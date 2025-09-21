«Союзмультфильм» экранизирует биографию кота Матроскина

«Союзмультфильм» работает над полнометражным игровым фильмом в жанре live action «Матроскин. Настоящая история». Об этом стало известно в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.
фото: соцсети «Союзмультфильм»
Работу над сценарием ведет известный российский сценарист и продюсер Олег Маловичко. Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году.
«Кот Матроскин – самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных ТОПах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — отметила генеральный продюсер направления игрового кино киностудии «Союзмультфильм» Нелли Яралова.
По ее словам, картина расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою уникальную философию жизни. В настоящее время по проекту идет подготовительная работа - разработка персонажей и сюжета. В перспективе «Союзмультфильм» намерен выпустить несколько игровых фильмов, посвящённых истории Кота Матроскина и создать на их основе масштабную франшизу.
Также в рамках саммита стало известно, что «Союзмультфильм» и продюсерская компания «Яр&Ko» разрабатывают медиафраншизу на основе 11 произведений писателя Корнея Чуковского – «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и других. В планах создание разных форматов – игровое кино, анимация, игры, комиксы. Над сценарием первого фильма также работает Олег Маловичко.
