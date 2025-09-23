Кино-Театр.Ру
Истинный шедевр: трейлер обновлённого фильма Федерико Феллини «Джульетта и духи»

23 сентября
2025 год

23 сентября 2025
Кино-Театр.Ру представляет локализованный трейлер первой цветной картины легендарного итальянского кинорежиссёра Федерико Феллини «Джульетта и духи», премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале в 1965 году. 16 октября на российские экраны выйдет новейшая цифровая реставрация фильма, приуроченная к 60-летию ленты: в новой многоголосой озвучке и в улучшенном переводе.

«Джульетта и духи»

Добропорядочная синьора Джульетта и её не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблён в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву. Действия в фильме разворачиваются в двух мирах: с одной стороны предстаёт печальная реальность, с другой — сон, мир фантазий, призраков и духов, сказка.

Главную роль в фильме исполнила актриса Джульетта Мазина — жена, муза, первая и последняя любовь Федерико Феллини. Компанию ей составили Сандра Мило, Марио Пизу, Катерина Боратто, Валентина Кортезе, Валеска Герт, Хосе Луис де Вильялонга и другие.

Лента получила ряд престижных наград: «Золотой глобус» и премию Нью-Йоркских кинокритиков за Лучший иностранный фильм, премии «Давид ди Донателло» за Лучшую женскую роль (Джульетта Мазина), «Серебряную ленту» за Лучшую операторскую работу в цвете (Джанни Ди Венанцо), Лучшую работу художника (Пьеро Герарди) и Лучшую женскую роль второго плана (Сандра Мило). Художник по костюмам Пьеро Герарди также был номинирован на две премии «Оскар» за Лучший дизайн костюмов и Лучшую работу художника-постановщика.
№ 4
ДаринаКароль   26.09.2025 - 21:50
А по-моему лучше было оставить оригинальную озвучку, просто слегка улучшить звучание и чистоту голосов. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   26.09.2025 - 21:20
Трейлер отреставрированного фильма производит неимоверное впечатление. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   25.09.2025 - 21:32
В цветном фоне смотреть старое кино интересней как не крути. Сам фильм не видела, но наверное посмотреть стоит. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.09.2025 - 19:50
Истинный шедевр ..Хм.. Будем оценивать. Не помню, может когда смотрел. читать далее>>
Всего сообщений: 4
