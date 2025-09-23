Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный»

23 сентября
2025 год

Новости кино >>
23 сентября 2025
Продолжение экзистенциального фэнтези «Для тебя, Бессмертный» стартует 4 октября. В новом ролике показаны встречи главного героя с товарищами из прошлых жизней и моменты его студенческой повседневности в современном мире. Заглавную тему Fumetsu no Anata исполняет популярное техно-поп-трио Perfume.


Бессмертное существо по имени Фуси способно менять облик и сохранять воспоминания, связанные с пережитым опытом. Начав путь в форме камня, а затем волка и мальчика, он постепенно познает мир через дружбу, встречи и утраты. Каждая жизнь оставляет в нем отпечаток и формирует его личность. В третьем сезоне зрители познакомятся с Мидзухой и её семьей, а также узнают больше об истинных целях Наблюдателя — загадочной фигуры, следящей за Фуси с самого начала. Тем временем новая угроза ставит героев перед судьбоносным выбором. В роли Фуси по-прежнему Рэйдзи Кавасима (Финн Эймс из «Магии и мускулов»).

Читать «Фрирен» — неторопливое фэнтези об эльфийке-долгожительнице
К основному актерскому составу присоединились новые сэйю. Мидзуху озвучивает Томори Кусуноки (Иё Футана из «Избрания божества»). Её родителей — мать Идзуми и отца Ицуки — Сидзука Ито (Чародейка из «Отряда самойбийц из другого мира») и Синъитиро Мики (Сюити Сайто из «Спирали»). Роль Мимори, которая становится ключом к тайне врага, достался Руми Окубо (Мем-тё из «Звездного дитя»).

Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный»

Первые 20 серий, вышедшие в апреле 2021 года, создавала студия Brain’s BaseДайго из пожарной команды») во главе с Масахико МуратойНаруто: Ураганные хроники»). Второй сезон подготовили умельцы DriveБрачные узы с семьей Амагами») под руководством Киёко СаямыПолет ведьмы»). К работе над новым этапом подключилась студия MassketСлабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о восприятии смерти в киноманской манге «Прощай, Эри» или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Головокружение черной дыры: «Спираль» — сущий кошмар для создателей и зрителей
Мрачные карты Таро: «Избрание божества» — экспериментальный сериал культового геймдизайнера
Не сотвори из себя кумира: кавайная и криминальная изнанка японского шоубизнеса в аниме «Звездное дитя»
Диктатура профитролиата: «Магия и мускулы» — «Гарри Поттер» с кулаками
Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе
Поиск по меткам
Brain’s BaseDriveMassketАнимацияанимеповседневностьТрейлерЭкранизация
персоны
Руми Окубо
фильмы
Брачные узы с семьей АмагамиДайго из пожарной команды: Оранжевый, спасающий странуДля тебя, БессмертныйЗвездное дитяИзбрание божестваМагия и мускулыНаруто: Ураганные хроникиОтряд самоубийц из другого мираПолёт ведьмыСлабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцевСпираль

фотографии >>
Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный» фотографии
Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный» фотографии
Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный» фотографии
Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Вероника Амирханова
Сабина Ахмедова
Юрий Елагин
Елена Измайлова
Иван Краско
Виктор Низовой
Денис Пьянов
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Колин Блэйкли
Сашка Братанова
Януш Гайос
Алекс Карповский
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram