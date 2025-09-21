Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»

21 сентября
2025 год

Новости кино >>
21 сентября 2025
Новая линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 22 сентября в 19:00 на «Dомашнем». Открывает неделю новинок мелодрама «В западне». Главные роли в проекте исполнили Майя Вознесенская, Сергей Шарифуллин и Юрий Круглов, сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Внешне семейная жизнь Тани и Игоря кажется стабильной и довольно счастливой. Они вместе уже пятнадцать лет, у них растет сын Данила. У Тани сеть медицинских лабораторий, а Игорь – успешный бизнесмен. Но никто не знает, что он тратит огромные суммы в подпольном игорном доме. Однажды, оставшись без средств, Игорь в отчаянии ставит на кон жену и проигрывает ее загадочному игроку Дмитрию Мелехову. Таня еще не подозревает, что теперь «принадлежит» возлюбленному из прошлого, который, как она думала, погиб при странных обстоятельствах.

Продолжит неделю премьер 23 сентября в 19:00 мелодрама «Под покровом надежды», в которой играют Евгения Глотова, Михаил Грищенко, Ян Ильвес и Юрий Круглов. Главная героиня Скромная девушка Мила Емельянова искренне хочет любви, душевного тепла и понимания. Но, когда она наконец встречает своего «принца на белом коне», молодого врача Ивана - семейная жизнь оборачивается сплошным кошмаром. Девушка переживает нелюбовь и измену мужа, психологическое давление свекра. Даже забеременев, Миле не удается обрести долгожданное счастье в полной семье.

24 сентября в 19:00 телеканал покажет мелодраму «Извините, я передумала умирать». Главные роли исполнили Ольга Боровская и Антон Денисенко. По сюжету Люба – одинокая любовница со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка, которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя. Но Манечка погибает в аварии, и Люба становится единственным опекуном девочки-подростка Даши.

Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит неделю премьер 25 сентября в 19:00 мелодрама «Сады слез», в которой сыграли Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк. В больницу, где работает врач-педиатр Наталья Ростовцева, приезжают турецкие врачи. В их числе – владелец клиники в Измире Мевлют Демир. Он поражен красотой Натальи и ее скромностью, но сдерживает свои чувства: она – замужняя женщина. Но муж Наташи Игорь уверен, что у них с Мевлютом роман. Напившись, он устраивает безобразную сцену, в результате которой Наташа попадает в больницу. Мевлют помогает Наталье встать на ноги, и она понимает, что не может вернуться в прежнюю жизнь. Наташа принимает приглашение Мевлюта посетить Турцию.

Завершает неделю премьер 26 сентября в 19:00 мелодрама «Счет за нелюбовь». В главных ролях – Анна Миклош, Владимир Колганов и Роман Грибков. Проект расскажет о Марине Зайцевой – домохозяйке, а в прошлом – успешном IT-специалиста. С виду ее жизнь идеальна: муж, двое детей, достаток в семье. Но за фасадом безупречной картинки скрывается контроль, изоляция и зависимость. Муж Виктор ограничивает свободу Марины, не дает ей работать, а ее родные поддерживают его, считая, что «главное – мир в семье». Однажды Виктор поднимает на Марину руку. После этого она теряет ребенка и попадает в больницу, где встречает свою первую любовь – врача Сергея. В отличие от мужа, он поддерживает ее, и вскоре Марина решается на развод.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»
Александр Константинов: «Быть собой – один из распространенных человеческих страхов»
Мария Палей, Алим Хоконов, Сергей Шароватов и Сергей Иванюк попали в «Сады слез»
Салих Бадемджи и Хазал Субашы найдут «Камень желаний» 13 сентября
Анастасия Дубровина и Дмитрий Варшавский сыграли в мелодраме «Я построю наш дом»
Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ольга БоровскаяМайя ВознесенскаяЕвгения ГлотоваРоман ГрибковМихаил ГрищенкоАнтон ДенисенкоСергей ИванюкЯн ИльвесВладимир КолгановЮрий КругловАнна МиклошМария ПалейАлим ХоконовСергей ШарифуллинСергей Шароватов
фильмы
В западнеИзвините, я передумала умиратьПод покровом надеждыСады слёзСчёт за нелюбовь

фотографии >>
Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.
Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Ксения Радченко (II)
Мириам Сехон
Юлия Юрченко
Франсуа Клюзе
Мерседес Моран
Билл Мюррей
Отем Ризер
Дэвид Уинэм
Роберт Хоффман (II)
Дэйвид Джеймс Эллиотт
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Нескромные
комедия
США, 2025
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Незнакомцы. Глава 2
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, США, 2025
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен