«Союзмультфильм» экранизирует биографию кота Матроскина

21 сентября
2025 год

21 сентября 2025
«Союзмультфильм» работает над полнометражным игровым фильмом в жанре live action «Матроскин. Настоящая история». Об этом стало известно в рамках осеннего партнерского саммита киностудии.

фото: соцсети «Союзмультфильм»

Работу над сценарием ведет известный российский сценарист и продюсер Олег Маловичко. Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году.

«Кот Матроскин – самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных ТОПах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — отметила генеральный продюсер направления игрового кино киностудии «Союзмультфильм» Нелли Яралова.

По ее словам, картина расскажет о ранних годах жизни Кота Матроскина, о том, как он встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою уникальную философию жизни. В настоящее время по проекту идет подготовительная работа - разработка персонажей и сюжета. В перспективе «Союзмультфильм» намерен выпустить несколько игровых фильмов, посвящённых истории Кота Матроскина и создать на их основе масштабную франшизу.

Также в рамках саммита стало известно, что «Союзмультфильм» и продюсерская компания «Яр&Ko» разрабатывают медиафраншизу на основе 11 произведений писателя Корнея Чуковского – «Мойдодыр», «Тараканище», «Крокодил», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» и других. В планах создание разных форматов – игровое кино, анимация, игры, комиксы. Над сценарием первого фильма также работает Олег Маловичко.
№ 1
Tatiana.today (Москва)   21.09.2025 - 12:17
Интересно:) Матроскина мы любим. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Стартовали съемки полнометражного фильма «Простоквашино»
Олег МаловичкоНелли Яралова

Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.
Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Ксения Радченко (II)
Мириам Сехон
Юлия Юрченко
Франсуа Клюзе
Мерседес Моран
Билл Мюррей
Отем Ризер
Дэвид Уинэм
Роберт Хоффман (II)
Дэйвид Джеймс Эллиотт
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Нескромные
комедия
США, 2025
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Незнакомцы. Глава 2
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, США, 2025
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
