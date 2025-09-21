Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Новая линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 22 сентября в 19:00 на «Dомашнем». Открывает неделю новинок мелодрама «В западне». Главные роли в проекте исполнили Майя Вознесенская, Сергей Шарифуллин и Юрий Круглов, сообщает пресс-служба телеканала.
Внешне семейная жизнь Тани и Игоря кажется стабильной и довольно счастливой. Они вместе уже пятнадцать лет, у них растет сын Данила. У Тани сеть медицинских лабораторий, а Игорь – успешный бизнесмен. Но никто не знает, что он тратит огромные суммы в подпольном игорном доме. Однажды, оставшись без средств, Игорь в отчаянии ставит на кон жену и проигрывает ее загадочному игроку Дмитрию Мелехову. Таня еще не подозревает, что теперь «принадлежит» возлюбленному из прошлого, который, как она думала, погиб при странных обстоятельствах.
Продолжит неделю премьер 23 сентября в 19:00 мелодрама «Под покровом надежды», в которой играют Евгения Глотова, Михаил Грищенко, Ян Ильвес и Юрий Круглов. Главная героиня Скромная девушка Мила Емельянова искренне хочет любви, душевного тепла и понимания. Но, когда она наконец встречает своего «принца на белом коне», молодого врача Ивана - семейная жизнь оборачивается сплошным кошмаром. Девушка переживает нелюбовь и измену мужа, психологическое давление свекра. Даже забеременев, Миле не удается обрести долгожданное счастье в полной семье.
24 сентября в 19:00 телеканал покажет мелодраму «Извините, я передумала умирать». Главные роли исполнили Ольга Боровская и Антон Денисенко. По сюжету Люба – одинокая любовница со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка, которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя. Но Манечка погибает в аварии, и Люба становится единственным опекуном девочки-подростка Даши.
Продолжит неделю премьер 25 сентября в 19:00 мелодрама «Сады слез», в которой сыграли Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк. В больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, приезжают турецкие врачи. В их числе – владелец клиники в Измире Мевлют Демир. Он поражен красотой Натальи и ее скромностью, но сдерживает свои чувства: она – замужняя женщина. Но муж Наташи Игорь уверен, что у них с Мевлютом роман. Напившись, он устраивает безобразную сцену, в результате которой Наташа попадает в больницу. Мевлют помогает Наталье встать на ноги, и она понимает, что не может вернуться в прежнюю жизнь. Наташа принимает приглашение Мевлюта посетить Турцию.
Завершает неделю премьер 26 сентября в 19:00 мелодрама «Счет за нелюбовь». В главных ролях – Анна Миклош, Владимир Колганов и Роман Грибков. Проект расскажет о Марине Зайцевой – домохозяйке, а в прошлом – успешном IT-специалиста. С виду ее жизнь идеальна: муж, двое детей, достаток в семье. Но за фасадом безупречной картинки скрывается контроль, изоляция и зависимость. Муж Виктор ограничивает свободу Марины, не дает ей работать, а ее родные поддерживают его, считая, что «главное – мир в семье». Однажды Виктор поднимает на Марину руку. После этого она теряет ребенка и попадает в больницу, где встречает свою первую любовь – врача Сергея. В отличие от мужа, он поддерживает ее, и вскоре Марина решается на развод.
