IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил состав жюри

IV Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге, объявил состав жюри.
фото: пресс-служба смотра
Фильмы конкурсной программы будут оценивать эксперты киноиндустрии. В состав жюри конкурса игрового кино в этом году вошли ведущий Первого канала, актер и режиссер Александр Гордон, продюсер, основатель компании WISH Media, член европейской ассоциации EAVE (B’EST) Анна Шалашина, кастинг-директор, мастер курса «Кастинг-директор» во ВГИКе Владимир Голов и актер, режиссер, сценарист Наур Гармелия.
Документальное кино будут оценивать креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER и видеохостинга Rutube Екатерина Вульфович, звукорежиссер кино, педагог, выпускник Московской Международной Киношколы и ВГИК Евгений Горяинов, кинопродюсер, директор дистрибуции и проката в АО «Казахфильм», CEO продюсерской компании «Almapictures» Алмагуль Тлеуханова.
«Логика сбора состоит в том, что на нашем фестивале - не конкурсанты для жюри, а жюри для конкурсантов. И мы подбираем жюри таким образом, чтобы каждый из них имел возможность поучаствовать в судьбе либо картины, либо конкурсанта. А у любого конкурсанта, вне зависимости от итогов фестиваля, будет возможность познакомиться и пообщаться с нашим жюри. И возможно, в будущем сложится продюсерский тандем, потому что молодому режиссеру очень важно искать возможности для того, чтобы сказать "я есть" и сказать это тем, кто в этом нуждается. Всегда надо думать на перспективу», — отмечает президент фестиваля Евгений Григорьев.
Главная тема смотра – практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве и его влияние на индустрию кино. Откроет фестиваль режиссерская работа Алексея Чадова — комедия «(Не) искусственный интеллект». В рамках «Одной шестой» также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы. Все мероприятия кинофестиваля бесплатны и доступны для широкой аудитории: зрители могут посмотреть кино и принять участие в открытых событиях по предварительной регистрации на сайте.
