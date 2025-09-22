63% россиян любят фильмы про пришельцев, а 79% верят в инопланетян

Сегодня, 22 сентября в 20:00, на ТНТ состоится премьера комедийного сериала Урала Сафина «Планетяне» с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой в главных ролях. Два инопланетянина в облике обычной семейной пары впервые сталкиваются с радостями и трудностями человеческой жизни — и, кажется, влюбляются в нашу планету. К премьере проекта ТНТ совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ провел всероссийский опрос, чтобы узнать, как россияне воспринимают тему внеземной жизни, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Оказалось, что зрители в большинстве своем уже давно готовы к встрече с «гостями». 79% россиян верят, что во Вселенной есть другие разумные формы жизни, и почти каждый второй (46%) допускает: инопланетяне бывали на Земле и могут скрываться среди нас. Старшие поколения особенно охотно в это верят, а вот молодежь настроена более скептически. Если встреча с пришельцами когда-нибудь состоится, главным чувством станет вовсе не страх, а любопытство: 77% опрошенных признались, что в первую очередь испытали бы интерес. Каждый третий добавил, что почувствовал бы и лёгкое беспокойство, а молодые респонденты чаще говорили о «смешанных эмоциях». Но сценарий захвата планеты почти никто не поддерживает: в него верят лишь 10%. Большинство же уверены: пришельцы сначала стали бы просто наблюдать за нашей жизнью (61%) или даже пошли бы на контакт и дружбу (19%). Любовь и дружба для россиян — универсальный язык, который понятен во всей Галактике. В опросе чаще всего отвечали: дружба — это помощь и поддержка, совместное время и доверие. А любовь — это забота и защита близкого человека, нежность и готовность помогать. В общем, именно те чувства, с которыми героям Лагашкина и Стуловой придется столкнуться на Земле.
И, конечно, разговор об инопланетянах не обходится без кино и книг. 63% респондентов признались, что им нравятся фильмы про пришельцев, а в качестве «учебника для гостей из космоса» чаще всего называли «Войну и мир» Льва Толстого. В топе также оказались Библия, «Преступление и наказание» Достоевского, «1984» Оруэлла и «Мастер и Маргарита» Булгакова.
«Планетяне» — это история о двух представителях внеземной цивилизации, которым поручено важное задание: найти пропавшего сына Императора Галактики. Для маскировки они принимают облик супругов Антона (Максим Лагашкин) и Марины (Екатерина Стулова). Пытаясь жить как обычные люди, они попадают в самые разные комические и трогательные ситуации. Сериал уже получил высокую оценку профессионалов, выиграв в номинации «Лучший актерский ансамбль» фестиваля «Пилот». В проекте также снялись Ян Цапник, Александр Волохов, Тарас Кузьмин, Елизавета Гончаренко, Алексей Розин, Марина Доможирова, Юлия Франц, Татьяна Орлова и другие
