IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил состав жюри

22 сентября
2025 год

22 сентября 2025
IV Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге, объявил состав жюри.

IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил состав жюри
фото: пресс-служба смотра

Фильмы конкурсной программы будут оценивать эксперты киноиндустрии. В состав жюри конкурса игрового кино в этом году вошли ведущий Первого канала, актер и режиссер Александр Гордон, продюсер, основатель компании WISH Media, член европейской ассоциации EAVE (B’EST) Анна Шалашина, кастинг-директор, мастер курса «Кастинг-директор» во ВГИКе Владимир Голов и актер, режиссер, сценарист Наур Гармелия.

Документальное кино будут оценивать креативный продюсер документального направления онлайн-кинотеатра PREMIER и видеохостинга Rutube Екатерина Вульфович, звукорежиссер кино, педагог, выпускник Московской Международной Киношколы и ВГИК Евгений Горяинов, кинопродюсер, директор дистрибуции и проката в АО «Казахфильм», CEO продюсерской компании «Almapictures» Алмагуль Тлеуханова.

«Логика сбора состоит в том, что на нашем фестивале - не конкурсанты для жюри, а жюри для конкурсантов. И мы подбираем жюри таким образом, чтобы каждый из них имел возможность поучаствовать в судьбе либо картины, либо конкурсанта. А у любого конкурсанта, вне зависимости от итогов фестиваля, будет возможность познакомиться и пообщаться с нашим жюри. И возможно, в будущем сложится продюсерский тандем, потому что молодому режиссеру очень важно искать возможности для того, чтобы сказать "я есть" и сказать это тем, кто в этом нуждается. Всегда надо думать на перспективу», — отмечает президент фестиваля Евгений Григорьев.

Главная тема смотра – практика применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве и его влияние на индустрию кино. Откроет фестиваль режиссерская работа Алексея Чадова — комедия «(Не) искусственный интеллект». В рамках «Одной шестой» также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы. Все мероприятия кинофестиваля бесплатны и доступны для широкой аудитории: зрители могут посмотреть кино и принять участие в открытых событиях по предварительной регистрации на сайте.
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 17:39
Гордон ведущий. С его актер, как с меня цветной телевизор. Давать право ведущим оценивать профессиональное кино не правильно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
