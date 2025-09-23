Истинный шедевр: трейлер обновлённого фильма Федерико Феллини «Джульетта и духи»

Кино-Театр.Ру
представляет локализованный трейлер первой цветной картины легендарного итальянского кинорежиссёра Федерико Феллини
«Джульетта и духи
», премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале в 1965 году. 16 октября на российские экраны выйдет новейшая цифровая реставрация фильма, приуроченная к 60-летию ленты: в новой многоголосой озвучке и в улучшенном переводе.
«Джульетта и духи»
Добропорядочная синьора Джульетта и её не слишком благонравный супруг Джорджо переживают семейный кризис. Он влюблён в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву. Действия в фильме разворачиваются в двух мирах: с одной стороны предстаёт печальная реальность, с другой — сон, мир фантазий, призраков и духов, сказка.
Главную роль в фильме исполнила актриса Джульетта Мазина
— жена, муза, первая и последняя любовь Федерико Феллини. Компанию ей составили Сандра Мило
, Марио Пизу
, Катерина Боратто
, Валентина Кортезе
, Валеска Герт
, Хосе Луис де Вильялонга
и другие.
Лента получила ряд престижных наград: «Золотой глобус» и премию Нью-Йоркских кинокритиков за Лучший иностранный фильм, премии «Давид ди Донателло» за Лучшую женскую роль (Джульетта Мазина), «Серебряную ленту» за Лучшую операторскую работу в цвете (Джанни Ди Венанцо
), Лучшую работу художника (Пьеро Герарди
) и Лучшую женскую роль второго плана (Сандра Мило). Художник по костюмам Пьеро Герарди также был номинирован на две премии «Оскар» за Лучший дизайн костюмов и Лучшую работу художника-постановщика.
