эндрю Линкольном
. Джон пытается сбежать от кризиса среднего возраста, переезжая с семьёй из Лондона в тишину и покой английской деревни. Здесь Джон быстро находит друга — соседа Томми, набожного и немного чудаковатого человека. Однако Фионе, супруге главного героя, он кажется насквозь фальшивым.
«Холодные воды»
«Немного за 30», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» поделился трейлером второго сезона драмеди. Когда-то лучшие подруги испытывали симпатию к одному и тому же мужчине, но это в прошлом — пришло время профессиональных кризисов. Дебютный фильм Мори
оказался большим хитом, а вот со сценарием ко второму что-то не ладится. Дана
— уважаемая старшая медсестра, но ей всё чаще кажется, что она не на своём месте.
«Немного за 30». 2 сезон
