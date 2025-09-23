Неподвластный времени: новый трейлер философской драмы «Для тебя, Бессмертный»

Продолжение экзистенциального фэнтези «Для тебя, Бессмертный
» стартует 4 октября. В новом ролике показаны встречи главного героя с товарищами из прошлых жизней и моменты его студенческой повседневности
в современном мире. Заглавную тему Fumetsu no Anata
исполняет популярное техно-поп-трио Perfume
.
Бессмертное существо по имени Фуси
способно менять облик и сохранять воспоминания, связанные с пережитым опытом. Начав путь в форме камня, а затем волка и мальчика, он постепенно познает мир через дружбу, встречи и утраты. Каждая жизнь оставляет в нем отпечаток и формирует его личность. В третьем сезоне зрители познакомятся с Мидзухой и её семьей, а также узнают больше об истинных целях Наблюдателя
— загадочной фигуры, следящей за Фуси с самого начала. Тем временем новая угроза ставит героев перед судьбоносным выбором. В роли Фуси по-прежнему Рэйдзи Кавасима
(Финн Эймс
из «Магии и мускулов
»).
актерскому составу присоединились новые сэйю. Мидзуху озвучивает Томори Кусуноки
(Иё Футана
из «Избрания божества
»). Её родителей — мать Идзуми и отца Ицуки — Сидзука Ито
(Чародейка
из «Отряда самойбийц из другого мира
») и Синъитиро Мики
(Сюити Сайто
из «Спирали
»). Роль Мимори, которая становится ключом к тайне врага, достался Руми Окубо
(Мем-тё
из «Звездного дитя
»).
Первые 20 серий, вышедшие в апреле 2021 года, создавала студия Brain’s Base
(«Дайго из пожарной команды
») во главе с Масахико Муратой
(«Наруто: Ураганные хроники
»). Второй сезон подготовили умельцы Drive
(«Брачные узы с семьей Амагами
») под руководством Киёко Саямы
(«Полет ведьмы
»). К работе над новым этапом подключилась студия Massket
(«Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев
»).
