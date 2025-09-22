Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Институт развития интернета открыл прием заявок на конкурс дебютов

22 сентября
2025 год

Новости кино >>
22 сентября 2025
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в четвертый раз запустил конкурс, направленный на поддержку дебютных работ начинающих режиссеров и авторов сценария. Размер поддержки одного проекта составляет не более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ИРИ. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на сайте организации.

Институт развития интернета открыл прием заявок на конкурс дебютов
фото: Ири.рф

«С проведения первого дебютного конкурса в 2022 мы получили заявки из 30 регионов страны и поддержали более 60 дебютных проектов, которые уже приняли участие в 30 российских и зарубежных фестивалях. Этот конкурс – возможность для начинающих авторов не только получить реальный опыт, но и заявить о себе индустрии, которая постоянно в поиске новых лиц и идей. Благодаря дебютному отбору ИРИ системно помогает отрасли находить талантливых людей, которые впоследствии принимают участие в крупных проектах и развиваются профессионально», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Проекты можно подать с 22 сентября по 21 ноября 2025 года, до 18.00 по московскому времени. Дебютом считается первая или вторая работа, не считая учебных фильмов. В конкурсе рассматриваются пилотные эпизоды сериалов от 7 до 25 минут или короткометражные художественные, документальные, анимационные фильмы от 3 до 25 минут.

Участвовать в отборе могут студенты или выпускники государственных либо частных образовательных организаций, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям творческих (креативных) индустрий, основанных на искусстве (театр, кино, анимация), современных медиа и производстве цифрового контента (кино, видео, анимация, блогерство, реклама).

Обязательным условием является наличие наставника, который напишет рецензию на проект – профессионала индустрии с фильмографией из не менее трех проектов в качестве режиссера, сценариста, оператора или продюсера. Авторам также необходимо выдвинуть свой дебютный проект на участие в кинофестивалях.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
ИРИ запускает новый конкурс для создателей детского контента
Ольга Волкова приступила к съемкам в комедийном веб-сериале «Глазами младенца»
Алексей Моисеев, Ольга Чудакова и Ольга Науменко вернулись к своим ролям в «Каникулах Светофоровых»
Институт развития интернета объявил победителей конкурса на создание национального контента
«ГДР» и «Любопытная Варвара» стали лауреатами IV Национальной премии интернет-контента
«Дядя Леша», «Она такая классная» и Роман Костомаров: за кого мы болеем на премии ИРИ-2025
Поиск по меткам
ИРИ

анонс

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен