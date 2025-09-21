Кино-Театр.Ру
В новом фильме Мартина Скорсезе сыграют Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

21 сентября
2025 год

21 сентября 2025
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Картина является экранизацией мистического романа Питера Кэмерона What Happens at Night («Что случилось ночью»), сообщает Deadline.

В новом фильме Мартина Скорсезе сыграют Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
фото: Deadline

Эта похожая на сон история повествует о супружеской паре американцев, которые отправляются в небольшой заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Они останавливаются в огромном, почти пустом отеле, где сталкиваются с загадочной группой персонажей, включая яркую певицу, развратного бизнесмена и харизматичного целителя. Все не так просто в этом странном, застывшем мире.

За сценарий адаптации отвечает номинант на премию «Оскар» Патрик Марбер. Производство фильма курирует кинокомпания StudioCanal, которая сейчас ведет переговоры с Apple о совместном финансировании.
№ 4
Ангелина_Сокол   24.09.2025 - 22:12
Главное, чтобы не долго договаривались о съёмках и гонорарах, а то Скорсезе долго не сможет ждать. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   23.09.2025 - 08:39
Чувствую, будет что глянуть, уже в предвкушении фильма, хотя ещё даже съёмки не начались. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 19:24
Сладкая парочка Скорсезе и Ди Каприо опять вместе. Как же они любят друг друга))) читать далее>>
№ 1
Angelika77   21.09.2025 - 20:08
Скорсезе, сценарист номинированный на Оскар, а также Дикаприо и Лоуренс - хорошая смесь для будущего фильма. читать далее>>
Леонардо ДиКаприоДженнифер ЛоуренсМартин Скорсезе

