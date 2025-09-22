Институт развития интернета открыл прием заявок на конкурс дебютов

что почитать?

В ночь с 22 на 23 сентября, 00:10, Дом Кино

«Необычайные приключения Адель»: «Фантазёр», ты меня называла

Возлюбленные были вместе почти три года

Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании

Максим Щеголев и Ольга Красько стали родителями в мелодраме «Моя рыжая чудачка»

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой