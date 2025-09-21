В новом фильме Мартина Скорсезе сыграют Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

Эта похожая на сон история повествует о супружеской паре американцев, которые отправляются в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Они останавливаются в огромном, почти пустом отеле, где сталкиваются с загадочной группой персонажей, включая яркую певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя. Все не так просто в этом странном, застывшем мире.
За сценарий адаптации отвечает номинант на премию «Оскар» Патрик Марбер. Производство фильма курирует кинокомпания StudioCanal, которая сейчас ведет переговоры с Apple о совместном финансировании.
