Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября

22 сентября
2025 год

Новости кино >>
22 сентября 2025
Комедийный сериал «Кузнецовы ТВ» стартует 6 октября в 18:00 на СТС. В проекте сыграли Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Юлианна Михневич, Арина Постникова и другие актеры. Саундтрек записала группа UMA2RMAN, уточняет пресс-служба телеканала.

Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету семье Кузнецовых предлагают поучаствовать в реалити-шоу, в финале которого их ждет квартира мечты от спонсора. Ради жилплощади с многочисленными удобствами терпеть телекамеры двадцать четыре часа в сутки готовы: маникюрщица Вера (Ольга Медынич), ее четверо детей от трех браков (Таисия Захарова, Федор Скальский, Александра Бабаскина, Никита Конкин), муж Витя (Михаил Трухин), он же водитель городской знаменитости, бабушка Люда (Юлианна Михневич), в прошлом лидер танцевального коллектива, и дедушка Валерий Михалыч (Юрий Стоянов), мечтающий вернуть былые времена.

«Герои живут в условиях, в которых довольно тяжело существовать такой большой компанией. И моему герою приходится очень нелегко, его раздражает многое — и операторы в том числе, и весь этот съемочный процесс. К счастью, есть где спрятаться, в свой коморке-мастерской. Прям как у меня в жизни», — рассуждает Юрий Стоянов

Актеры признаются, что сами не хотели бы оказаться под одной крышей с многочисленными родственниками. «Был у меня такой опыт в пандемию, чуть не сошел с ума и много нового узнал и про себя, и про детей. Полезная штука, сближает», — вспоминает Михаил Трухин.

Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября
фото: пресс-служба СТС

На съемках Ольга Медынич делилась, что многодетной матерью быть проще, чем воспитывать одного ребенка. «Вера видится мне мамой-обезьянкой из советского мультика, которая вечно суетится. При этом уже есть навыки, легче справляться, поэтому героиня успевает заниматься собой и мужем. Местами переживает, но вот у меня один ребенок, и я гораздо суетливее Веры», — говорит актриса.

В сериале перед Ольгой и ее коллегами впервые стояла задача — сыграть жанр в жанре. «Актерам пришлось непросто, они также выстраивали отношения с камерой и со второй съемочной группой, которую мы заявляем в кадре. Ведь сначала наши телевизионщики — безучастная команда, которая постепенно проникается симпатией к главным героям, становится их друзьями», — комментирует режиссер Кирилл Васильев.

Большая часть съемок прошла в подмосковном частном доме, который наполнили реквизитом, представляющем три поколения. «Дом оказался готовой локацией и уникальным объектом, он стал отдельным персонажем. Поскольку в семье сосуществуют три поколения людей, родившихся в разные эпохи, то, конечно, хотелось отобразить это в интерьере. Например, комната деда и бабушки выглядит практически как музей быта СССР, а комната Веры и Вити в стиле 90-х», — добавляет художник-постановщик Екатерина Татарская.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юрий Стоянов, Михаил Трухин и Ольга Медынич примут участие в реалити-шоу
персоны
Александра БабаскинаКирилл ВасильевТаисия ЗахароваНикита КонкинОльга МедыничЮлианна МихневичАрина ПостниковаФёдор СкальскийЮрий СтояновЕкатерина ТатарскаяМихаил Трухин
фильмы
Кузнецовы ТВ

фотографии >>
Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября фотографии
Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября фотографии
Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен