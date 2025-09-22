Институт развития интернета открыл прием заявок на конкурс дебютов

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в четвертый раз запустил конкурс, направленный на поддержку дебютных работ начинающих режиссеров и авторов сценария. Размер поддержки одного проекта составляет не более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ИРИ. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на сайте организации.
фото: Ири.рф
«С проведения первого дебютного конкурса в 2022 мы получили заявки из 30 регионов страны и поддержали более 60 дебютных проектов, которые уже приняли участие в 30 российских и зарубежных фестивалях. Этот конкурс – возможность для начинающих авторов не только получить реальный опыт, но и заявить о себе индустрии, которая постоянно в поиске новых лиц и идей. Благодаря дебютному отбору ИРИ системно помогает отрасли находить талантливых людей, которые впоследствии принимают участие в крупных проектах и развиваются профессионально», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Проекты можно подать с 22 сентября по 21 ноября 2025 года, до 18.00 по московскому времени. Дебютом считается первая или вторая работа, не считая учебных фильмов. В конкурсе рассматриваются пилотные эпизоды сериалов от 7 до 25 минут или короткометражные художественные, документальные, анимационные фильмы от 3 до 25 минут.
Участвовать в отборе могут студенты или выпускники государственных либо частных образовательных организаций, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, основанных на искусстве (театр, кино, анимация), современных медиа и производстве цифрового контента (кино, видео, анимация, блогерство, реклама).
Обязательным условием является наличие наставника, который напишет рецензию на проект – профессионала индустрии с фильмографией из не менее трех проектов в качестве режиссера, сценариста, оператора или продюсера. Авторам также необходимо выдвинуть свой дебютный проект на участие в кинофестивалях.
