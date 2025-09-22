Кино-Театр.Ру
«Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским заработает 1 октября

22 сентября
2025 год

22 сентября 2025
Премьера сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским состоится на KION 1 октября. В детективном триллере режиссера Сергея Филатова также снялись Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Александр Ильин-младший, Леонид Ярмольник и другие, сообщает пресс-служба платформы.

«Бар Один звонок» с Данилой Козловским заработает 1 октября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Над сценарием проекта онлайн-кинотеатра KION и студии DK ENTERTAINMENT работала большая авторская команда, в которую вошли сам Данила Козловский и комик Ярослава Тринадцатко, а продюсерами стали Максим Филатов, Игорь Мишин, Данила Козловский и Валерия Тарасова.

В центре истории — загадочный бар «Один звонок». Его невозможно найти по карте: он появляется то в одном, то в другом месте, и его двери распахиваются не для всех. Напитки здесь бесплатные, атмосфера располагает к откровенности, но за единственную услугу придется заплатить слишком высокую цену. Посетителю предлагают возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни, однако расчет за этот разговор крайне опасен. Бармен, харизматичный и ироничный персонаж, ведет игру по своим правилам, и никто не дает гарантию, что звонок не станет последним.

«Это история о сожалении. Мы часто жалеем о том, что сделали и, может быть, еще чаще о том, чего не сделали. Некоторые вещи невозможно повернуть вспять — в этом весь ужас и красота жизни, она сиюминутна. Об этом важно иногда себе напоминать. Каст в сериале, на мой взгляд, потрясающий. Все они собрались вокруг невероятного главного героя — Данилы Козловского. Он главный идейный вдохновитель и создатель этой истории. Поэтому собрать отличную команду было легко, а работать — одно удовольствие», — говорит Сергей Филатов.



Каждая серия рассказывает о новом госте заведения и его личной драме. В этот мир попадают самые разные люди — от светских красавиц и молодых блогеров до семейных мужчин и тех, кто привык носить маску благополучия. Но за внешними ролями скрываются тайные желания, сожаления и вопросы, на которые они готовы искать ответ в столь рискованном месте. Интрига сериала держится на двух уровнях. Первый — это отдельные истории посетителей: у каждого своя правда и своя причина пойти на смертельно опасный разговор. Второй — сама тайна бара. Откуда он появляется и кто его бармен на самом деле?
персоны
Оксана АкиньшинаКай Алекс ГетцАлександр Ильин (младший)Данила КозловскийИгорь МишинЯрослава ТринадцаткоМаксим ФилатовСергей Филатов (II)Егор ШипЛеонид Ярмольник
фильмы
Бар «Один звонок»

